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Новини Фото Війна
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Через ворожі обстріли у Красногорівці є поранені, у Часовоярській громаді пошкоджено багато будинків. ФОТО

Внаслідок ворожих обстрілів по території Донеччини за минулу добу, 27 квітня, є поранені, пошкодження житлового фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

За даними ОВА, у Мар'їнській громаді дві людини поранено в Красногорівці, під обстрілами Катеринівка і Костянтинівка, а також околиці Гродівської громади.

Краматорський район

У Лиманській громаді під ворожим вогнем Терни, Ямполівка, Зарічне і Озерне, у Костянтинівській громаді - Ступочки, Предтечине, Маркове, Червоне і Миколаївка.

Також читайте: Доба на Донеччині: 5 осіб загинули, 8 дістали поранення внаслідок обстрілів РФ

Бахмутський район

У Донецькій ОВА інформують, що у Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Обстріл Донеччини 27 квітня

"З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 12 дітей", - зазначається у ранковому зведенні.

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обстріл (28435) Донецька область (8447) Красногорівка (108)


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28.‎04.‎2024 794 доба війни

27 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після звільнення Залужного Україна втрачає одну територію за другою. Тепер зрозуміло, на чому воно все трималось. І головне - зрозуміло навіщо зняли Залужного ... https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Оманські СРАТЬєхи…
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28.04.2024 10:02 Відповісти
А чому ви таке не писали, коли Бахмут втрачали при достатній кількості ***********?

Не сотвори себе кумира (с.)....
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28.04.2024 10:08 Відповісти
Оновлюй методичку прутіна… онучами орків московських смердить…
Слава Україні
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28.04.2024 11:55 Відповісти
інтернетні стратеги та контролери (особливо за межами України) знають - що не так і як треба!
До речі - всі нинішні непрємності почалися після треба прямо визнати - ПРОВАЛЬНОГО і погано організованого контрнаступу! Хто тоді командував?
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28.04.2024 14:18 Відповісти
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28.04.2024 10:07 Відповісти
 
 