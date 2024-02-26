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Новини Війна
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Авдіївка (2339) 3 Окрема штурмова бригада (360)

Ворог намагається захопити села під Авдіївкою, дуже тисне, масовано застосовує КАБи, - воїн 3 ОШБр Нікітін

авдіївка

Наразі ситуація на околицях Авдіївки Донецької області складна, ворог використовує там величезну кількість техніки та живої сили.

Про це повідомив молодший сержант батальйону БпАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний Бетон), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За його словами, третя окрема штурмова бригада продовжує воювати на околицях Авдіївки.

"Ворог дуже тисне, ворог почав масово використовувати керовані авіаційні бомби, так звані КАБи, він їх не шкодує. Ворог намагається витіснити нас, задум його ясний. Він іде вздовж природних перешкод, намагаючись взяти такі населені пункти, як Ласточкине, Первомайське, Орлівка тощо. Ми працюємо від оборони, намагаємося завдати найефективніших вогневих уражень по ворожій живій силі. Ворог майже не використовує важку техніку, завдає масованих авіаударів, а потім йде багато піхоти", - зазначив він.

Також читайте: Під Авдіївкою наступають не "чмобіки", офіцери та планування у РФ на високому рівні. Втрати - 1/10, - 3 ОШБр

За його словами, інтенсивність авіаударів становить 60-70 щоденно. При цьому окупанти зазнають втрат, зокрема, ті війська РФ, які штурмують українські позиції в районі Авдіївки, через місяць можуть бути знищені.

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Топ коментарі
+19
Так же ж бонапєрд янєлоховіч сказав шо всьо готово до відступу на запасні рубежі а шо їх не підготовили? Ой знов ******** гарант
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26.02.2024 11:16
+14
Замість цього - дороги і анонс нового надпотужного контрнаступу.
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26.02.2024 11:23
+11
******* Лідор мальоха.. шутка була тіпа
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26.02.2024 11:21
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Так же ж бонапєрд янєлоховіч сказав шо всьо готово до відступу на запасні рубежі а шо їх не підготовили? Ой знов ******** гарант
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26.02.2024 11:16 Відповісти
******* Лідор мальоха.. шутка була тіпа
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26.02.2024 11:21 Відповісти
Зелю фронт тепер не цікавить, Залужного і всіх досвідчених генералів він вже звільнив
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26.02.2024 11:30 Відповісти
Проти авіації ніякі укріплення не допомагають. Тут або ПВО або винищувачі.
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26.02.2024 13:02 Відповісти
Тільки укріплення і глуха оборона - ми зараз набагато слабші
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26.02.2024 11:19 Відповісти
Замість цього - дороги і анонс нового надпотужного контрнаступу.
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26.02.2024 11:23 Відповісти
Бо то буде потужніший наступ ***** точно не буде мати планів. Бо плана не буде, ******* найвиличнівШИВИЙ як всігда.
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26.02.2024 11:26 Відповісти
Мабуть, доречно було б провести, оту Ставку саме під Авдіївкою, із обов'язковою участю СРАТЬєхів, - єрмака з татаровим!
Щоб наморщивши свої потужні лоби та схилившись на Планами та Картами, вони швидко «порішали»…. Пройшло уже 2 роки повномасштабки, для Оманських лижників… Українці борються за Свободу від мацковської орди, всупереч планів Стамбульських зустріче…
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26.02.2024 11:23 Відповісти
д'Єрьмак з татаровим якраз задоволені. Куратори, правда, не дуже. Все давно мало скінчитись, але...
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26.02.2024 11:24 Відповісти
Почались будні, почали знову правду з фронтів казати.
А вчора були ще святА в ОПі ЄрЗе, аякже, другі роковини, час для піару...
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26.02.2024 11:28 Відповісти
Так казали що відступили з Авдіївки на підготовлені і більш захищені позиції. Цікаво, а де краще організувати оборону на великому комбінаті з його величезними підземними комунікаціями, чи на маленькому селі з його малюсінькими погрібцями. Що ж подивимося скільки протримається ластівчине і інші села..
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26.02.2024 11:32 Відповісти
Мабуть такі "заздалегідь підготовлені позиції", як вчора всі бачили на відео з розстрілом українських воїнів, у яких закінчилися набої.....
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26.02.2024 11:35 Відповісти
Докомандувалися, банківські іуди?
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26.02.2024 11:36 Відповісти
"Спасибо" политическому руководству за эшелонированные укрепления.
А "партнёрам" за "своевременную" поставку F-16, техники и боеприпасов.
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26.02.2024 11:50 Відповісти
відступили від Ласточкіно... вже
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26.02.2024 12:07 Відповісти
не диванна тушка.відкриваєш описи укріплень Порт-Артура,1904 проти 280мм мортир,і перестаєш ******* *****,а потім читаєш про укріплення першої світової,і знову перестаєш ******* *****,каб не снаряд масою до півтонни ,і швидкості снаряда не набирає,бо в першу світову лінкоровських гармат на сухопутньому фронті було певно більше ніж на морі.Так ці укріплення потребують часу для зведення але так ***** є укріплення і польова фортифікація я витримувала і куди більш руйнівну зброю,ще сто років тому.
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26.02.2024 14:59 Відповісти
та у нас же всі хочуть простих рішень, а ще краще шоб хтось це зробив і бажано маючи один ніж... і другу світову бомбами закидували - будували ж укріплення.. но краще просто потужно і незламно *******
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26.02.2024 21:07 Відповісти
Такі укріплення будуються роками. Декілька метрів залізобетону. Вже пізно.
На зараз укріплення це житлові будинки. Де більше будинків там і затримаються.
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26.02.2024 21:59 Відповісти
в 1914му році ніяких укріплень на Західному фронту не було,а уже в 1915му, продавити фронт в якусь зі сторін хоч на кілька км було уже просто жопа,як складно,вийняток,бої в нас між австро-венгерцями і кацапами,але і тут все швидко перейшло в позиційну війну.Так що так якщо треба то будували досить швидко,а якщо кожне місто на шляху підорів перетворювати на чергову "фортецю Бахмут",то так ніяких міст не вистачить.
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27.02.2024 03:08 Відповісти
і так в тому ж Артурі,укріплення будували і добудовували уже під час оборони,а оборона Порт-Артура тривала в районі року,у них якийсь цемент був чудодійний?
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27.02.2024 03:10 Відповісти
Де ППО?
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26.02.2024 13:13 Відповісти
Ну хто б міг би подумати що таке буде.
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26.02.2024 13:40 Відповісти
Русня їх не захоплює, а просто рівняє з землею, мирних розстрілює. Вона готує плацдарм на Харківський напрямок. за даними з джерел CNN, путін дав завдання до 9 травня 2024 року зайти і захопити м. Харків, а в ідеалі і Запоріжжя!
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26.02.2024 14:09 Відповісти
Дайте посилання, якщо не складно, на цю новину від CNN
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26.02.2024 17:51 Відповісти
зеля каже, цитую "є план. план чіткий. головне мати план. і цей план він є."
конференція буратіни...
p.s. Знаєте, таке враження, що навіть якщо лінія фронту буде йти по Дніпру зеля так закерує що і її москалі прорвуть.
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26.02.2024 22:04 Відповісти
Головне, що ми змінили головнокомандувача!
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27.02.2024 07:14 Відповісти
 
 