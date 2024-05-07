Росіяни атакували Нікопольщину безпілотниками 5 разів протягом минулого дня, - ОВА
6 травня російські війська 5 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вдень ще чотирма безпілотниками поцілила по райцентру", - написав він.
Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали.
Як писав Цензор.НЕТ, вдень 6 травня сили ППО збили ракету над Дніпропетровською областю.
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