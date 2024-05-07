Четверо людей постраждало через російські обстріли Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські війська 16 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, поранено 4 людей.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Цілий день російська армія знущалася над Нікопольщиною. Гучно було в райцентрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах", - розповів Лисак.
Внаслідок цього постраждали чотири людини. Жінки 91 та 50 років. Й чоловіки - 37 і 40 років. Один з них - "важкий".
"Пошкоджені 10 приватних будинків, 3 гаражі та стільки ж господарських споруд. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне - знищене. Зачепило лінії електропередач", - зазначив очільник ОВА.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 7 травня російські війська в черговий раз обстріляли Нікополь Дніпропетровської області та поранили жінку.
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