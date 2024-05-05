Оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки, - ОСГВ "Хортиця"

Красногоровка на Донетчине находится под контролем подразделений ВСУ, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Время от времени оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Часть вражеских групп, успевших зайти и спрятаться на территории завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда", - отметил Волошин.

Он отметил, что город находится под контролем подразделений ВСУ, хотя вражеская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в него.

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По его словам, на этом направлении за минувшие сутки воины 59-й бригады ликвидировали штурмовую группу противника, уничтожили два вражеских БМП.

Волошин рассказал, что российские штурмовые группы, прорвавшиеся к Красногоровке, находятся сейчас в сложном положении, поскольку практически лишены боекомплекта и поддержки бронетехники. Силы обороны сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем ВСУ.

"Только за минувшие сутки в районе Первомайского - Красногоровки во время вражеских штурмов только силами 59-й бригады уничтожено более сотни оккупантов. В целом же попытки врага продвинуться сопровождаются большими потерями", - подчеркнул Волошин.

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Ранее в ОСГВ "Хортиця" сообщили, что сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов. Также сообщалось, что оккупанты не считаются со своими силами, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часового Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая 2024 года оставалось 682 гражданских лица.