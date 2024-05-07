Зранку Нікополь знову під вогнем, поранено жінку

Зранку 7 травня російські війська в черговий раз обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог гатив по місту з артилерії, а також скерував дрон-камікадзе.

"Постраждала жінка старшого віку. У неї осколкові поранення. Отримує необхідну медичну допомогу у лікарні. Стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками 5 разів протягом минулого дня, - ОВА

Також Лисак зазначив, що наслідки атак встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня окупанти 4 рази атакували Нікопольщину, пошкоджено будівлі та автівки.