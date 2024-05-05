РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4486 посетителей онлайн
Новости Война
3 870 23

Враг сосредоточил около 25 тысяч оккупантов возле Часова Яра, - ОК "Хортица"

Атака на Часів Яр

Сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.

Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также напоминает, что по данным ГУР, враг пытается подводить новые воинские части, их доукомплектовывать и на разных направлениях это происходит по-разному.

"Например, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - констатировал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самыми горячими точками остаются Часов Яр и Ивановское, сюда враг стягивает дополнительные войска и резервы, - ОСГВ "Хортица"

Сколько оккупантов воюют возле Часова Яра?

В частности, по его данным, на Часовояровском направлении враг сосредоточил группировку около 20-25 тысяч военнослужащих.

Автор: 

армия РФ (19067) ОСГВ Хортица (334) Часов Яр (316) Волошин Назар (99)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Скільки би ворог не зосередив свого кацапʼя в Украіні ,
Всі здохнуть і душе швидко 👹
показать весь комментарий
05.05.2024 12:17
+5
На Торець націлилися, збираються котел робити.
А що збирається робити наша люба ЗЕ-влада?
показать весь комментарий
05.05.2024 12:27
+4
В нас наче під мільйон війська. Говнокомандувач особисто заявляв. Незрозуміло, що заважає задіяти там хоча б 100 тисяч?
показать весь комментарий
05.05.2024 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кличко говорить краще за цього спікера)
показать весь комментарий
05.05.2024 12:59 Ответить
А як буде "спікер" українською? "Пи₴дун"? Чи "пі₴дєц"? Нє, друге - то парускі...
показать весь комментарий
05.05.2024 12:15 Ответить
А по польську як не скажеш ?
показать весь комментарий
05.05.2024 12:23 Ответить
Скільки би ворог не зосередив свого кацапʼя в Украіні ,
Всі здохнуть і душе швидко 👹
показать весь комментарий
05.05.2024 12:17 Ответить
чим більше плотність рашистських військ - тим вища ймовірність попадання одним ***********
показать весь комментарий
05.05.2024 16:27 Ответить
На Торець націлилися, збираються котел робити.
А що збирається робити наша люба ЗЕ-влада?
показать весь комментарий
05.05.2024 12:27 Ответить
В нас наче під мільйон війська. Говнокомандувач особисто заявляв. Незрозуміло, що заважає задіяти там хоча б 100 тисяч?
показать весь комментарий
05.05.2024 12:27 Ответить
Більше мільйона,не рахуючи всяку мусорню.Але є невеличка проблемка,оту всю ***** 1млн+повинні захищати цивільні .Їхня справа-хороша зарплата і швидко на пенсію
показать весь комментарий
05.05.2024 13:06 Ответить
Так в Україні самий найкрутіший ЗЕгівнокомандувач всесвіту. Він сяде на білого коня, візьме шаблю і поведе в атаку всіх своїх виборців, які за нього проголосували і 19 році.
Я правий, бидло, вибравше блазня?
показать весь комментарий
05.05.2024 14:30 Ответить
саме ти бидло....
показать весь комментарий
05.05.2024 16:28 Ответить
А чого ти образився? Я лютий порохобот, і какав на висери шо твого блазя, шо дебілів, яким блазень обіцяв, шо у вас, ставців, закінчиться епоха бідності і ви, дебіли, не будите збирати пляшки, щоб здати і купити собі шмурдяка чи ширку.
Ну а в тебе як, появилось бабло на шмаль чи на шмурдяк? Обдурив вас, дебілів блазень, і ви, дурні, отримали ДУЛЮ.
показать весь комментарий
05.05.2024 16:45 Ответить
придурок - воно і в Африці ПРИДУРОК!
показать весь комментарий
05.05.2024 16:58 Ответить
Так ніхто не спорить з тобою, прибери від себе зеркало, і не буде придурок на тебе дивитись.
показать весь комментарий
05.05.2024 17:03 Ответить
народ України розбереться кого вибирати !
73 відсотки не помиляться!
показать весь комментарий
05.05.2024 17:07 Ответить
Я дуже поспішив... Не прибирай зеркало, і в тебе буде співбесідник, такий-же придурок, як і ти. А ще присобач на стінку своєї палати портрет блазня ЗЕбанутого і вечером можеш на нього подрочити Поки санітари не бачать.
показать весь комментарий
05.05.2024 17:37 Ответить
кацапи, де ж ми вас ховати будемо?
показать весь комментарий
05.05.2024 12:44 Ответить
Не "25 тисяч окупантів", а "25 тисяч окупантинь та окупантів". Дотримуйтесь нового правопису!
показать весь комментарий
05.05.2024 13:00 Ответить
+ +
показать весь комментарий
05.05.2024 16:29 Ответить
Тобто для адекватного захисту потрібно з нашої сторони тисяч 15 , лінію оборони, яку ******* не збудували і озброєння, яке занепокоєні партнери не можуть надати із за пофігізму🤦🤦🤦
показать весь комментарий
05.05.2024 17:27 Ответить
Зато в нас є Шурік ,котрого надихнув Владімір.
показать весь комментарий
05.05.2024 19:16 Ответить
Відход від Часового Япу ,до стінки Сирського може так тоді буде діло і включання мізсків.
показать весь комментарий
05.05.2024 19:27 Ответить
 
 