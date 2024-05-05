Окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки, - ОСУВ "Хортиця"

Красногорівка на Донеччині перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, однак окупанти не полишають спроб штурмувати місто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Час від часу окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти", - зазначив Волошин.

Він зауважив, що місто перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, хоча ворожа пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в нього.

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За його словами, на цьому напрямку за минулу добу воїни 59-ї бригади ліквідували штурмову групу противника, знищили два ворожі БМП.

Волошин розповів, що російські штурмові групи, які прорвалися до Красногорівки, перебувають зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлені боєкомплекту і підтримки бронетехніки. Сили оборони стримують просування противника вглиб міста, ситуація перебуває під контролем ЗСУ.

"Тільки за минулу добу в районі Первомайського - Красногорівки під час ворожих штурмів лише силами 59-ї бригади знищено більше сотні окупантів. Загалом же намагання ворога просуватися супроводжуються великими втратами", - наголосив Волошин.

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Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що нині на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів. Також повідомлялося, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.