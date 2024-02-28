Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки на Донеччині
Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ вибили російських окупантів із Красногорівки, які намагались там закріпитися.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.
Зазначається, що напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи 3-ї ОШБр, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.
"За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми". Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках", - ідеться у повідомленні.
Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ.
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Одне слово ''АЗОВ'' .... і цим все сказано.
Slava Ukrains'kiy Nacii !
Яка досконала фраза, просто євангелієвської краси...