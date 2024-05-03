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Новости Война
23 081 91

Рано или поздно россияне захватят Часов Яр, - Скибицкий

Росіяни рано чи пізно захоплять Часів Яр

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для нас предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват - лишь вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация Часового Яра

Скибицкий считает, что вероятно, оккупация Часового Яра, - это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - сказал представитель ГУР МО.

По его словам, Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года.

Читайте также: Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей в конце мая-начале июня, - Скибицкий

Планы России

Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин неделей позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

Он подчеркнул, что наша проблема очень проста - у нас нет оружия: "Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

The Economist отмечает, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои продолжаются в лесопосадках вокруг Часового Яра, за последнюю неделю россияне не продвинулись, - командир ударных БПЛА Федоренко

По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в лесопосадках вокруг Часового Яра идут бои, однако за последнюю неделю российским войскам не удалось продвинуться.

Автор: 

Скибицкий Вадим (290) Часов Яр (316)


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Топ комментарии
+43
Із новим головкомом і Дніпро питання часу
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03.05.2024 02:03
+32
Цій балакучій голові доручили дипломатично повідомити, що Буба обісрався, бо все робив через жОПу.
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03.05.2024 02:26
+23
От тебе и здрасти.
"Рано или поздно россияне захватят Донецкую область" - когда тоже озвучат?
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03.05.2024 02:05
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Із новим головкомом і Дніпро питання часу
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03.05.2024 02:03 Ответить
Кемерон сказав, що Україна має право обстрілювати РФ британською зброєю але рішення має приймати Київ. У нас рішення приймає єрмак.
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03.05.2024 05:33 Ответить
Бабка ВАнга -- закройте фонтан этому клоуну
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03.05.2024 05:58 Ответить
У нас клоун здається президент ?
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03.05.2024 06:13 Ответить
у нас президент до клоуна не дотягує , як максимум шизофренік .
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03.05.2024 08:18 Ответить
Фанат телемарафону в рожевих окулярах?
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03.05.2024 06:43 Ответить
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03.05.2024 08:36 Ответить
От тебе и здрасти.
"Рано или поздно россияне захватят Донецкую область" - когда тоже озвучат?
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03.05.2024 02:05 Ответить
"...висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області"

Вже майже озвучили...
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03.05.2024 02:22 Ответить
Звільнять Скибіцького, як Бурбу свого часу?
А, нє. не звільнять: він же не сказав, що в перманентній здачі територій України (зокрема і Часового Яру, Авдіївки, Очеретиного, тощо) після січня ц.р. винуваті ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ************, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винувате і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія; і її також Скибіцький не зачіпає...
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03.05.2024 02:08 Ответить
Пока этого мяса с кабами с горем напополам хватает только на небольшие н.п. бамбаса.
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03.05.2024 02:40 Ответить
Читайте Бутусова, там всі розклади по фронту і чому йде постійний відступ.
(посилання внизу на його статтю)

Основна проблема на фронті - це не перевага росіян у снарядах, а передусім наше невміння використати всі наші наявні ресурси і переваги. Наші проблеми основні - це управлінські і організаційні. Це те, що говорять всі піхотинці. Люди хочуть бачити якісне застосування і покращення у застосуванні військ. Оце основна проблема. Одними снарядами російський наступ не зупинити. Зупиняє наступ піхота в окопах. Снаряди безумовно потрібні, але це не чинник номер один. Це чинник номер два. Перший чинник - це якісне застосування військ. Потім - засоби ураження, безумовно. Все це працює в комплексі.
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03.05.2024 03:00 Ответить
Уже піздно. Всьому свій час: зараз і зброя з грошима вже не допоможуть: влада знищила головнемотивацію і довіру. А вмирати за тоталітарний режим, корупцію, несправедливість і концтабір (якою вже стала Україна), з якого не можна виїхати, ніхто не буде.
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03.05.2024 10:43 Ответить
І що він там "розклав"? Що "нажаль (його слово по Фрейду), тих людей, що наловлять на вулиці недостатньо"? Тобто він, або влада очікували якогось дива? Що людей замість заохочення і стимулу, кинуть під каток примусу і покарання і то дасть якийсь ефект? Україна втратила найдорожче - час. І цьому будуть відповідні наслідки.

А що до ситуації яка склалась, то єдиний варіант (при такій владі), - це політична зупинка, заморозка (називайте, як хочете). Це хоч якийсь, шанс в майбутньому на щось. В якщо продовжувати все як продовжувати - жива не станеться: переб'ють дарма українців і країну втрать. В кращому випадку, це буде аіоова перемога, після якої тут фізично ніхто не захоче жити (що вже майже сталось).
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03.05.2024 10:58 Ответить
І всьо?

Йому б було добре просто "уй..бати з України". Бо чилити деінде після знищення країни все краще, ніж бути четвертованим чи сидіти довічне і щоб в його рожу кожен день плювали.
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03.05.2024 02:26 Ответить
розслабся, все схоплене, єрмак свій, прокурор свій, татаров свій, СБУ свій, армія своя, ВР зборище ідіотів. Нікуди гнида не піде поки не затягне країну в прірву
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03.05.2024 02:32 Ответить
Цій балакучій голові доручили дипломатично повідомити, що Буба обісрався, бо все робив через жОПу.
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03.05.2024 02:26 Ответить
І це ще одна ілюстрація як все, за що буба береться та бере під "особистий контроль", перетворюється на лайно. Але якби ж це зупиняло від того, щоб совати руки туди, де воно геть не тямить...

Так і в війні, цій потворі не треба нормальний генерал, треба ручний. А то як інакше можна в солдатиків погратися...
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03.05.2024 02:32 Ответить
Обісрався - опозорився не змгши зробити.

Він чудово виконує Оманські домовленості. Не гнида дурна- дурні ті хто вважає його дурним.
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03.05.2024 06:58 Ответить
Це щось типу: Ну ми ж попереджали...(((: Це таким чином формують думку, мол звикайте
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03.05.2024 02:40 Ответить
Та ні. Це такий хитрий задум для введення в оману ворога.
Щоби ворожі сили, що накопичились під Часиком, полізли всім кагалом у непідготовлений штурм і їх там за раз розбили.
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03.05.2024 07:03 Ответить
в принципi можливо(((:
можливо, що завгодно, наприклад: русня зробить вигляд, що пiшла на часiв яр, але пiде зовсiм не тудой
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03.05.2024 07:58 Ответить
Сирок з Зєльою довоювалися. Воєватєлі хрєнові.
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03.05.2024 02:42 Ответить
ну з вами зелені підарасами питання стоїть саме так - коли, а не як
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03.05.2024 02:50 Ответить
Рано чи піздно россіяне захоплять Київ.... женить цього скибицьгого передові частини в часів яр... це ж підорас зеленського..
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03.05.2024 03:02 Ответить
А головне причину цього відступу не назвав.
А причина проста - недолуге керівництво армії на вищому рівні.
Читайте Бутусова, там все в подробицях описано, по напрямках, по бригадах, по командуванню.


Якщо, коротко, то це жах. Командування реально тупориле, ніяких висновків не робить.
Навіть гірше, ніж у москалів. Ті хоч чомусь вчаться.
А наше командування вже третій рік наступає на одні і ті ж граблі.
Як це відбулось зі 115 бригадою.
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03.05.2024 03:14 Ответить
На *** пішов підор рашистський..
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09.05.2024 21:42 Ответить
Вова зеленський намагається Донецьку область
путлєру здати?!
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03.05.2024 03:05 Ответить
А може так задумано і домовлено ще в Омані.
А зараз просто йде виконання цієї домовленості по здачі всієї Донецької області пуйлу.
І саме жахливіше в тому, що всі генерали та старші офіцери виконують свідомо цю домовленість Зелі з пуйлом по здачі Донецької області.
Бо вони ж не сліпі, та й не діти.
Все бачать, розуміють але виконують план по здачі.
От тільки прості солдати, сержанти та молодші офіцери продовжують героїчно стримувати окупантів, не підозрюючи , що за них вже все вирішено і Донецьку область здадуть пуйлу по договорняку.
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03.05.2024 03:39 Ответить
Коли представник ГУР розводить паніку на всю Україну, то йому не місце в розвідки. Людина, яка розводить паніку, гірше ворога.
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03.05.2024 03:46 Ответить
Представник ГУР не розводить паніку, а розповідає про реальний стан речей на теперішній час західній публіці.
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03.05.2024 04:50 Ответить
Хочете суцільний позитив - то вам на Перший (і єдиний) канал Центрального телебачення на "Марафон". Таке враження, що зараз 1978-й рік і інформацію більше немає звідки взяти, ніж тільки як від начальника розвідки. Брехня на початку війни згубила багато життів
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03.05.2024 05:00 Ответить
А чому не "Рано чи пізно повісимо всіх зрадників на Хрещатику?
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03.05.2024 03:50 Ответить
Итог ведения войны текущей властью красноречивый. От Авдеевки до Часового Яра за пару месяцев.
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03.05.2024 04:52 Ответить
ХЯРЬТЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !!!
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03.05.2024 05:04 Ответить
Проснись и пой, кацапе.
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03.05.2024 06:24 Ответить
САМ ТИ КАЦАП !!!
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07.05.2024 21:13 Ответить
Називається заспокоїв. А де був ГУР в 19 році щоб пояснити артисту із 95 кварталу що буде війна? Це називається зміна керівництва армії на більш еффективне. І де та ефективність?
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03.05.2024 05:48 Ответить
Гур перекроїли на свій лад.Ті,що говорили-позвільняли,типу,як генералів-одним махом і поставили вискочку.
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03.05.2024 15:07 Ответить
З такими як Скібіцький напевно точно захоплять.
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03.05.2024 05:51 Ответить
А нехай отой гравець пісюном на рояле та за суміством вЯрховнАй Говнокомандувач ще раз змінить Головнокомандувача та його команду і все буде ОК. Замість Сирського нехай Кузьмука або Гриценка назначить, а на ГШ поставить якогось на кшталт Затинайко.
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03.05.2024 06:05 Ответить
Що ж тепер вся відповідальність на "найвеличнішому" ,адже для нього було головне прибрати Залужного і його команду, рейтинг його дратував ,ось тепер і за зрив мобілізації і провали на фронті і негаразди в зовнішній політиці доведется відповідати .
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03.05.2024 06:16 Ответить
Как вы не понимаете , цель то, шаг за шагом, достигается.
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03.05.2024 06:23 Ответить
Творожніков докомандувався.🤦
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03.05.2024 06:18 Ответить
ВО, еще один министр закордонных справ объявился. Не понимаю, зачем тада Гуменюк уволили. Ведь она же, не в пример этим балбесам, держала язык за зубами и не позволяла себе таких вольностей, как вангование. ЗЫ... уже и оружие амеры дали, а зебилы все равно поют за упокой. Я уже запутался с теми Турциями и Оманами.
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03.05.2024 06:26 Ответить
Чоп та Ужгород - теж питання часу?
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03.05.2024 06:32 Ответить
Спочатку,має відмітитись зе...
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03.05.2024 15:02 Ответить
Ну так. "Чоп надійно укріплений, відбиваємо штурми, але ворог атакує переважаючими силами".
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03.05.2024 16:23 Ответить
Одне неясно,як це закарпатці проголосували за зе в 80 процентів.Бог розум відняв в той день?
Тепер в Тисі тонуть,бо не збулось ********* зе швидко закінчити війну.
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03.05.2024 17:58 Ответить
за такі слова цей військовий у 1942 був би розстріляний а зараз гуманітарії не дадуть отже максимум звільнений з посади
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03.05.2024 06:33 Ответить
Представник Головного управління розвідки - согласитесь, классную должность запустили на арену.
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03.05.2024 06:48 Ответить
Цьому телепню ,пора би вже свої манатки збирати бо судячи по його настрою та словам,ворог так і до Києва може докотитися...
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03.05.2024 07:06 Ответить
Таке словісне лайно, звичайно дуже "мотивує" хлопців,які зараз заходять у місто на підкріплення, відірвати б йому язика, цьому "корисному ідіоту" для кацапів.
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03.05.2024 07:06 Ответить
Каже "у нас немає зброї". А з усіх утюгів чуємо, що зброю надають партнери, чехи віднайшли уйму снарядів. А може в Україну вона надходить, а на передову, за наказом наших керманичів, - ні.
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03.05.2024 07:06 Ответить
вчера на фабрике новын видел в расшифровке ежедневных новостей, что часив яр назвали временным яром. видно уже списали его.
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03.05.2024 07:09 Ответить
вчера тебя таджики "оттарабанили" и списали,так по кисельТВ говорят, путлоботина ты дырявая
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03.05.2024 07:45 Ответить
баклан, фабрика новостей украинский новостной канал. там жданов, свитан и прочие выступают. может ты кацап?
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03.05.2024 07:54 Ответить
путлоботина киселя с соловьиным говном обожралась?
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03.05.2024 08:43 Ответить
Минулого року почали міняти герб на пам'ятнику, будувати музеї за шалені гроші, нову плитку класти в Житомирі, купувати барабани в бомбосховища і жодної лінії оборони.
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03.05.2024 07:16 Ответить
при зеленої мразоті і Дніпро це питання часу...
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03.05.2024 07:18 Ответить
Якщо нема мізків- ніяка зброя не поможе.
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03.05.2024 07:19 Ответить
Дуже "мотивуюче"інтерв"ю,молодець! Тіпа влада робить все,що може, навіть звільнила Залужного і його команду, поставивши "геніального "парня із города владіміра-і це не допомогло! Уйобки, прогнивші зеленою пліснявою!
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03.05.2024 07:39 Ответить
Апрель-май? Голубчик, наиболее тяжелыми будут май-июнь: листва встанет, а дороги подсохнут.
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03.05.2024 07:49 Ответить
Справа не Сирському, Скібіцькому та інш. Це політика тупориолого ішака зі здачі території, підписання договорняка на умовах *****, продовження воєнного стану, а відтак не проведення виборів та надалі рахуватись президентом, щоб уникнути покарання.
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03.05.2024 07:59 Ответить
А Слов'янськ, Крааматорськ, Покровськ, Павлоград? Вчора розповідали, що нам не потрібно призивати і навчати 500 тисяч, а завтра, як завжди буде чергова фраза "ворог мав перевагу в кількості військових 1 до 10 і техніці і нам для збереження життів, потрібно були відійти. Пізніше все це відвоюємо". А ворог, тільки знищивши чергове місто і зйшовши туди, миттєво зводить укріплення і рухається далі. А ми укріплюємо тільки марафони, фрідоми і пропагуємо мародерів "слуг" і "ригів".
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03.05.2024 08:04 Ответить
ну, покровск тяжело будет взять. там еще мирноград рядом. заруба будет не меньше чем в бахмуте. до славянска еще далеко. крам даже в 2014-м не смогли взять. там кривонос кацапам дал просраться, даже в окружении. верю в лучшее
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03.05.2024 08:19 Ответить
Украину сдает рыговское шапито -очень плавно -планомерно -незаметно и аккуратно -благо помогают московские кураторы -что бы ни ВСУ не население не одуплило -что враг один на востоке а другой ему помогает в Киеве -за московские нефтедоллары
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03.05.2024 08:09 Ответить
мародерит не рада, а мин обороны. причем на всех уровнях.
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03.05.2024 08:21 Ответить
Я не думала, що працівники ГУР записалися медійні блогери, аналітики і інфлюенсери. Що за херня, навіщо таке говорити. Навіть якщо і так, то не ГУР про це говорити, тим більше якщо там ідуть бої. Яка мета висеру, як ті хто зараз там мають битися, якщо представник головного управління розвідки каже «не тратьте куме сил, спускайтеся на дно». Ідіот! Нема слів.
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03.05.2024 08:23 Ответить
Мета висеру: демотивувати захисників Часового яру.
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03.05.2024 09:57 Ответить
блазень ЗЕбанутий, ну шож ти так обісрався по самі вуха? Ти-ж, засранець ЗЕбанутий, за все відповідаеш:
...провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів...
Так що там з твоею дебільною "ротаціею", коли ти, дрищ ЗЕбанутий зняв главкома Валерія Залужного, якого поважають всі наші союзники, не за лампаси, а за військову майстерність, і з ним 17 (!!!) генералів. Шо, паскуда ЗЕбанута, зичищаеш Україну перед можливими виборами?
Моя тобі порада, ЗЕбанько, в кінці травня збирай свої манатки і тікай на замлю обітованні, там вже твоя мама Рімма на вкрадені тобою гроші в України обживаеться в купленій хатинкі на березі Середземного моря.
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03.05.2024 08:24 Ответить
Скібіцький "американський спостерігач"
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03.05.2024 08:47 Ответить
Вряд ли он говорит самостоятельно (должность не та): он говорит то, что ему приказано говорить (что, впрочем, не снимает с него обвинения, предъявленные в сделанной характеристике)
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03.05.2024 09:25 Ответить
Рано или поздно падет Москва!!!
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03.05.2024 09:02 Ответить
ПОВЕРНІТЬ ЗАЛУЖНОГО
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03.05.2024 09:35 Ответить
19 квітня там побував зе-ЗНАК.Знак касапам,що скоро місто буде їхнім.Доведено: те саме будо по Северодонецьку,Лисичанську,Бахмуту,Авдіївці.
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03.05.2024 09:55 Ответить
Срочно надо убирать сыркина, СРОЧНО !
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03.05.2024 09:57 Ответить
Цього пана Скібіцького невдовзі попросять вибачитись за правду о фронті
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03.05.2024 10:19 Ответить
підготовка населення до здачі...
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03.05.2024 10:37 Ответить
пророцтва чергової Люсі Арестовича?
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03.05.2024 11:23 Ответить
Где они это Паганеля выкопали? Он же не просто консерва, он смердит, аж глаза щиплет!
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03.05.2024 12:36 Ответить
Тактика росіян-головні сили на одному напрямі:взяли одне місто,пішли на інше.Інші напрямки прикривають обстріли,бпла,мінімальні сили.Чому наші не домінують на своїй території,при величезній підтримці Заходу? Невже розподіляють рівномірно сили по всьому фронту,але ж це лише шлях до невдач.Напевно,треба головні сили концентрувати на головному напрямі.
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03.05.2024 15:21 Ответить
 
 