Сутки на Донетчине: 5 человек погибли, 8 получили ранения в результате обстрелов РФ
За минувшие сутки российские оккупанты 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек, 8 были ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Красногоровке ранены 3 человека. В Очеретино 1 человек погиб. В Кураховской громаде 1 человек погиб в Кураховке и 1 ранен - в Горняке; в Остром повреждены 8 частных домов. В Удачном 3 человека погибли и 4 - ранены, повреждены админздание, учреждение культуры, кафе и более 20 частных домов.
Краматорский район
В Лиманской громаде повреждены 2 дома в Ямполе. На Константиновку враг сбросил КАБ-250 - к счастью, бомба не взорвалась, саперы ее обезвредили.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания. Поврежден дом в Серебрянке Сиверской громады.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе, 12 детей.
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