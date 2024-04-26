Доба на Донеччині: 5 осіб загинули, 8 дістали поранення внаслідок обстрілів РФ
Протягом минулої доби російські окупанти 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули 5 осіб, 8 було поранено.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Красногорівці поранено 3 людини. В Очеретиному 1 людина загинула. У Курахівській громаді 1 людина загинула у Курахівці і 1 поранена у Гірнику; у Гострому пошкоджено 8 приватних будинків. В Удачному 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і понад 20 приватних будинків.
Краматорський район.
У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Ямполі. На Костянтинівку ворог скинув КАБ-250 - на щастя, бомба не вибухнула, сапери її знешкодили.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 106 людей, зокрема 12 дітей.
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