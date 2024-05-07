Российские обстрелы Днепропетровщины: в Криворожском районе - 1 пострадавший, количество раненых на Никопольщине возросло до 6, - ОВА

Вечером 7 мая российские войска нанесли удары по Днепропетровской области и ранили трех человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он заявил, что вечером российская армия попала ударным дроном по Зеленодольской громаде, что в Криворожском районе.

В результате этого пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены жилые дома.

Кроме того, увеличилось количество пострадавших на Никопольщине.

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"Из-за одного из вражеских ударов травмирована 6-летняя девочка. А еще - 51-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь, будут лечиться дома. Таким образом, за день в районе - шестеро раненых", - написал Лысак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские войска 16 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области и ранили 4 человек.