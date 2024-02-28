Подразделения 3-й ОШБр выбили оккупантов из Красногоровки на Донетчине

Подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выбили российских из Красногоровки оккупантов, пытавшихся там закрепиться.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

Отмечается, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться, подразделения 3-й ОШБр, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага.







"За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне, но, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми". Россияне отказывались от сдачи в плен и в занятых ими домах", - говорится в сообщении.

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По состоянию на сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск.