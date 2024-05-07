ВСУ имеют определенные успехи на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, - ОСГВ "Хортиця"

Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении у нас есть определенные успехи Сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактические положения", - рассказал он.

Он также отметил, что ситуация вокруг Часового Яра такова, что Силы обороны полностью контролируют обстановку. По состоянию на начало недели ситуация не изменилась, активные боевые действия продолжаются и днем, и ночью. Российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия вошла в город, однако никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел.

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"Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией. Оккупанты всячески пытаются получить господствующие высоты, на которых размещен Часов Яр, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать следующие населенные пункты, а это - Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск", - сказал спикер.

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Он также добавил, что россияне не считаются с потерями своего личного состава и техники и пытаются бросать на штурмы как мобилизованных, так и бывших заключенных, но технику оккупанты берегут.

"Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Противник может ее обстреливать. Есть определенная опасность, но сейчас опасно во всей восточной Украине, потому что там все простреливается врагом и артиллерией, и минометами, и авиацией", - подчеркнул спикер ОСГВ "Хортиця".

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