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Новости Война
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В Часовом Яре нет военных РФ, - ОСГВ "Хортиця"

Атака на Часів Яр

В настоящее время российские оккупанты пытаются обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Противник не оставляет попыток давить на Часов Яр, выполняя определенные дедлайны. Силы обороны контролируют обстановку. Вражеской армии в городе нет, враг не пересекал рубежи и границы города", - отметил он.

По словам Волошина, для захвата города российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское, активно штурмует эти поселки, чтобы "взять в тиски Часов Яр".

На этом направлении враг завершает свою перегруппировку, а неподалеку от Белогоровки заводит дополнительные штурмовые группы. Также штурмовые группы перемещаются в районах Клещиевки и Андреевки. Там враг планирует проводить штурмовые действия в районе Ивановского.

Волошин рассказал, что армия РФ активно проводит артиллерийское воздействие в окрестностях Часового Яра. По его мнению, вероятно россияне готовят почву для следующей волны штурмов.

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Ситуация в Часовом Яре

Ранее в ГВА сообщили, что большинство волонтеров уже не заезжают в Часов Яр.

Также в ГВА заявили, что на границе города уже фактически идут боевые действия.

В то же время в ГУР МО заявили, что рано или поздно российские войска оккупируют Часов Яр.

Также читайте: Оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр до 9 мая, не считаясь со своими силами, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (334) Часов Яр (316) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+4
всередені ні ,а от навкруги повно
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03.05.2024 10:22
+4
Фортеця Бахмут!
Авдіївська фортеця!
Фортеця Часів Яр!
Фортеця.................
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...................................
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...................................
Фортеця Монако!
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03.05.2024 10:25
+4
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03.05.2024 10:34
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всередені ні ,а от навкруги повно
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03.05.2024 10:22 Ответить
И окружение не считается, пока Найвеличнише Ч.м.о. (чэмэо - чрезвычайный магистр обороны) вещает бодрые мотивационные мегапозитивные видосики
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03.05.2024 11:03 Ответить
Фортеця Бахмут!
Авдіївська фортеця!
Фортеця Часів Яр!
Фортеця.................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Фортеця Монако!
показать весь комментарий
03.05.2024 10:25 Ответить
Фортеця Торецьк/Нью-Йорк.
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03.05.2024 10:27 Ответить
Название Скрепное или нет для Демократичной Демократии?
Где призывы Байден введи войска
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03.05.2024 11:23 Ответить
Вся Україна на це надіеться. Тальки мене "терзают смутные сомненья (с)", що в цьому випадку робить найвеличніший в галактикі верховний головн.. не так, гівнокомандуючий? Що ця ЗЕбанута паскуда робить для захисту українських міст? Зняло Валерія Залужного і з ним 17 бойових генералів, які не вилизували ЗЕбанутому блазню його ЗЕлену сраку, а воювали на фронті, і набралися безцінного досвіду. Здаеться, блазень виконуе оманську вказівку ***** про те, як здати йому Україну.
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03.05.2024 10:32 Ответить
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03.05.2024 10:34 Ответить
кацапи планомірно йдуть вперед й плювати їм на всі високі промови від українських політиканів, та політиканів так званих союзних країн. і Україна сама нічого з цим планомірним просуванням не зможе зробити, кацапи дійдуть туди, куди ***** вирішить дійти.
перелом в цій війні може бути за єдиної умови - вступ у війну досить потужної третьої сторони на боці України. а всі ці допомоги зброєю, грошима та іншим лише відтягують невідворотній п*здець.
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03.05.2024 11:23 Ответить
"военных РФ" ??? Оккупантов ссучьих, штопанных презов, лаптеногих тварей, пидоров!!!
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03.05.2024 12:24 Ответить
не обосрись от злости .
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03.05.2024 12:46 Ответить
як життіє в дирє? процвітаєте під московитами?
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03.05.2024 12:54 Ответить
 
 