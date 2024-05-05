За останній тиждень обстановка на фронті загострилася. "Найгарячіше" на трьох напрямках, - ОК "Хортиця"

Цього тижня ситуація на фронті загострилася, найгарячіше біля Бахмуту, Авдіївки та Новопавлівки на Донеччині.

Про це заявив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Де на фронті найгарячіше?

"Ситуація наступна - "найгарячіші" напрямки - Бахмутський, Авдіївский, Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась. Тривають важкі бої, але ситуація контрольована ЗСУ", - розповів він.

За словами Волошина, наразі окупанти мають намір перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту. З цією метою вони зосередили свої зусилля саме на цих трьох напрямках та створили певну перевагу у силах та засобах.

"Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки", - додає речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні окупанти збільшили кількість штурмів в районах Роботиного, Кринків та острова Нестрига, - Сили оборони півдня

Також він зазначає, що армія РФ не припиняє спроб штурмувати позиції Сил оборони, використовуючи різні види озброєння - артилерію, танки, безпілотники.

"За останні дні ворог активно став використовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів", - резюмують в ОК "Хортиця".

Раніше Волошин зазначав, що наразі на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів. Цензор.НЕТ також повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.