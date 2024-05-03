Рано или поздно россияне захватят Часов Яр, - Скибицкий
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для нас предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват - лишь вопрос времени.
Об этом он сказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Оккупация Часового Яра
Скибицкий считает, что вероятно, оккупация Часового Яра, - это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.
"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - сказал представитель ГУР МО.
По его словам, Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года.
Планы России
Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин неделей позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.
Он подчеркнул, что наша проблема очень проста - у нас нет оружия: "Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".
The Economist отмечает, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха.
По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".
Как сообщал Цензор.НЕТ, в лесопосадках вокруг Часового Яра идут бои, однако за последнюю неделю российским войскам не удалось продвинуться.
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"Рано или поздно россияне захватят Донецкую область" - когда тоже озвучат?
Вже майже озвучили...
А, нє. не звільнять: він же не сказав, що в перманентній здачі територій України (зокрема і Часового Яру, Авдіївки, Очеретиного, тощо) після січня ц.р. винуваті ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ************, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винувате і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія; і її також Скибіцький не зачіпає...
(посилання внизу на його статтю)
Основна проблема на фронті - це не перевага росіян у снарядах, а передусім наше невміння використати всі наші наявні ресурси і переваги. Наші проблеми основні - це управлінські і організаційні. Це те, що говорять всі піхотинці. Люди хочуть бачити якісне застосування і покращення у застосуванні військ. Оце основна проблема. Одними снарядами російський наступ не зупинити. Зупиняє наступ піхота в окопах. Снаряди безумовно потрібні, але це не чинник номер один. Це чинник номер два. Перший чинник - це якісне застосування військ. Потім - засоби ураження, безумовно. Все це працює в комплексі.
А що до ситуації яка склалась, то єдиний варіант (при такій владі), - це політична зупинка, заморозка (називайте, як хочете). Це хоч якийсь, шанс в майбутньому на щось. В якщо продовжувати все як продовжувати - жива не станеться: переб'ють дарма українців і країну втрать. В кращому випадку, це буде аіоова перемога, після якої тут фізично ніхто не захоче жити (що вже майже сталось).
Йому б було добре просто "уй..бати з України". Бо чилити деінде після знищення країни все краще, ніж бути четвертованим чи сидіти довічне і щоб в його рожу кожен день плювали.
Так і в війні, цій потворі не треба нормальний генерал, треба ручний. А то як інакше можна в солдатиків погратися...
Він чудово виконує Оманські домовленості. Не гнида дурна- дурні ті хто вважає його дурним.
Щоби ворожі сили, що накопичились під Часиком, полізли всім кагалом у непідготовлений штурм і їх там за раз розбили.
можливо, що завгодно, наприклад: русня зробить вигляд, що пiшла на часiв яр, але пiде зовсiм не тудой
А причина проста - недолуге керівництво армії на вищому рівні.
Читайте Бутусова, там все в подробицях описано, по напрямках, по бригадах, по командуванню.
Якщо, коротко, то це жах. Командування реально тупориле, ніяких висновків не робить.
Навіть гірше, ніж у москалів. Ті хоч чомусь вчаться.
А наше командування вже третій рік наступає на одні і ті ж граблі.
Як це відбулось зі 115 бригадою.
путлєру здати?!
А зараз просто йде виконання цієї домовленості по здачі всієї Донецької області пуйлу.
І саме жахливіше в тому, що всі генерали та старші офіцери виконують свідомо цю домовленість Зелі з пуйлом по здачі Донецької області.
Бо вони ж не сліпі, та й не діти.
Все бачать, розуміють але виконують план по здачі.
От тільки прості солдати, сержанти та молодші офіцери продовжують героїчно стримувати окупантів, не підозрюючи , що за них вже все вирішено і Донецьку область здадуть пуйлу по договорняку.
Тепер в Тисі тонуть,бо не збулось ********* зе швидко закінчити війну.
...провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів...
Так що там з твоею дебільною "ротаціею", коли ти, дрищ ЗЕбанутий зняв главкома Валерія Залужного, якого поважають всі наші союзники, не за лампаси, а за військову майстерність, і з ним 17 (!!!) генералів. Шо, паскуда ЗЕбанута, зичищаеш Україну перед можливими виборами?
Моя тобі порада, ЗЕбанько, в кінці травня збирай свої манатки і тікай на замлю обітованні, там вже твоя мама Рімма на вкрадені тобою гроші в України обживаеться в купленій хатинкі на березі Середземного моря.