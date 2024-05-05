На півдні окупанти збільшили кількість штурмів в районах Роботиного, Кринків та острова Нестрига, - Сили оборони півдня

Епіцентром російських штурмів на південному фронті стали Роботине Запорізької області, Кринки на Херсонщині та острів Нестрига.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Ситуація у нас відносно стабільна. Єдине - вчора була помітна більша кількість спроб штурмів - 19. Зазвичай цей показник трошки нижчий. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, однак, така активність була помітна", - розповів він.

Вже зранку 5 травня ворог здійснив шість спроб штурмів.

"Здебільшого - це Херсонський напрямок, всім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій", - зазначив спікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Півдні була напруженою, ворог намагався штурмувати о.Нестрига та плацдарми в Кринках, - ОК "Південь"

Також ворог декілька разів намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі острова Нестрига.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Згодом Плетенчук пояснив, що взяття під контроль цього острова суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони та недозволить ворогу наближатися до позицій ЗСУ.