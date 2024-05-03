Рано или поздно россияне захватят Часов Яр, - Скибицкий

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для нас предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват - лишь вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация Часового Яра

Скибицкий считает, что вероятно, оккупация Часового Яра, - это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - сказал представитель ГУР МО.

По его словам, Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года.

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Планы России

Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин неделей позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

Он подчеркнул, что наша проблема очень проста - у нас нет оружия: "Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

The Economist отмечает, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха.

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По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в лесопосадках вокруг Часового Яра идут бои, однако за последнюю неделю российским войскам не удалось продвинуться.