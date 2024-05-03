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Новини Війна
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У Часовому Яру немає військових РФ, - ОСУВ "Хортиця"

Атака на Часів Яр

Наразі російські окупанти намагаються обійти місто по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста", - зазначив він.

За словами Волошина, для захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське, активно штурмує ці селища, щоб "взяти в лещата Часів Яр".

На цьому напрямку ворог завершує своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи. Також штурмові групи переміщуються у районах Кліщіївки і Андріївки. Там ворог планує проводити штурмові дії в районі Іванівського.

Волошин розповів, що армія РФ активно проводить артилерійський вплив на околицях Часового Яру. На його думку, ймовірно росіяни готують підґрунтя для наступної хвилі штурмів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти змогли закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються їх вибити. Бої тривають, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація у Часовому Яру

Раніше в МВА повідомили, що більшість волонтерів вже не заїжджають у Часів Яр.

Також там заявили, що на кордоні міста вже фактично йдуть бойові дії

Водночас у ГУР МО заявили, що рано чи пізно російські війська окупують Часів Яр.

Читайте: Окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр до 9 травня, не рахуються зі своїми силами, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (339) Часів Яр (318) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+4
всередені ні ,а от навкруги повно
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03.05.2024 10:22
+4
Фортеця Бахмут!
Авдіївська фортеця!
Фортеця Часів Яр!
Фортеця.................
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...................................
Фортеця Монако!
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03.05.2024 10:25
+4
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03.05.2024 10:34
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всередені ні ,а от навкруги повно
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03.05.2024 10:22 Відповісти
И окружение не считается, пока Найвеличнише Ч.м.о. (чэмэо - чрезвычайный магистр обороны) вещает бодрые мотивационные мегапозитивные видосики
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03.05.2024 11:03 Відповісти
Фортеця Бахмут!
Авдіївська фортеця!
Фортеця Часів Яр!
Фортеця.................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Фортеця Монако!
показати весь коментар
03.05.2024 10:25 Відповісти
Фортеця Торецьк/Нью-Йорк.
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03.05.2024 10:27 Відповісти
Название Скрепное или нет для Демократичной Демократии?
Где призывы Байден введи войска
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03.05.2024 11:23 Відповісти
Вся Україна на це надіеться. Тальки мене "терзают смутные сомненья (с)", що в цьому випадку робить найвеличніший в галактикі верховний головн.. не так, гівнокомандуючий? Що ця ЗЕбанута паскуда робить для захисту українських міст? Зняло Валерія Залужного і з ним 17 бойових генералів, які не вилизували ЗЕбанутому блазню його ЗЕлену сраку, а воювали на фронті, і набралися безцінного досвіду. Здаеться, блазень виконуе оманську вказівку ***** про те, як здати йому Україну.
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03.05.2024 10:32 Відповісти
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03.05.2024 10:34 Відповісти
кацапи планомірно йдуть вперед й плювати їм на всі високі промови від українських політиканів, та політиканів так званих союзних країн. і Україна сама нічого з цим планомірним просуванням не зможе зробити, кацапи дійдуть туди, куди ***** вирішить дійти.
перелом в цій війні може бути за єдиної умови - вступ у війну досить потужної третьої сторони на боці України. а всі ці допомоги зброєю, грошима та іншим лише відтягують невідворотній п*здець.
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03.05.2024 11:23 Відповісти
"военных РФ" ??? Оккупантов ссучьих, штопанных презов, лаптеногих тварей, пидоров!!!
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03.05.2024 12:24 Відповісти
не обосрись от злости .
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03.05.2024 12:46 Відповісти
як життіє в дирє? процвітаєте під московитами?
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03.05.2024 12:54 Відповісти
 
 