Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, - Скібіцький
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, а його захоплення, це лише питання часу.
Про це він сказав у інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Окупація Часового Яру
Скібіцький вважає, що ймовірно, окупація Часового Яру це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.
"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - пояснив представник ГУР МО.
За його словами, Росія насамперед іде за своїм планом "звільнення" всіх східних районів Донецької та Луганської областей України. Це завдання незмінне з 2022 року.
Плани Росії
Скібіцький каже, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіну на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.
Він наголосив, що наша проблема дуже проста, у нас немає зброї: "Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".
The Economist зазначає, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів. Україна на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.
За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, в лісопосадках навколо Часового Яру точаться бої, однак за останній тиждень російським військам не вдалось просунутись.
Будь ласка, зачекайте...
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"Рано или поздно россияне захватят Донецкую область" - когда тоже озвучат?
Вже майже озвучили...
А, нє. не звільнять: він же не сказав, що в перманентній здачі територій України (зокрема і Часового Яру, Авдіївки, Очеретиного, тощо) після січня ц.р. винуваті ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ************, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винувате і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія; і її також Скибіцький не зачіпає...
(посилання внизу на його статтю)
Основна проблема на фронті - це не перевага росіян у снарядах, а передусім наше невміння використати всі наші наявні ресурси і переваги. Наші проблеми основні - це управлінські і організаційні. Це те, що говорять всі піхотинці. Люди хочуть бачити якісне застосування і покращення у застосуванні військ. Оце основна проблема. Одними снарядами російський наступ не зупинити. Зупиняє наступ піхота в окопах. Снаряди безумовно потрібні, але це не чинник номер один. Це чинник номер два. Перший чинник - це якісне застосування військ. Потім - засоби ураження, безумовно. Все це працює в комплексі.
А що до ситуації яка склалась, то єдиний варіант (при такій владі), - це політична зупинка, заморозка (називайте, як хочете). Це хоч якийсь, шанс в майбутньому на щось. В якщо продовжувати все як продовжувати - жива не станеться: переб'ють дарма українців і країну втрать. В кращому випадку, це буде аіоова перемога, після якої тут фізично ніхто не захоче жити (що вже майже сталось).
Йому б було добре просто "уй..бати з України". Бо чилити деінде після знищення країни все краще, ніж бути четвертованим чи сидіти довічне і щоб в його рожу кожен день плювали.
Так і в війні, цій потворі не треба нормальний генерал, треба ручний. А то як інакше можна в солдатиків погратися...
Він чудово виконує Оманські домовленості. Не гнида дурна- дурні ті хто вважає його дурним.
Щоби ворожі сили, що накопичились під Часиком, полізли всім кагалом у непідготовлений штурм і їх там за раз розбили.
можливо, що завгодно, наприклад: русня зробить вигляд, що пiшла на часiв яр, але пiде зовсiм не тудой
А причина проста - недолуге керівництво армії на вищому рівні.
Читайте Бутусова, там все в подробицях описано, по напрямках, по бригадах, по командуванню.
Якщо, коротко, то це жах. Командування реально тупориле, ніяких висновків не робить.
Навіть гірше, ніж у москалів. Ті хоч чомусь вчаться.
А наше командування вже третій рік наступає на одні і ті ж граблі.
Як це відбулось зі 115 бригадою.
путлєру здати?!
А зараз просто йде виконання цієї домовленості по здачі всієї Донецької області пуйлу.
І саме жахливіше в тому, що всі генерали та старші офіцери виконують свідомо цю домовленість Зелі з пуйлом по здачі Донецької області.
Бо вони ж не сліпі, та й не діти.
Все бачать, розуміють але виконують план по здачі.
От тільки прості солдати, сержанти та молодші офіцери продовжують героїчно стримувати окупантів, не підозрюючи , що за них вже все вирішено і Донецьку область здадуть пуйлу по договорняку.
Тепер в Тисі тонуть,бо не збулось ********* зе швидко закінчити війну.
...провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів...
Так що там з твоею дебільною "ротаціею", коли ти, дрищ ЗЕбанутий зняв главкома Валерія Залужного, якого поважають всі наші союзники, не за лампаси, а за військову майстерність, і з ним 17 (!!!) генералів. Шо, паскуда ЗЕбанута, зичищаеш Україну перед можливими виборами?
Моя тобі порада, ЗЕбанько, в кінці травня збирай свої манатки і тікай на замлю обітованні, там вже твоя мама Рімма на вкрадені тобою гроші в України обживаеться в купленій хатинкі на березі Середземного моря.