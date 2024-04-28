Через ворожі обстріли у Красногорівці є поранені, у Часовоярській громаді пошкоджено багато будинків. ФОТО

Внаслідок ворожих обстрілів по території Донеччини за минулу добу, 27 квітня, є поранені, пошкодження житлового фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

За даними ОВА, у Мар'їнській громаді дві людини поранено в Красногорівці, під обстрілами Катеринівка і Костянтинівка, а також околиці Гродівської громади.

Краматорський район

У Лиманській громаді під ворожим вогнем Терни, Ямполівка, Зарічне і Озерне, у Костянтинівській громаді - Ступочки, Предтечине, Маркове, Червоне і Миколаївка.

Також читайте: Доба на Донеччині: 5 осіб загинули, 8 дістали поранення внаслідок обстрілів РФ

Бахмутський район

У Донецькій ОВА інформують, що у Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

"З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 12 дітей", - зазначається у ранковому зведенні.