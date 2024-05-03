Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, - Скібіцький

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, а його захоплення, це лише питання часу.

Про це він сказав у інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Окупація Часового Яру

Скібіцький вважає, що ймовірно, окупація Часового Яру це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - пояснив представник ГУР МО.

За його словами, Росія насамперед іде за своїм планом "звільнення" всіх східних районів Донецької та Луганської областей України. Це завдання незмінне з 2022 року.

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Плани Росії

Скібіцький каже, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіну на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

Він наголосив, що наша проблема дуже проста, у нас немає зброї: "Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

The Economist зазначає, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів. Україна на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.

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За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в лісопосадках навколо Часового Яру точаться бої, однак за останній тиждень російським військам не вдалось просунутись.