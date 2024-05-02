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Оккупированный Крым россияне используют для обстрелов Украины, признаков формирования наступательных группировок или изменений в количестве сил РФ нет, - ВМС

Окупанти у Криму

Сейчас в оккупированном Крыму не фиксируется никаких признаков формирования наступательных группировок или внезапных изменений в состоянии, расположении или численности вражеской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что несмотря на информацию, что враг перебрасывает в оккупированный Крым танки и бронетехнику и практически готов к движению украинских сил вглубь оккупированного полуострова, делать выводы о возможном усилении этого направления деятельности российских сил рано. Это может свидетельствовать о ротационных мерах.

"Каждое подразделение, соответственно, прибывает и отбывает со своей техникой. Сейчас признаков формирования наступательных группировок или резких изменений в состоянии, положении и количестве сил нашего врага не наблюдается. Да, движение есть постоянно. Но делать выводы относительно того, что они как-то усиливают именно это направление, пока наверное рано", - заявил Плетенчук.

Он добавил, что оккупированный Крым российские захватчики используют для того, чтобы обстреливать неоккупированную часть Украины.

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Напомним, неназванные представители Пентагона отметили изданию The New York Times, что ВСУ смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.

Автор: 

армия РФ (19067) Крым (26365) оккупация (10119) Плетенчук Дмитрий (162)


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Севастополь має бути знищений фізично разом з тамженашимилюдьми. Бийте по ,,штабам,, з обох сторін вздовж Великої Морської чи леніна. По Казачці. Хай ,,потомствєнниє гардємаріни,, дохнуть там під завалами, як кацапи роблять це в наших містах. Це дуже ,,замотивує,, здриснуть звідти всіх. Від умовного відставного дяді Васі до останнього мічмана. А після визволення місто під кар'єрний бульдозер. Щоб і згадки не залишилось.
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02.05.2024 13:16 Ответить
 
 