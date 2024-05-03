У Часовому Яру немає військових РФ, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі російські окупанти намагаються обійти місто по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста", - зазначив він.

За словами Волошина, для захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське, активно штурмує ці селища, щоб "взяти в лещата Часів Яр".

На цьому напрямку ворог завершує своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи. Також штурмові групи переміщуються у районах Кліщіївки і Андріївки. Там ворог планує проводити штурмові дії в районі Іванівського.

Волошин розповів, що армія РФ активно проводить артилерійський вплив на околицях Часового Яру. На його думку, ймовірно росіяни готують підґрунтя для наступної хвилі штурмів.

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Ситуація у Часовому Яру

Раніше в МВА повідомили, що більшість волонтерів вже не заїжджають у Часів Яр.

Також там заявили, що на кордоні міста вже фактично йдуть бойові дії.

Водночас у ГУР МО заявили, що рано чи пізно російські війська окупують Часів Яр.

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