На юге оккупанты увеличили количество штурмов в районах Работино, Крынков и острова Нестрига, - Силы обороны юга

Эпицентром российских штурмов на южном фронте стали Работино Запорожской области, Крынки на Херсонщине и остров Нестрига.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное - вчера было заметно большее количество попыток штурмов - 19. Обычно этот показатель немножко ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же получить очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но, однако, такая активность была заметна", - рассказал он.

Уже утром 5 мая враг совершил шесть попыток штурмов.

"В основном - это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Работино, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Юге были достаточно напряженными, враг пытался штурмовать о.Нестрига и плацдармы в Крынках, - ОК "Південь"

Также враг несколько раз пытался штурмовать позиции ВСУ в районе острова Нестрига.

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Позже Плетенчук пояснил, что взятие под контроль этого острова существенно повысит качество контроверсионных мер Сил обороны и не позволит врагу приближаться к позициям ВСУ.