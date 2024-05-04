Сутки на Юге были достаточно напряженными, враг пытался штурмовать о.Нестрига и плацдармы в Крынках, - ОК "Південь"

За прошедшие сутки оккупанты пытались штурмовать остров Нестрига и плацдармы Сил обороны в районе Крынков на Херсонщине, впрочем все вражеские атаки успехов не имели.

Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Важность контроля над островом Нестрига

"Что касается Нестриги, то вчера было две попытки штурмов", - рассказал он.



Рассказывая об этом острове, спикер отметил, что эту территорию сложно назвать плацдармом.

"Представьте себе правый берег реки Днепр, и там находятся много островков. Это такой рыбацкий рай. Эта группа островов - они достаточно маленькие, хотя Нестрига по своей площади больше по площади, чем два ближайших населенных пункта Кизомыс и Великанское", - отметил Плетенчук.

Обстановка на плацдармах

В целом, как отметил спикер, на южном направлении ситуация остается стабильной - признаков по созданию наступательных группировок не видится.

"Резких изменений и состоянии и положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынок, там было 7 штурмов, все они были отбиты и враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел", - добавил Плетенчук.

Потери войск РФ на Юге

За сутки на Юге, как утверждается, враг понес потери. К тому же силы обороны выполнили более 700 огневых задач за сутки на этом направлении и было поражено более 600 целей - например, отдельный блиндаж, или отдельная позиция.

"Кроме этого потери на этом направлении составили более 150 российских военных. Из них половина - безвозвратные", - добавил Плетенчук.

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ВСУ установили контроль над островом Нестрига

Напомним, 28 апреля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области. Впоследствии в ОК "Південь" сообщили, что длительное время остров Нестрига на Херсонщине находился в "серой" зоне. Взятие его под контроль существенно повысит качество контроверсионных мероприятий Сил обороны.