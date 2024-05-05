Оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки, - ОСГВ "Хортиця"
Красногоровка на Донетчине находится под контролем подразделений ВСУ, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укрінформ" сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Время от времени оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Часть вражеских групп, успевших зайти и спрятаться на территории завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда", - отметил Волошин.
Он отметил, что город находится под контролем подразделений ВСУ, хотя вражеская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в него.
По его словам, на этом направлении за минувшие сутки воины 59-й бригады ликвидировали штурмовую группу противника, уничтожили два вражеских БМП.
Волошин рассказал, что российские штурмовые группы, прорвавшиеся к Красногоровке, находятся сейчас в сложном положении, поскольку практически лишены боекомплекта и поддержки бронетехники. Силы обороны сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем ВСУ.
"Только за минувшие сутки в районе Первомайского - Красногоровки во время вражеских штурмов только силами 59-й бригады уничтожено более сотни оккупантов. В целом же попытки врага продвинуться сопровождаются большими потерями", - подчеркнул Волошин.
Ранее в ОСГВ "Хортиця" сообщили, что сейчас на Часовояровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов. Также сообщалось, что оккупанты не считаются со своими силами, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часового Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая 2024 года оставалось 682 гражданских лица.
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ОТВЕТ : потому что ЗСУ управляет крыса ***** Сыркин. Этот падонок НЕ даст победить Украине.
ВЫВОД : срочно УБРАТЬ сыркина из Штаба ЗСУ ! НЕМЕДЛЕННО !
Но есть нюанс: оборона города строится на этом микрорайоне с востока, заводе огнеупоров с юга, и балки с какой то речушкой и прудами с севера. В центре - частные дома. Противник обошёл город с фланга и зашёл на завод огнеупоров. Не знаю под каким он огневым контролем ВСУ, но вчера было видео что там в самом центре завода подняли флаг РФ. С севера город тоже обходят, штурмовать его от туда смысла нет, но перерезать коммуникации - запросто. И получается что узел обороны в многоэтажках на востоке города, уже в оперативном окружении. Если противник пройдёт ещё хоть километр с завода на север, и севернее города по над балкой на запад - окружение станет полным. По моему надо или срочно любой ценою отбивать обратно завод, или прямо сейчас начинать отводить из города войска, пока не поздно.