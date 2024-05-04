Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське, сюди ворог стягує додаткові війська і резерви, - ОСУВ "Хортиця"

У напрямку Часового Яру та Іванівського росіяни стягують додаткові війська і резерви для просування лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське. На цьому напрямку ворог намагається намацати ділянки фронту, де, на його думку, він зможе розвинути успіх, і стягує туди додаткові війська і резерви для просування лінії фронту. Противник наступає поблизу Білогорівки і Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ", - розповів Волошин.

Як розповів речник, успіхів росіни там не мають, просування ворога на цьому напрямку зупинено. Однак ворог продовжує тиснути, на цій ділянці фронту тривають бої.

Крім того, зазначив Волошин, військові РФ намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку.

Щодо ситуації навколо міста Часів Яр Волошин наголосив, що Сили оборони України контролюють обстановку. Водночас він зазначив, що армія РФ активно здійснює артилерійські обстріли на околицях Часового Яру.

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"Їм було б дуже важливо зайняти Часів Яр, до того, як нам надійде закордонна допомога. Тобто, коли в нас припиниться певний дефіцит боєприпасів", - додав речник.

За словами Волошина, загалом за цей тиждень ситуація поблизу Часового Яру не змінилася, активні бої тривають вдень і вночі.

"Російська пропаганда періодично робить вкиди, що їхня армія увійшла в місто. Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає", - заявив він.

Він зазначив, що росіяни продовжують знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти авіацією та артилерією, ймовірно, готують ґрунт до наступної хвилі. Для захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти праворуч - Богданівка та ліворуч Іванівське - активно штурмуючи селища, щоб узяти місто в оперативне оточення.

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"Ворог намагається йти в лоб, де канал, штучна перешкода, але цього їм повною мірою не вдається зробити", - додав Волошин.

За словами речника, тактичного успіху в цих населених пунктах ворог не мав. Крім того, противник зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмуту, щоб вийти на рубіж по каналу. Поки що окупанти не змогли навіть перетнути канал "Сіверський Донець-Донбас".

На часовоярівському напрямку росіяни завершують перегрупування, а неподалік Білогорівки заводять додатково штурмові групи. Також штурмові групи переміщують до Кліщіївки та Андріївки.

"Росіянам важливо вирівняти лінію бойового зіткнення, тому продовжують штурмувати в напрямку Кліщіївки та Андріївки, намагаючись відкинути українських військових до каналу "Сіверський Донець-Донбас". Планують проводити штурмові дії біля Іванівського", - зазначив речник.

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Раніше повідомлялося, що ворог не рахується зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня залишалося 682 цивільні особи.