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Вночі окупанти 4 рази атакували Нікопольщину, пошкоджено будівлі та автівки. ФОТО

У ніч на 7 травня 2024 року війська РФ чотири рази атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, з артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду. Дронами-камікадзе вдарив по самому Нікополю та Мирівській громаді.

Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини

"Пошкоджено 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін. Загиблих та постраждалих немає", - зазначили в ОВА.

Також читайте: Сім разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину: пошкоджено соціальний і два навчальні заклади, багатоповерхівки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

нікополь
нікополь
нікополь

Як повідомлялося, 6 травня російські війська 5 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3718)


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