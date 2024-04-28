Из-за вражеских обстрелов в Красногоровке есть раненые, в Часовоярской громаде повреждено много домов. ФОТО
Вследствие вражеских обстрелов по территории Донетчины за минувшие сутки, 27 апреля, есть раненые, повреждено много жилого фонда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
Покровский район
По данным ОВА, в Марьинской громаде два человека ранены в Красногоровке, под обстрелами Екатериновка и Константиновка, а также окрестности Гродовской громады.
Краматорский район
В Лиманской громаде под вражеским огнем Терны, Ямполовка, Заречное и Озерное, в Константиновской громаде - Ступочки, Предтечино, Марково, Червоное и Николаевка.
Бахмутский район
В Донецкой ОГА информируют, что в Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске повреждены 4 дома.
"С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей", - отмечается в утренней сводке.
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