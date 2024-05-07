Утром Никополь снова под огнем, ранена женщина

Утром 7 мая российские войска в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг бил по городу из артиллерии, а также направил дрон-камикадзе.

"Пострадала женщина старшего возраста. У нее осколочные ранения. Получает необходимую медицинскую помощь в больнице. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Также Лысак отметил, что последствия атак устанавливаются.

Как сообщалось, в ночь на 7 мая оккупанты 4 раза атаковали Никопольщину, повреждены здания и машины.