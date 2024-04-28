Через ворожі обстріли у Красногорівці є поранені, у Часовоярській громаді пошкоджено багато будинків. ФОТО
Внаслідок ворожих обстрілів по території Донеччини за минулу добу, 27 квітня, є поранені, пошкодження житлового фонду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Покровський район
За даними ОВА, у Мар'їнській громаді дві людини поранено в Красногорівці, під обстрілами Катеринівка і Костянтинівка, а також околиці Гродівської громади.
Краматорський район
У Лиманській громаді під ворожим вогнем Терни, Ямполівка, Зарічне і Озерне, у Костянтинівській громаді - Ступочки, Предтечине, Маркове, Червоне і Миколаївка.
Бахмутський район
У Донецькій ОВА інформують, що у Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
"З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 12 дітей", - зазначається у ранковому зведенні.
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