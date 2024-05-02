Окупований Крим росіяни використовують для обстрілів України, ознак формування наступальних угруповань чи змін у кількості сил РФ немає, - ВМС

Наразі в окупованому Криму не фіксується жодних ознак формування наступальних угруповань чи раптових змін у стані, розташуванні або чисельності ворожої армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що попри інформацію, що ворог перекидає до окупованого Криму танки та бронетехніку та практично готовий до руху українських сил углиб окупованого півострова, робити висновки щодо можливого посилення цього напрямку діяльності російських сил рано. Це може свідчити про ротаційні заходи.

"Кожен підрозділ, відповідно, прибуває і відбуває зі своєю технікою. Наразі ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положенні та кількості сил нашого ворога не спостерігається. Так, рух є постійно. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок, поки напевно зарано", - заявив Плетенчук.

Він додав, що окупований Крим російські загарбники використовують для того, щоб обстрілювати неокуповану частину України.

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Нагадаємо, неназвані представники Пентагону зазначили виданню The New York Times, що ЗСУ зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.