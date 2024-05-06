Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 16 населених пунктів, на Бериславщині поранив волонтера

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Зранку 6 травня у Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок російського обстрілу у Бериславському району зазнав поранення волонтер.

"Ввечері 5 травня окупанти вкрили вогнем околиці села Львове, що на Бериславщині. Під удар ворога потрапив 50-річний чоловік. Сьогодні зранку він звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча", - розповіли в ОВА.

Потерпілому надали необхідну меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

За інформацією начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив про обстріли Бериславської, Милівської, Новорайська та Тягинської територіальних громад.

"Ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами по с.Червоний Маяк, поцілили по навчальному закладу. Із артилерії обстріляв с.Зміївка та с.Качкарівка. Крім того, окупанти використовуючи безпілотні літальні апарати атакували м.Берислав, с.Шляхове та с.Львове. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мешканців у с.Шляхове", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки по с.Зміївка поранення отримала 80-річна жінка.

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