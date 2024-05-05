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Окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти намагаються штурмувати Красногорівку

Красногорівка на Донеччині перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, однак окупанти не полишають спроб штурмувати місто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Час від часу окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти", - зазначив Волошин.

Він зауважив, що місто перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, хоча ворожа пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в нього.

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За його словами, на цьому напрямку за минулу добу воїни 59-ї бригади ліквідували штурмову групу противника, знищили два ворожі БМП.

Волошин розповів, що російські штурмові групи, які прорвалися до Красногорівки, перебувають зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлені боєкомплекту і підтримки бронетехніки. Сили оборони стримують просування противника вглиб міста, ситуація перебуває під контролем ЗСУ.

"Тільки за минулу добу в районі Первомайського - Красногорівки під час ворожих штурмів лише силами 59-ї бригади знищено більше сотні окупантів. Загалом же намагання ворога просуватися супроводжуються великими втратами", - наголосив Волошин.

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Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що нині на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів. Також повідомлялося, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (342) Красногорівка (108) Волошин Назар (101)


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тактика тарганів - вломитись і розбігтись по щілинам, а в темну пору починати вилазити.
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05.05.2024 18:21 Відповісти
Щоб вони повиздихали.
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05.05.2024 18:28 Відповісти
А чому не має повідомлень що ЗСУ поодинокими групами штурмують оборону кацапів ,що оборонятись краще чи штурмувати,але ви зе гниди цієї команди не даєте!!!!!!
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05.05.2024 18:34 Відповісти
ВОПРОС : а почему ЗСУ не пытается просачиваться и атаковать на Твсём тысячекиллометровом фронте ????
ОТВЕТ : потому что ЗСУ управляет крыса ***** Сыркин. Этот падонок НЕ даст победить Украине.
ВЫВОД : срочно УБРАТЬ сыркина из Штаба ЗСУ ! НЕМЕДЛЕННО !
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05.05.2024 18:55 Відповісти
Восточные окраины Красногоровки - это микрорайон высотной застройки на холме ("Солнечный" кажется). Это сильнейшая позиция. Чтоб его взять - надо снести все многоэтажки, без этого там можно положить целую армию.
Но есть нюанс: оборона города строится на этом микрорайоне с востока, заводе огнеупоров с юга, и балки с какой то речушкой и прудами с севера. В центре - частные дома. Противник обошёл город с фланга и зашёл на завод огнеупоров. Не знаю под каким он огневым контролем ВСУ, но вчера было видео что там в самом центре завода подняли флаг РФ. С севера город тоже обходят, штурмовать его от туда смысла нет, но перерезать коммуникации - запросто. И получается что узел обороны в многоэтажках на востоке города, уже в оперативном окружении. Если противник пройдёт ещё хоть километр с завода на север, и севернее города по над балкой на запад - окружение станет полным. По моему надо или срочно любой ценою отбивать обратно завод, или прямо сейчас начинать отводить из города войска, пока не поздно.
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05.05.2024 19:26 Відповісти
 
 