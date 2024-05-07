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Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками 5 разів протягом минулого дня, - ОВА

Обстріли Нікопольщини 6 травня

6 травня російські війська 5 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вдень ще чотирма безпілотниками поцілила по райцентру", - написав він.

Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали.

Як писав Цензор.НЕТ, вдень 6 травня сили ППО збили ракету над Дніпропетровською областю.

Читайте: Ворог ввечері та вночі завдав ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області

Автор: 

обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678)


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