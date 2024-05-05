За последнюю неделю обстановка на фронте обострилась. "Горячее всего" на трех направлениях, - ОК "Хортица"

На этой неделе ситуация на фронте обострилась, горячее всего возле Бахмута, Авдеевки и Новопавловки в Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Где на фронте горячее всего?

"Ситуация следующая - "горячие" направления - Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась. Продолжаются тяжелые бои, но ситуация контролируется ВСУ", - рассказал он.

По словам Волошина, сейчас оккупанты намерены перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. С этой целью они сосредоточили свои усилия именно на этих трех направлениях и создали определенное преимущество в силах и средствах.

"Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамическое изменение обстановки", - добавляет спикер.

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Также он отмечает, что армия РФ не прекращает попыток штурмовать позиции Сил обороны, используя различные виды вооружения - артиллерию, танки, беспилотники.

"За последние дни враг активно стал использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов", - резюмируют в ОК "Хортица".

Ранее Волошин отмечал, что сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов. Цензор.НЕТ также сообщал, что оккупанты не считаются со своими силами, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часова Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая 2024 года оставалось 682 гражданских лица.