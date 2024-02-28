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Ясногоровка (102) 3-я Отдельная штурмовая бригада (349)

Подразделения 3-й ОШБр выбили оккупантов из Красногоровки на Донетчине

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Подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выбили российских из Красногоровки оккупантов, пытавшихся там закрепиться.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

Отмечается, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться, подразделения 3-й ОШБр, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага.

красногорівка на мапі

"За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне, но, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми". Россияне отказывались от сдачи в плен и в занятых ими домах", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: Авдеевка и Курахово под обстрелами, ракетные удары по Очеретино и Покровску. ФОТО

По состоянию на сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск.
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Топ комментарии
+62
За цілий день одна приємна новина. Дякую 3-й ОШБр.
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28.02.2024 21:04
+43
Про "не взятих полонених" добрий натяк.
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28.02.2024 21:06
+35
Слава нашим хлопцям. Після всієї ***** реально добра новина.
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28.02.2024 21:08
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Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки.
Одне слово ''АЗОВ'' .... і цим все сказано.
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28.02.2024 22:17 Ответить
Вот только 12-я бригада нацгвардии "Азов" под Кременной.
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28.02.2024 22:53 Ответить
А вона що, була окупована? Вона в тилу була. У кого її відбили?
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28.02.2024 22:34 Ответить
З початку новина , що її відбили ... А новини , що кацапи туди зайшли не було
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28.02.2024 23:54 Ответить
Українські воїни так швидко її відбили, що кацапи навіть не встигли похвалитися.
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15.04.2024 19:05 Ответить
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29.02.2024 03:26 Ответить
Niz'kiy Uklin🇺🇦 !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
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29.02.2024 09:07 Ответить
Smerṭ rosijṣkij *********
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15.04.2024 19:07 Ответить
А недавно боти ОПи писали "3тя "тік-ток бригада" призвела до того, що здали Авдіївку"
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29.02.2024 09:13 Ответить
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29.02.2024 10:49 Ответить
шана і честь 3 ошб. Але коли встигли втратити цю Красногорівку?
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29.02.2024 12:36 Ответить
Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Яка досконала фраза, просто євангелієвської краси...
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29.02.2024 12:57 Ответить
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