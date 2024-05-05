Враг сосредоточил около 25 тысяч оккупантов возле Часова Яра, - ОК "Хортица"
Сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.
Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он также напоминает, что по данным ГУР, враг пытается подводить новые воинские части, их доукомплектовывать и на разных направлениях это происходит по-разному.
"Например, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - констатировал спикер.
Сколько оккупантов воюют возле Часова Яра?
В частности, по его данным, на Часовояровском направлении враг сосредоточил группировку около 20-25 тысяч военнослужащих.
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