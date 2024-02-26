Ворог намагається захопити села під Авдіївкою, дуже тисне, масовано застосовує КАБи, - воїн 3 ОШБр Нікітін

Наразі ситуація на околицях Авдіївки Донецької області складна, ворог використовує там величезну кількість техніки та живої сили.

Про це повідомив молодший сержант батальйону БпАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний Бетон), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За його словами, третя окрема штурмова бригада продовжує воювати на околицях Авдіївки.

"Ворог дуже тисне, ворог почав масово використовувати керовані авіаційні бомби, так звані КАБи, він їх не шкодує. Ворог намагається витіснити нас, задум його ясний. Він іде вздовж природних перешкод, намагаючись взяти такі населені пункти, як Ласточкине, Первомайське, Орлівка тощо. Ми працюємо від оборони, намагаємося завдати найефективніших вогневих уражень по ворожій живій силі. Ворог майже не використовує важку техніку, завдає масованих авіаударів, а потім йде багато піхоти", - зазначив він.

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За його словами, інтенсивність авіаударів становить 60-70 щоденно. При цьому окупанти зазнають втрат, зокрема, ті війська РФ, які штурмують українські позиції в районі Авдіївки, через місяць можуть бути знищені.