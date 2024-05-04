Самыми горячими точками остаются Часов Яр и Ивановское, сюда враг стягивает дополнительные войска и резервы, - ОСГВ "Хортица"

В направлении Часового Яра и Ивановского россияне стягивают дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Самыми горячими точками остаются Часов Яр и Ивановское. На этом направлении враг пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, он сможет развить успех, и стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта. Противник наступает вблизи Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск", - рассказал Волошин.

Как рассказал спикер, успехов у россиян там нет, продвижение врага на этом направлении остановлено. Однако враг продолжает давить, на этом участке фронта продолжаются бои.

Кроме того, отметил Волошин, военные РФ пытаются вернуть под свой контроль Клещиевку.

Относительно ситуации вокруг города Часов Яр Волошин отметил, что Силы обороны Украины контролируют обстановку. В то же время он отметил, что армия РФ активно осуществляет артиллерийские обстрелы в окрестностях Часового Яра.

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"Им было бы очень важно занять Часов Яр до того, как нам поступит зарубежная помощь. То есть, когда у нас исчезнет определенный дефицит боеприпасов", - добавил спикер.

По словам Волошина, в целом за эту неделю ситуация вблизи Часового Яра не изменилась, активные бои продолжаются днем и ночью.

"Российская пропаганда периодически делает вбросы, что их армия вошла в город. Никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел, вражеской российской армии в городе нет", - заявил он.

Он отметил, что россияне продолжают уничтожать Часов Яр и близлежащие населенные пункты авиацией и артиллерией, вероятно, готовят почву к следующей волне. Для захвата города российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты - справа Богдановка и слева Ивановское - активно штурмуя поселки, чтобы взять город в оперативное окружение.

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"Враг пытается идти в лоб, где канал, искусственная преграда, но этого им в полной мере не удается сделать", - добавил Волошин.

По словам спикера, тактического успеха в этих населенных пунктах враг не имел. Кроме того, противник сосредоточивает усилия для прорыва украинской обороны к западу от Бахмута, чтобы выйти на рубеж по каналу. Пока оккупанты не смогли даже пересечь канал "Северский Донец-Донбасс".

На Часово-Яровском направлении россияне завершают перегруппировку, а неподалеку Белогоровки заводят дополнительно штурмовые группы. Также штурмовые группы перемещают в район Клещиевки и Андреевки.

"Россиянам важно выровнять линию боевого соприкосновения, поэтому продолжают штурмовать в направлении Клещиевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к каналу "Северский Донец-Донбасс". Планируют проводить штурмовые действия возле Ивановского", - отметил спикер.

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Ранее сообщалось, что враг не считается со своими потерями, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часового Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая оставались 682 гражданских лица.