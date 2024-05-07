Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска 16 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ранены 4 человека.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Целый день российская армия издевалась над Никопольщиной. Гремело в райцентре, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах", - рассказал Лысак.
В результате этого пострадали четыре человека. Женщины 91 и 50 лет, и мужчины - 37 и 40 лет. Один из них - "тяжелый".
"Повреждены 10 частных домов, 3 гаража и столько же хозяйственных построек. Побиты теплица и парник. Одно авто повреждено, еще одно - уничтожено. Зацепило линии электропередач", - отметил глава ОГА.
Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 7 мая российские войска в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области и ранили женщину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль