Враг сосредоточил около 25 тысяч оккупантов возле Часова Яра, - ОК "Хортица"

Сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.

Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также напоминает, что по данным ГУР, враг пытается подводить новые воинские части, их доукомплектовывать и на разных направлениях это происходит по-разному.

"Например, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - констатировал спикер.

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Сколько оккупантов воюют возле Часова Яра?

В частности, по его данным, на Часовояровском направлении враг сосредоточил группировку около 20-25 тысяч военнослужащих.