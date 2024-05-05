Ворог зосередив близько 25 тисяч окупантів біля Часового Яру, - ОК "Хортиця"
Наразі на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів.
Про це заявив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він також нагадує, що за даним ГУР, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.
"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.
Скільки окупантів воюють біля Часового Яру?
Зокрема, за його даними, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.
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