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Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки на Донеччині

бригада,окрема,ошбр,штурмова,третя

Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ вибили російських окупантів із Красногорівки, які намагались там закріпитися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

Зазначається, що напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи 3-ї ОШБр, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

красногорівка на мапі

"За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми". Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках", - ідеться у повідомленні.

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Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ.

Автор: 

Красногорівка (108) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+62
За цілий день одна приємна новина. Дякую 3-й ОШБр.
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28.02.2024 21:04
+43
Про "не взятих полонених" добрий натяк.
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28.02.2024 21:06
+35
Слава нашим хлопцям. Після всієї ***** реально добра новина.
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28.02.2024 21:08
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Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки.
Одне слово ''АЗОВ'' .... і цим все сказано.
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28.02.2024 22:17 Відповісти
Вот только 12-я бригада нацгвардии "Азов" под Кременной.
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28.02.2024 22:53 Відповісти
А вона що, була окупована? Вона в тилу була. У кого її відбили?
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28.02.2024 22:34 Відповісти
З початку новина , що її відбили ... А новини , що кацапи туди зайшли не було
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28.02.2024 23:54 Відповісти
Українські воїни так швидко її відбили, що кацапи навіть не встигли похвалитися.
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15.04.2024 19:05 Відповісти
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29.02.2024 03:26 Відповісти
Niz'kiy Uklin🇺🇦 !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
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29.02.2024 09:07 Відповісти
Smerṭ rosijṣkij *********
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15.04.2024 19:07 Відповісти
А недавно боти ОПи писали "3тя "тік-ток бригада" призвела до того, що здали Авдіївку"
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29.02.2024 09:13 Відповісти
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29.02.2024 10:49 Відповісти
шана і честь 3 ошб. Але коли встигли втратити цю Красногорівку?
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29.02.2024 12:36 Відповісти
Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Яка досконала фраза, просто євангелієвської краси...
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29.02.2024 12:57 Відповісти
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