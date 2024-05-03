В Часовом Яре нет военных РФ, - ОСГВ "Хортиця"
В настоящее время российские оккупанты пытаются обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Противник не оставляет попыток давить на Часов Яр, выполняя определенные дедлайны. Силы обороны контролируют обстановку. Вражеской армии в городе нет, враг не пересекал рубежи и границы города", - отметил он.
По словам Волошина, для захвата города российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское, активно штурмует эти поселки, чтобы "взять в тиски Часов Яр".
На этом направлении враг завершает свою перегруппировку, а неподалеку от Белогоровки заводит дополнительные штурмовые группы. Также штурмовые группы перемещаются в районах Клещиевки и Андреевки. Там враг планирует проводить штурмовые действия в районе Ивановского.
Волошин рассказал, что армия РФ активно проводит артиллерийское воздействие в окрестностях Часового Яра. По его мнению, вероятно россияне готовят почву для следующей волны штурмов.
Ситуация в Часовом Яре
Ранее в ГВА сообщили, что большинство волонтеров уже не заезжают в Часов Яр.
Также в ГВА заявили, что на границе города уже фактически идут боевые действия.
В то же время в ГУР МО заявили, что рано или поздно российские войска оккупируют Часов Яр.
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Фортеця Монако!
Где призывы Байден введи войска
перелом в цій війні може бути за єдиної умови - вступ у війну досить потужної третьої сторони на боці України. а всі ці допомоги зброєю, грошима та іншим лише відтягують невідворотній п*здець.