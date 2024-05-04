Доба на Півдні була напруженою, ворог намагався штурмувати о.Нестрига та плацдарми в Кринках, - ОК "Південь"
Минулої доби окупанти намагалися штурмувати острів Нестрига та плацдарми Сил оборони у районі Кринків на Херсонщині, втім всі ворожі атаки успіхів не мали.
Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Важливість контролю над островом Нестрига
"Що стосується Нестриги, то вчора, було дві спроби штурмів", - розповів він.
Розповідаючи про цей острів, спікер зазначив, що цю територію складно назвати плацдармом.
"Уявіть собі правий берег річки Дніпро, І там багато острівців. Це такий рибацький рай. Ця група островів - вони досить маленькі, хоча Нестрига більша за площею, ніж два найближчі населені пункти Кизомис і Велетенське", - зазначив Плетенчук.
Обстановка на плацдармах
Загалом, як зазначив речник, на південному напрямку ситуація залишається стабільною - ознак щодо створення наступальних угрупувань не вбачається.
"Різких змін і стані та положенні кількості сил противника так само немає. Минула доба була досить напруженою. Що стосується лише Кринків, там було 7 штурмів, всі вони були відбиті і ворог був вимушений відійти з втратами, успіху не мав", - додав Плетенчук.
Втрати військ РФ на Півдні
За добу на Півдні, як стверджується, ворог зазнав втрат. До того ж сили оборони виконали понад 700 вогневих завдань за добу на цьому напрямку і було уражено більш як 600 цілей - наприклад, окремий бліндаж, чи окрема позиція.
"Крім цього, втрати на цьому напрямку склали понад 150 російських військових. З них половина - безповоротні", - додав Плетенчук.
ЗСУ встановили контроль над островом Нестрига
Нагадаємо, 28 квітня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області. Згодом у ОК "Південь" повідомили, що тривалий час острів Нестрига на Херсонщині перебував у "сірій" зоні. Взяття його під контроль суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони.
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