Вночі окупанти 4 рази атакували Нікопольщину, пошкоджено будівлі та автівки. ФОТО
У ніч на 7 травня 2024 року війська РФ чотири рази атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду. Дронами-камікадзе вдарив по самому Нікополю та Мирівській громаді.
Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини
"Пошкоджено 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін. Загиблих та постраждалих немає", - зазначили в ОВА.
Як повідомлялося, 6 травня російські війська 5 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області.
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