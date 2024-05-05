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Новини Війна
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Ворог зосередив близько 25 тисяч окупантів біля Часового Яру, - ОК "Хортиця"

Атака на Часів Яр

Наразі на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів.

Про це заявив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він також нагадує, що за даним ГУР, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське, сюди ворог стягує додаткові війська і резерви, - ОСУВ "Хортиця"

Скільки окупантів воюють біля Часового Яру? 

Зокрема, за його даними, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.

Автор: 

армія рф (17216) ОСУВ Хортиця (339) Часів Яр (319)


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Топ коментарі
+16
Скільки би ворог не зосередив свого кацапʼя в Украіні ,
Всі здохнуть і душе швидко 👹
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05.05.2024 12:17
+5
На Торець націлилися, збираються котел робити.
А що збирається робити наша люба ЗЕ-влада?
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05.05.2024 12:27
+4
В нас наче під мільйон війська. Говнокомандувач особисто заявляв. Незрозуміло, що заважає задіяти там хоча б 100 тисяч?
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05.05.2024 12:27
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Кличко говорить краще за цього спікера)
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05.05.2024 12:59 Відповісти
А як буде "спікер" українською? "Пи₴дун"? Чи "пі₴дєц"? Нє, друге - то парускі...
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05.05.2024 12:15 Відповісти
А по польську як не скажеш ?
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05.05.2024 12:23 Відповісти
Скільки би ворог не зосередив свого кацапʼя в Украіні ,
Всі здохнуть і душе швидко 👹
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05.05.2024 12:17 Відповісти
чим більше плотність рашистських військ - тим вища ймовірність попадання одним ***********
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05.05.2024 16:27 Відповісти
На Торець націлилися, збираються котел робити.
А що збирається робити наша люба ЗЕ-влада?
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05.05.2024 12:27 Відповісти
В нас наче під мільйон війська. Говнокомандувач особисто заявляв. Незрозуміло, що заважає задіяти там хоча б 100 тисяч?
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05.05.2024 12:27 Відповісти
Більше мільйона,не рахуючи всяку мусорню.Але є невеличка проблемка,оту всю ***** 1млн+повинні захищати цивільні .Їхня справа-хороша зарплата і швидко на пенсію
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05.05.2024 13:06 Відповісти
Так в Україні самий найкрутіший ЗЕгівнокомандувач всесвіту. Він сяде на білого коня, візьме шаблю і поведе в атаку всіх своїх виборців, які за нього проголосували і 19 році.
Я правий, бидло, вибравше блазня?
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05.05.2024 14:30 Відповісти
саме ти бидло....
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05.05.2024 16:28 Відповісти
А чого ти образився? Я лютий порохобот, і какав на висери шо твого блазя, шо дебілів, яким блазень обіцяв, шо у вас, ставців, закінчиться епоха бідності і ви, дебіли, не будите збирати пляшки, щоб здати і купити собі шмурдяка чи ширку.
Ну а в тебе як, появилось бабло на шмаль чи на шмурдяк? Обдурив вас, дебілів блазень, і ви, дурні, отримали ДУЛЮ.
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05.05.2024 16:45 Відповісти
придурок - воно і в Африці ПРИДУРОК!
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05.05.2024 16:58 Відповісти
Так ніхто не спорить з тобою, прибери від себе зеркало, і не буде придурок на тебе дивитись.
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05.05.2024 17:03 Відповісти
народ України розбереться кого вибирати !
73 відсотки не помиляться!
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05.05.2024 17:07 Відповісти
Я дуже поспішив... Не прибирай зеркало, і в тебе буде співбесідник, такий-же придурок, як і ти. А ще присобач на стінку своєї палати портрет блазня ЗЕбанутого і вечером можеш на нього подрочити Поки санітари не бачать.
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05.05.2024 17:37 Відповісти
кацапи, де ж ми вас ховати будемо?
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05.05.2024 12:44 Відповісти
Не "25 тисяч окупантів", а "25 тисяч окупантинь та окупантів". Дотримуйтесь нового правопису!
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05.05.2024 13:00 Відповісти
+ +
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05.05.2024 16:29 Відповісти
Тобто для адекватного захисту потрібно з нашої сторони тисяч 15 , лінію оборони, яку ******* не збудували і озброєння, яке занепокоєні партнери не можуть надати із за пофігізму🤦🤦🤦
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05.05.2024 17:27 Відповісти
Зато в нас є Шурік ,котрого надихнув Владімір.
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05.05.2024 19:16 Відповісти
Відход від Часового Япу ,до стінки Сирського може так тоді буде діло і включання мізсків.
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05.05.2024 19:27 Відповісти
 
 