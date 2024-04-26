Сутки на Донетчине: 5 человек погибли, 8 получили ранения в результате обстрелов РФ

За минувшие сутки российские оккупанты 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек, 8 были ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Красногоровке ранены 3 человека. В Очеретино 1 человек погиб. В Кураховской громаде 1 человек погиб в Кураховке и 1 ранен - в Горняке; в Остром повреждены 8 частных домов. В Удачном 3 человека погибли и 4 - ранены, повреждены админздание, учреждение культуры, кафе и более 20 частных домов.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 2 дома в Ямполе. На Константиновку враг сбросил КАБ-250 - к счастью, бомба не взорвалась, саперы ее обезвредили.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания. Поврежден дом в Серебрянке Сиверской громады.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе, 12 детей.

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