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Новости Война
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За последнюю неделю обстановка на фронте обострилась. "Горячее всего" на трех направлениях, - ОК "Хортица"

Найгарячіше на трьох напрямках

На этой неделе ситуация на фронте обострилась, горячее всего возле Бахмута, Авдеевки и Новопавловки в Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Где на фронте горячее всего?

"Ситуация следующая - "горячие" направления - Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась. Продолжаются тяжелые бои, но ситуация контролируется ВСУ", - рассказал он.

По словам Волошина, сейчас оккупанты намерены перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. С этой целью они сосредоточили свои усилия именно на этих трех направлениях и создали определенное преимущество в силах и средствах.

"Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамическое изменение обстановки", - добавляет спикер.

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Также он отмечает, что армия РФ не прекращает попыток штурмовать позиции Сил обороны, используя различные виды вооружения - артиллерию, танки, беспилотники.

"За последние дни враг активно стал использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов", - резюмируют в ОК "Хортица".

Ранее Волошин отмечал, что сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов. Цензор.НЕТ также сообщал, что оккупанты не считаются со своими силами, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часова Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая 2024 года оставалось 682 гражданских лица.

Автор: 

ОСГВ Хортица (334) боевые действия (3946)


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Нагадую *********, шо з тоймиті, як ваш ідол, нове рило, шашличник та брехливий краді, на радість Ху..лу, зняв Залужного та його команду профі, ми втрачаемо намелений пункт за населеним пунктом.
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05.05.2024 13:35 Ответить
Мало того, воно кінчене, замість того щоб виправляти те що накосячив - потішні селектори з сирським проводить... бо нема навіть сміливості визнати помилку.
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05.05.2024 14:13 Ответить
Тупік у тєбя вголовє, кірілл!
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05.05.2024 14:39 Ответить
так это залужный сказал- так у него тоже в голове тупик?
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10.05.2024 16:27 Ответить
так вроде сырский в начале недели говорил про стабилизацию
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05.05.2024 15:01 Ответить
 
 