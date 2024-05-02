Оккупированный Крым россияне используют для обстрелов Украины, признаков формирования наступательных группировок или изменений в количестве сил РФ нет, - ВМС

Сейчас в оккупированном Крыму не фиксируется никаких признаков формирования наступательных группировок или внезапных изменений в состоянии, расположении или численности вражеской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что несмотря на информацию, что враг перебрасывает в оккупированный Крым танки и бронетехнику и практически готов к движению украинских сил вглубь оккупированного полуострова, делать выводы о возможном усилении этого направления деятельности российских сил рано. Это может свидетельствовать о ротационных мерах.

"Каждое подразделение, соответственно, прибывает и отбывает со своей техникой. Сейчас признаков формирования наступательных группировок или резких изменений в состоянии, положении и количестве сил нашего врага не наблюдается. Да, движение есть постоянно. Но делать выводы относительно того, что они как-то усиливают именно это направление, пока наверное рано", - заявил Плетенчук.

Он добавил, что оккупированный Крым российские захватчики используют для того, чтобы обстреливать неоккупированную часть Украины.

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Напомним, неназванные представители Пентагона отметили изданию The New York Times, что ВСУ смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.