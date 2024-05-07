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Ночью оккупанты 4 раза атаковали Никопольщину, повреждены здания и автомобили. ФОТО

В ночь на 7 мая 2024 года войска РФ четыре раза атаковали Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из артиллерии враг обстрелял Марганецкую громаду. Дронами-камикадзе ударил по самому Никополю и Мировской громаде.

Последствия ночных обстрелов Никопольщины

"Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, магазин и газопровод. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ОГА.

Также смотрите: Семь раз в течение дня враг атаковал Никопольщину: повреждено социальное и два учебных заведения, многоэтажки и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

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нікополь
нікополь

Как сообщалось, 6 мая российские войска 5 раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области.

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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