Враг пытается захватить села под Авдеевкой, очень давит, массированно применяет КАБы, - воин 3 ОШБр Никитин
Сейчас ситуация в окрестностях Авдеевки Донецкой области сложная, враг использует там огромное количество техники и живой силы.
Об этом сообщил младший сержант батальона БПАК, 3-й ОШБр Анатолий Никитин (позывной Бетон), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
По его словам, третья отдельная штурмовая бригада продолжает воевать в окрестностях Авдеевки.
"Враг очень давит, враг начал массово использовать корректируемые авиационные бомбы, так называемые КАБы, он их не жалеет. Враг пытается вытеснить нас, замысел его ясен. Он идет вдоль естественных препятствий, пытаясь взять такие населенные пункты, как Ласточкино, Первомайское, Орловка и т.д. Мы работаем от обороны, пытаемся нанести самые эффективные огневые поражения по вражеской живой силе. Враг почти не использует тяжелую технику, наносит массированные авиаудары, а затем идет много пехоты", - отметил он.
По его словам, интенсивность авиаударов составляет 60-70 раз в день. При этом оккупанты понесут потери, в частности, те войска РФ, которые штурмуют украинские позиции в районе Авдеевки, за месяц могут быть уничтожены.
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Щоб наморщивши свої потужні лоби та схилившись на Планами та Картами, вони швидко «порішали»…. Пройшло уже 2 роки повномасштабки, для Оманських лижників… Українці борються за Свободу від мацковської орди, всупереч планів Стамбульських зустріче…
А вчора були ще святА в ОПі ЄрЗе, аякже, другі роковини, час для піару...
А "партнёрам" за "своевременную" поставку F-16, техники и боеприпасов.
На зараз укріплення це житлові будинки. Де більше будинків там і затримаються.
конференція буратіни...
p.s. Знаєте, таке враження, що навіть якщо лінія фронту буде йти по Дніпру зеля так закерує що і її москалі прорвуть.