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Из-за вражеских обстрелов в Красногоровке есть раненые, в Часовоярской громаде повреждено много домов. ФОТО

Вследствие вражеских обстрелов по территории Донетчины за минувшие сутки, 27 апреля, есть раненые, повреждено много жилого фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Покровский район

По данным ОВА, в Марьинской громаде два человека ранены в Красногоровке, под обстрелами Екатериновка и Константиновка, а также окрестности Гродовской громады.

Краматорский район

В Лиманской громаде под вражеским огнем Терны, Ямполовка, Заречное и Озерное, в Константиновской громаде - Ступочки, Предтечино, Марково, Червоное и Николаевка.

Также читайте: Сутки в Донецкой области: 5 человек погибли, 8 получили ранения в результате обстрелов РФ

Бахмутский район

В Донецкой ОГА информируют, что в Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске повреждены 4 дома.

Обстріл Донеччини 27 квітня

"С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей", - отмечается в утренней сводке.

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обстрел (27114) Донецкая область (9636) Ясногоровка (102)


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28.‎04.‎2024 794 доба війни

27 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ... https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Оманські СРАТЬєхи…
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28.04.2024 10:02 Ответить
А чому ви таке не писали, коли Бахмут втрачали при достатній кількості ***********?

Не сотвори себе кумира (с.)....
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28.04.2024 10:08 Ответить
Оновлюй методичку прутіна… онучами орків московських смердить…
Слава Україні
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28.04.2024 11:55 Ответить
інтернетні стратеги та контролери (особливо за межами України) знають - що не так і як треба!
До речі - всі нинішні непрємності почалися після треба прямо визнати - ПРОВАЛЬНОГО і погано організованого контрнаступу! Хто тоді командував?
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28.04.2024 14:18 Ответить
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28.04.2024 10:07 Ответить
 
 