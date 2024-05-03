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Новини Війна
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Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, - Скібіцький

Росіяни рано чи пізно захоплять Часів Яр

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, а його захоплення, це лише питання часу.

Про це він сказав у інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Окупація Часового Яру

Скібіцький вважає, що ймовірно, окупація Часового Яру це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - пояснив представник ГУР МО.

За його словами, Росія насамперед іде за своїм планом "звільнення" всіх східних районів Донецької та Луганської областей України. Це завдання незмінне з 2022 року.

Читайте: Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький

Плани Росії

Скібіцький каже, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіну на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

Він наголосив, що наша проблема дуже проста, у нас немає зброї: "Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

The Economist зазначає, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів. Україна на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.

Також читайте: Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав

За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в лісопосадках навколо Часового Яру точаться бої, однак за останній тиждень російським військам не вдалось просунутись.

Автор: 

Скібіцький Вадим (293) Часів Яр (318)


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Топ коментарі
+43
Із новим головкомом і Дніпро питання часу
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03.05.2024 02:03
+32
Цій балакучій голові доручили дипломатично повідомити, що Буба обісрався, бо все робив через жОПу.
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03.05.2024 02:26
+23
От тебе и здрасти.
"Рано или поздно россияне захватят Донецкую область" - когда тоже озвучат?
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03.05.2024 02:05
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Із новим головкомом і Дніпро питання часу
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03.05.2024 02:03 Відповісти
Кемерон сказав, що Україна має право обстрілювати РФ британською зброєю але рішення має приймати Київ. У нас рішення приймає єрмак.
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03.05.2024 05:33 Відповісти
Бабка ВАнга -- закройте фонтан этому клоуну
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03.05.2024 05:58 Відповісти
У нас клоун здається президент ?
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03.05.2024 06:13 Відповісти
у нас президент до клоуна не дотягує , як максимум шизофренік .
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03.05.2024 08:18 Відповісти
Фанат телемарафону в рожевих окулярах?
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03.05.2024 06:43 Відповісти
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03.05.2024 08:36 Відповісти
От тебе и здрасти.
"Рано или поздно россияне захватят Донецкую область" - когда тоже озвучат?
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03.05.2024 02:05 Відповісти
"...висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області"

Вже майже озвучили...
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03.05.2024 02:22 Відповісти
Звільнять Скибіцького, як Бурбу свого часу?
А, нє. не звільнять: він же не сказав, що в перманентній здачі територій України (зокрема і Часового Яру, Авдіївки, Очеретиного, тощо) після січня ц.р. винуваті ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ************, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винувате і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія; і її також Скибіцький не зачіпає...
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03.05.2024 02:08 Відповісти
Пока этого мяса с кабами с горем напополам хватает только на небольшие н.п. бамбаса.
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03.05.2024 02:40 Відповісти
Читайте Бутусова, там всі розклади по фронту і чому йде постійний відступ.
(посилання внизу на його статтю)

Основна проблема на фронті - це не перевага росіян у снарядах, а передусім наше невміння використати всі наші наявні ресурси і переваги. Наші проблеми основні - це управлінські і організаційні. Це те, що говорять всі піхотинці. Люди хочуть бачити якісне застосування і покращення у застосуванні військ. Оце основна проблема. Одними снарядами російський наступ не зупинити. Зупиняє наступ піхота в окопах. Снаряди безумовно потрібні, але це не чинник номер один. Це чинник номер два. Перший чинник - це якісне застосування військ. Потім - засоби ураження, безумовно. Все це працює в комплексі.
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03.05.2024 03:00 Відповісти
Уже піздно. Всьому свій час: зараз і зброя з грошима вже не допоможуть: влада знищила головнемотивацію і довіру. А вмирати за тоталітарний режим, корупцію, несправедливість і концтабір (якою вже стала Україна), з якого не можна виїхати, ніхто не буде.
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03.05.2024 10:43 Відповісти
І що він там "розклав"? Що "нажаль (його слово по Фрейду), тих людей, що наловлять на вулиці недостатньо"? Тобто він, або влада очікували якогось дива? Що людей замість заохочення і стимулу, кинуть під каток примусу і покарання і то дасть якийсь ефект? Україна втратила найдорожче - час. І цьому будуть відповідні наслідки.

А що до ситуації яка склалась, то єдиний варіант (при такій владі), - це політична зупинка, заморозка (називайте, як хочете). Це хоч якийсь, шанс в майбутньому на щось. В якщо продовжувати все як продовжувати - жива не станеться: переб'ють дарма українців і країну втрать. В кращому випадку, це буде аіоова перемога, після якої тут фізично ніхто не захоче жити (що вже майже сталось).
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03.05.2024 10:58 Відповісти
І всьо?

Йому б було добре просто "уй..бати з України". Бо чилити деінде після знищення країни все краще, ніж бути четвертованим чи сидіти довічне і щоб в його рожу кожен день плювали.
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03.05.2024 02:26 Відповісти
розслабся, все схоплене, єрмак свій, прокурор свій, татаров свій, СБУ свій, армія своя, ВР зборище ідіотів. Нікуди гнида не піде поки не затягне країну в прірву
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03.05.2024 02:32 Відповісти
Цій балакучій голові доручили дипломатично повідомити, що Буба обісрався, бо все робив через жОПу.
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03.05.2024 02:26 Відповісти
І це ще одна ілюстрація як все, за що буба береться та бере під "особистий контроль", перетворюється на лайно. Але якби ж це зупиняло від того, щоб совати руки туди, де воно геть не тямить...

Так і в війні, цій потворі не треба нормальний генерал, треба ручний. А то як інакше можна в солдатиків погратися...
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03.05.2024 02:32 Відповісти
Обісрався - опозорився не змгши зробити.

Він чудово виконує Оманські домовленості. Не гнида дурна- дурні ті хто вважає його дурним.
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03.05.2024 06:58 Відповісти
Це щось типу: Ну ми ж попереджали...(((: Це таким чином формують думку, мол звикайте
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03.05.2024 02:40 Відповісти
Та ні. Це такий хитрий задум для введення в оману ворога.
Щоби ворожі сили, що накопичились під Часиком, полізли всім кагалом у непідготовлений штурм і їх там за раз розбили.
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03.05.2024 07:03 Відповісти
в принципi можливо(((:
можливо, що завгодно, наприклад: русня зробить вигляд, що пiшла на часiв яр, але пiде зовсiм не тудой
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03.05.2024 07:58 Відповісти
Сирок з Зєльою довоювалися. Воєватєлі хрєнові.
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03.05.2024 02:42 Відповісти
ну з вами зелені підарасами питання стоїть саме так - коли, а не як
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03.05.2024 02:50 Відповісти
Рано чи піздно россіяне захоплять Київ.... женить цього скибицьгого передові частини в часів яр... це ж підорас зеленського..
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03.05.2024 03:02 Відповісти
А головне причину цього відступу не назвав.
А причина проста - недолуге керівництво армії на вищому рівні.
Читайте Бутусова, там все в подробицях описано, по напрямках, по бригадах, по командуванню.


Якщо, коротко, то це жах. Командування реально тупориле, ніяких висновків не робить.
Навіть гірше, ніж у москалів. Ті хоч чомусь вчаться.
А наше командування вже третій рік наступає на одні і ті ж граблі.
Як це відбулось зі 115 бригадою.
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03.05.2024 03:14 Відповісти
На *** пішов підор рашистський..
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09.05.2024 21:42 Відповісти
Вова зеленський намагається Донецьку область
путлєру здати?!
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03.05.2024 03:05 Відповісти
А може так задумано і домовлено ще в Омані.
А зараз просто йде виконання цієї домовленості по здачі всієї Донецької області пуйлу.
І саме жахливіше в тому, що всі генерали та старші офіцери виконують свідомо цю домовленість Зелі з пуйлом по здачі Донецької області.
Бо вони ж не сліпі, та й не діти.
Все бачать, розуміють але виконують план по здачі.
От тільки прості солдати, сержанти та молодші офіцери продовжують героїчно стримувати окупантів, не підозрюючи , що за них вже все вирішено і Донецьку область здадуть пуйлу по договорняку.
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03.05.2024 03:39 Відповісти
Коли представник ГУР розводить паніку на всю Україну, то йому не місце в розвідки. Людина, яка розводить паніку, гірше ворога.
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03.05.2024 03:46 Відповісти
Представник ГУР не розводить паніку, а розповідає про реальний стан речей на теперішній час західній публіці.
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03.05.2024 04:50 Відповісти
Хочете суцільний позитив - то вам на Перший (і єдиний) канал Центрального телебачення на "Марафон". Таке враження, що зараз 1978-й рік і інформацію більше немає звідки взяти, ніж тільки як від начальника розвідки. Брехня на початку війни згубила багато життів
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03.05.2024 05:00 Відповісти
А чому не "Рано чи пізно повісимо всіх зрадників на Хрещатику?
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03.05.2024 03:50 Відповісти
Итог ведения войны текущей властью красноречивый. От Авдеевки до Часового Яра за пару месяцев.
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03.05.2024 04:52 Відповісти
ХЯРЬТЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !!!
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03.05.2024 05:04 Відповісти
Проснись и пой, кацапе.
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03.05.2024 06:24 Відповісти
САМ ТИ КАЦАП !!!
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07.05.2024 21:13 Відповісти
Називається заспокоїв. А де був ГУР в 19 році щоб пояснити артисту із 95 кварталу що буде війна? Це називається зміна керівництва армії на більш еффективне. І де та ефективність?
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03.05.2024 05:48 Відповісти
Гур перекроїли на свій лад.Ті,що говорили-позвільняли,типу,як генералів-одним махом і поставили вискочку.
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03.05.2024 15:07 Відповісти
З такими як Скібіцький напевно точно захоплять.
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03.05.2024 05:51 Відповісти
А нехай отой гравець пісюном на рояле та за суміством вЯрховнАй Говнокомандувач ще раз змінить Головнокомандувача та його команду і все буде ОК. Замість Сирського нехай Кузьмука або Гриценка назначить, а на ГШ поставить якогось на кшталт Затинайко.
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03.05.2024 06:05 Відповісти
Що ж тепер вся відповідальність на "найвеличнішому" ,адже для нього було головне прибрати Залужного і його команду, рейтинг його дратував ,ось тепер і за зрив мобілізації і провали на фронті і негаразди в зовнішній політиці доведется відповідати .
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03.05.2024 06:16 Відповісти
Как вы не понимаете , цель то, шаг за шагом, достигается.
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03.05.2024 06:23 Відповісти
Творожніков докомандувався.🤦
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03.05.2024 06:18 Відповісти
ВО, еще один министр закордонных справ объявился. Не понимаю, зачем тада Гуменюк уволили. Ведь она же, не в пример этим балбесам, держала язык за зубами и не позволяла себе таких вольностей, как вангование. ЗЫ... уже и оружие амеры дали, а зебилы все равно поют за упокой. Я уже запутался с теми Турциями и Оманами.
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03.05.2024 06:26 Відповісти
Чоп та Ужгород - теж питання часу?
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03.05.2024 06:32 Відповісти
Спочатку,має відмітитись зе...
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03.05.2024 15:02 Відповісти
Ну так. "Чоп надійно укріплений, відбиваємо штурми, але ворог атакує переважаючими силами".
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03.05.2024 16:23 Відповісти
Одне неясно,як це закарпатці проголосували за зе в 80 процентів.Бог розум відняв в той день?
Тепер в Тисі тонуть,бо не збулось ********* зе швидко закінчити війну.
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03.05.2024 17:58 Відповісти
за такі слова цей військовий у 1942 був би розстріляний а зараз гуманітарії не дадуть отже максимум звільнений з посади
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03.05.2024 06:33 Відповісти
Представник Головного управління розвідки - согласитесь, классную должность запустили на арену.
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03.05.2024 06:48 Відповісти
Цьому телепню ,пора би вже свої манатки збирати бо судячи по його настрою та словам,ворог так і до Києва може докотитися...
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03.05.2024 07:06 Відповісти
Таке словісне лайно, звичайно дуже "мотивує" хлопців,які зараз заходять у місто на підкріплення, відірвати б йому язика, цьому "корисному ідіоту" для кацапів.
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03.05.2024 07:06 Відповісти
Каже "у нас немає зброї". А з усіх утюгів чуємо, що зброю надають партнери, чехи віднайшли уйму снарядів. А може в Україну вона надходить, а на передову, за наказом наших керманичів, - ні.
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03.05.2024 07:06 Відповісти
вчера на фабрике новын видел в расшифровке ежедневных новостей, что часив яр назвали временным яром. видно уже списали его.
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03.05.2024 07:09 Відповісти
вчера тебя таджики "оттарабанили" и списали,так по кисельТВ говорят, путлоботина ты дырявая
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03.05.2024 07:45 Відповісти
баклан, фабрика новостей украинский новостной канал. там жданов, свитан и прочие выступают. может ты кацап?
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03.05.2024 07:54 Відповісти
путлоботина киселя с соловьиным говном обожралась?
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03.05.2024 08:43 Відповісти
Минулого року почали міняти герб на пам'ятнику, будувати музеї за шалені гроші, нову плитку класти в Житомирі, купувати барабани в бомбосховища і жодної лінії оборони.
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03.05.2024 07:16 Відповісти
при зеленої мразоті і Дніпро це питання часу...
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03.05.2024 07:18 Відповісти
Якщо нема мізків- ніяка зброя не поможе.
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03.05.2024 07:19 Відповісти
Дуже "мотивуюче"інтерв"ю,молодець! Тіпа влада робить все,що може, навіть звільнила Залужного і його команду, поставивши "геніального "парня із города владіміра-і це не допомогло! Уйобки, прогнивші зеленою пліснявою!
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03.05.2024 07:39 Відповісти
Апрель-май? Голубчик, наиболее тяжелыми будут май-июнь: листва встанет, а дороги подсохнут.
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03.05.2024 07:49 Відповісти
Справа не Сирському, Скібіцькому та інш. Це політика тупориолого ішака зі здачі території, підписання договорняка на умовах *****, продовження воєнного стану, а відтак не проведення виборів та надалі рахуватись президентом, щоб уникнути покарання.
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03.05.2024 07:59 Відповісти
А Слов'янськ, Крааматорськ, Покровськ, Павлоград? Вчора розповідали, що нам не потрібно призивати і навчати 500 тисяч, а завтра, як завжди буде чергова фраза "ворог мав перевагу в кількості військових 1 до 10 і техніці і нам для збереження життів, потрібно були відійти. Пізніше все це відвоюємо". А ворог, тільки знищивши чергове місто і зйшовши туди, миттєво зводить укріплення і рухається далі. А ми укріплюємо тільки марафони, фрідоми і пропагуємо мародерів "слуг" і "ригів".
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03.05.2024 08:04 Відповісти
ну, покровск тяжело будет взять. там еще мирноград рядом. заруба будет не меньше чем в бахмуте. до славянска еще далеко. крам даже в 2014-м не смогли взять. там кривонос кацапам дал просраться, даже в окружении. верю в лучшее
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03.05.2024 08:19 Відповісти
Украину сдает рыговское шапито -очень плавно -планомерно -незаметно и аккуратно -благо помогают московские кураторы -что бы ни ВСУ не население не одуплило -что враг один на востоке а другой ему помогает в Киеве -за московские нефтедоллары
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03.05.2024 08:09 Відповісти
мародерит не рада, а мин обороны. причем на всех уровнях.
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03.05.2024 08:21 Відповісти
Я не думала, що працівники ГУР записалися медійні блогери, аналітики і інфлюенсери. Що за херня, навіщо таке говорити. Навіть якщо і так, то не ГУР про це говорити, тим більше якщо там ідуть бої. Яка мета висеру, як ті хто зараз там мають битися, якщо представник головного управління розвідки каже «не тратьте куме сил, спускайтеся на дно». Ідіот! Нема слів.
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03.05.2024 08:23 Відповісти
Мета висеру: демотивувати захисників Часового яру.
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03.05.2024 09:57 Відповісти
блазень ЗЕбанутий, ну шож ти так обісрався по самі вуха? Ти-ж, засранець ЗЕбанутий, за все відповідаеш:
...провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів...
Так що там з твоею дебільною "ротаціею", коли ти, дрищ ЗЕбанутий зняв главкома Валерія Залужного, якого поважають всі наші союзники, не за лампаси, а за військову майстерність, і з ним 17 (!!!) генералів. Шо, паскуда ЗЕбанута, зичищаеш Україну перед можливими виборами?
Моя тобі порада, ЗЕбанько, в кінці травня збирай свої манатки і тікай на замлю обітованні, там вже твоя мама Рімма на вкрадені тобою гроші в України обживаеться в купленій хатинкі на березі Середземного моря.
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03.05.2024 08:24 Відповісти
Скібіцький "американський спостерігач"
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03.05.2024 08:47 Відповісти
Вряд ли он говорит самостоятельно (должность не та): он говорит то, что ему приказано говорить (что, впрочем, не снимает с него обвинения, предъявленные в сделанной характеристике)
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03.05.2024 09:25 Відповісти
Рано или поздно падет Москва!!!
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03.05.2024 09:02 Відповісти
ПОВЕРНІТЬ ЗАЛУЖНОГО
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03.05.2024 09:35 Відповісти
19 квітня там побував зе-ЗНАК.Знак касапам,що скоро місто буде їхнім.Доведено: те саме будо по Северодонецьку,Лисичанську,Бахмуту,Авдіївці.
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03.05.2024 09:55 Відповісти
Срочно надо убирать сыркина, СРОЧНО !
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03.05.2024 09:57 Відповісти
Цього пана Скібіцького невдовзі попросять вибачитись за правду о фронті
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03.05.2024 10:19 Відповісти
підготовка населення до здачі...
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03.05.2024 10:37 Відповісти
пророцтва чергової Люсі Арестовича?
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03.05.2024 11:23 Відповісти
Где они это Паганеля выкопали? Он же не просто консерва, он смердит, аж глаза щиплет!
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03.05.2024 12:36 Відповісти
Тактика росіян-головні сили на одному напрямі:взяли одне місто,пішли на інше.Інші напрямки прикривають обстріли,бпла,мінімальні сили.Чому наші не домінують на своїй території,при величезній підтримці Заходу? Невже розподіляють рівномірно сили по всьому фронту,але ж це лише шлях до невдач.Напевно,треба головні сили концентрувати на головному напрямі.
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03.05.2024 15:21 Відповісти
 
 