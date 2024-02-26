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Новости Война
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Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (348)

Враг пытается захватить села под Авдеевкой, очень давит, массированно применяет КАБы, - воин 3 ОШБр Никитин

авдіївка

Сейчас ситуация в окрестностях Авдеевки Донецкой области сложная, враг использует там огромное количество техники и живой силы.

Об этом сообщил младший сержант батальона БПАК, 3-й ОШБр Анатолий Никитин (позывной Бетон), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По его словам, третья отдельная штурмовая бригада продолжает воевать в окрестностях Авдеевки.

"Враг очень давит, враг начал массово использовать корректируемые авиационные бомбы, так называемые КАБы, он их не жалеет. Враг пытается вытеснить нас, замысел его ясен. Он идет вдоль естественных препятствий, пытаясь взять такие населенные пункты, как Ласточкино, Первомайское, Орловка и т.д. Мы работаем от обороны, пытаемся нанести самые эффективные огневые поражения по вражеской живой силе. Враг почти не использует тяжелую технику, наносит массированные авиаудары, а затем идет много пехоты", - отметил он.

По его словам, интенсивность авиаударов составляет 60-70 раз в день. При этом оккупанты понесут потери, в частности, те войска РФ, которые штурмуют украинские позиции в районе Авдеевки, за месяц могут быть уничтожены.

Читайте также: Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры и планирование в РФ на высоком уровне. Потери - 1/10, - 3 ОШБр
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Топ комментарии
+19
Так же ж бонапєрд янєлоховіч сказав шо всьо готово до відступу на запасні рубежі а шо їх не підготовили? Ой знов ******** гарант
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26.02.2024 11:16
+14
Замість цього - дороги і анонс нового надпотужного контрнаступу.
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26.02.2024 11:23
+11
******* Лідор мальоха.. шутка була тіпа
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26.02.2024 11:21
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Так же ж бонапєрд янєлоховіч сказав шо всьо готово до відступу на запасні рубежі а шо їх не підготовили? Ой знов ******** гарант
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26.02.2024 11:16 Ответить
******* Лідор мальоха.. шутка була тіпа
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26.02.2024 11:21 Ответить
Зелю фронт тепер не цікавить, Залужного і всіх досвідчених генералів він вже звільнив
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26.02.2024 11:30 Ответить
Проти авіації ніякі укріплення не допомагають. Тут або ПВО або винищувачі.
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26.02.2024 13:02 Ответить
Тільки укріплення і глуха оборона - ми зараз набагато слабші
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26.02.2024 11:19 Ответить
Замість цього - дороги і анонс нового надпотужного контрнаступу.
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26.02.2024 11:23 Ответить
Бо то буде потужніший наступ ***** точно не буде мати планів. Бо плана не буде, ******* найвиличнівШИВИЙ як всігда.
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26.02.2024 11:26 Ответить
Мабуть, доречно було б провести, оту Ставку саме під Авдіївкою, із обов'язковою участю СРАТЬєхів, - єрмака з татаровим!
Щоб наморщивши свої потужні лоби та схилившись на Планами та Картами, вони швидко «порішали»…. Пройшло уже 2 роки повномасштабки, для Оманських лижників… Українці борються за Свободу від мацковської орди, всупереч планів Стамбульських зустріче…
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26.02.2024 11:23 Ответить
д'Єрьмак з татаровим якраз задоволені. Куратори, правда, не дуже. Все давно мало скінчитись, але...
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26.02.2024 11:24 Ответить
Почались будні, почали знову правду з фронтів казати.
А вчора були ще святА в ОПі ЄрЗе, аякже, другі роковини, час для піару...
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26.02.2024 11:28 Ответить
Так казали що відступили з Авдіївки на підготовлені і більш захищені позиції. Цікаво, а де краще організувати оборону на великому комбінаті з його величезними підземними комунікаціями, чи на маленькому селі з його малюсінькими погрібцями. Що ж подивимося скільки протримається ластівчине і інші села..
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26.02.2024 11:32 Ответить
Мабуть такі "заздалегідь підготовлені позиції", як вчора всі бачили на відео з розстрілом українських воїнів, у яких закінчилися набої.....
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26.02.2024 11:35 Ответить
Докомандувалися, банківські іуди?
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26.02.2024 11:36 Ответить
"Спасибо" политическому руководству за эшелонированные укрепления.
А "партнёрам" за "своевременную" поставку F-16, техники и боеприпасов.
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26.02.2024 11:50 Ответить
відступили від Ласточкіно... вже
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26.02.2024 12:07 Ответить
не диванна тушка.відкриваєш описи укріплень Порт-Артура,1904 проти 280мм мортир,і перестаєш ******* *****,а потім читаєш про укріплення першої світової,і знову перестаєш ******* *****,каб не снаряд масою до півтонни ,і швидкості снаряда не набирає,бо в першу світову лінкоровських гармат на сухопутньому фронті було певно більше ніж на морі.Так ці укріплення потребують часу для зведення але так ***** є укріплення і польова фортифікація я витримувала і куди більш руйнівну зброю,ще сто років тому.
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26.02.2024 14:59 Ответить
та у нас же всі хочуть простих рішень, а ще краще шоб хтось це зробив і бажано маючи один ніж... і другу світову бомбами закидували - будували ж укріплення.. но краще просто потужно і незламно *******
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26.02.2024 21:07 Ответить
Такі укріплення будуються роками. Декілька метрів залізобетону. Вже пізно.
На зараз укріплення це житлові будинки. Де більше будинків там і затримаються.
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26.02.2024 21:59 Ответить
в 1914му році ніяких укріплень на Західному фронту не було,а уже в 1915му, продавити фронт в якусь зі сторін хоч на кілька км було уже просто жопа,як складно,вийняток,бої в нас між австро-венгерцями і кацапами,але і тут все швидко перейшло в позиційну війну.Так що так якщо треба то будували досить швидко,а якщо кожне місто на шляху підорів перетворювати на чергову "фортецю Бахмут",то так ніяких міст не вистачить.
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27.02.2024 03:08 Ответить
і так в тому ж Артурі,укріплення будували і добудовували уже під час оборони,а оборона Порт-Артура тривала в районі року,у них якийсь цемент був чудодійний?
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27.02.2024 03:10 Ответить
Де ППО?
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26.02.2024 13:13 Ответить
Ну хто б міг би подумати що таке буде.
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26.02.2024 13:40 Ответить
Русня їх не захоплює, а просто рівняє з землею, мирних розстрілює. Вона готує плацдарм на Харківський напрямок. за даними з джерел CNN, путін дав завдання до 9 травня 2024 року зайти і захопити м. Харків, а в ідеалі і Запоріжжя!
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26.02.2024 14:09 Ответить
Дайте посилання, якщо не складно, на цю новину від CNN
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26.02.2024 17:51 Ответить
зеля каже, цитую "є план. план чіткий. головне мати план. і цей план він є."
конференція буратіни...
p.s. Знаєте, таке враження, що навіть якщо лінія фронту буде йти по Дніпру зеля так закерує що і її москалі прорвуть.
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26.02.2024 22:04 Ответить
Головне, що ми змінили головнокомандувача!
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27.02.2024 07:14 Ответить
 
 