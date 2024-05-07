Россияне атаковали Никопольщину беспилотниками 5 раз в течение прошедшего дня, - ОВА
6 мая российские войска 5 раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Утром российская армия ударила дроном-камикадзе по Мировской громаде, что на Никопольщине. Днем еще четырьмя беспилотниками попала по райцентру", - написал он.
В результате обстрела повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.
Как писал Цензор.НЕТ, днем 6 мая силы ПВО сбили ракету над Днепропетровской областью.
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