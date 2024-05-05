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Новини Війна
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За останній тиждень обстановка на фронті загострилася. "Найгарячіше" на трьох напрямках, - ОК "Хортиця"

Найгарячіше на трьох напрямках

Цього тижня ситуація на фронті загострилася, найгарячіше біля Бахмуту, Авдіївки та Новопавлівки на Донеччині.

Про це заявив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Де на фронті найгарячіше?

"Ситуація наступна - "найгарячіші" напрямки - Бахмутський, Авдіївский, Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась. Тривають важкі бої, але ситуація контрольована ЗСУ", - розповів він.

За словами Волошина, наразі окупанти мають намір перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту. З цією метою вони зосередили свої зусилля саме на цих трьох напрямках та створили певну перевагу у силах та засобах.

"Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки", - додає речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні окупанти збільшили кількість штурмів в районах Роботиного, Кринків та острова Нестрига, - Сили оборони півдня

Також він зазначає, що армія РФ не припиняє спроб штурмувати позиції Сил оборони, використовуючи різні види озброєння - артилерію, танки, безпілотники.

"За останні дні ворог активно став використовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів", - резюмують в ОК "Хортиця".

Раніше Волошин зазначав, що наразі на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів. Цензор.НЕТ також повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (339) бойові дії (3701)


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Нагадую *********, шо з тоймиті, як ваш ідол, нове рило, шашличник та брехливий краді, на радість Ху..лу, зняв Залужного та його команду профі, ми втрачаемо намелений пункт за населеним пунктом.
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05.05.2024 13:35 Відповісти
Мало того, воно кінчене, замість того щоб виправляти те що накосячив - потішні селектори з сирським проводить... бо нема навіть сміливості визнати помилку.
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05.05.2024 14:13 Відповісти
Тупік у тєбя вголовє, кірілл!
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05.05.2024 14:39 Відповісти
так это залужный сказал- так у него тоже в голове тупик?
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10.05.2024 16:27 Відповісти
так вроде сырский в начале недели говорил про стабилизацию
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05.05.2024 15:01 Відповісти
 
 