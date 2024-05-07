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Новости Война
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ВСУ имеют определенные успехи на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, - ОСГВ "Хортиця"

ЗСУ мають тактичні успіхи на Лиманському напрямку

Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении у нас есть определенные успехи Сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактические положения", - рассказал он.

Он также отметил, что ситуация вокруг Часового Яра такова, что Силы обороны полностью контролируют обстановку. По состоянию на начало недели ситуация не изменилась, активные боевые действия продолжаются и днем, и ночью. Российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия вошла в город, однако никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел.

Читайте также: Враг сосредоточил около 25 тысяч оккупантов возле Часова Яра, - ОК "Хортиця"

"Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией. Оккупанты всячески пытаются получить господствующие высоты, на которых размещен Часов Яр, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать следующие населенные пункты, а это - Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск", - сказал спикер.

Также читайте: Оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки, - ОСГВ "Хортиця"

Он также добавил, что россияне не считаются с потерями своего личного состава и техники и пытаются бросать на штурмы как мобилизованных, так и бывших заключенных, но технику оккупанты берегут.

"Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Противник может ее обстреливать. Есть определенная опасность, но сейчас опасно во всей восточной Украине, потому что там все простреливается врагом и артиллерией, и минометами, и авиацией", - подчеркнул спикер ОСГВ "Хортиця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самыми горячими точками остаются Часов Яр и Ивановское, сюда враг стягивает дополнительные войска и резервы, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (337) Лиман (317)


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Топ комментарии
+5
просирський ? а може найвеличніший зелений прошлепок ? це тільки щоб Залужного не згадувати
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07.05.2024 22:18
+3
Я у захваті від операції звільнення Харківської області у 2022 році. Як до цього готувались. Що зробили для цього. І це робив Сирський. Що сталось зараз ? Куди поділась ініціатива генералів ?
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07.05.2024 22:11
+2
Повідомляють, що невідомі дрони почали переслідувати потяги у Курській області на пітьмі.
Перший такий випадок стався 2 травня з поїздом "адлер-москва".
Про аналогічний інцидент повідомив і машиніст рухомого складу вантажного потяга, що прямував поблизу станції Вози в Курській області.
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07.05.2024 22:54
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це автомагістраль чи жд магістраль?
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07.05.2024 22:10 Ответить
Це наша земля ! І все важливо. Для результату. Позитивного.
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07.05.2024 22:14 Ответить
для результату варто знати що там, а не тупо шашлики жерти
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07.05.2024 22:19 Ответить
автошлях Т0504
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07.05.2024 22:33 Ответить
Я у захваті від операції звільнення Харківської області у 2022 році. Як до цього готувались. Що зробили для цього. І це робив Сирський. Що сталось зараз ? Куди поділась ініціатива генералів ?
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07.05.2024 22:11 Ответить
м0скалі мобілізували щє 450 тисяч на додачу до 120.
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07.05.2024 22:28 Ответить
То що ? Вони можуть мобілізувати й мільйон. І кричати "ми шапками українців закидаємо!" Японія у 1905 році не звернула увагу на ці шапки.
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07.05.2024 22:31 Ответить
Японія і мільон тут ні до чого. Щільність окупантів до мобілізації 450.000 була менше на більшій лінії фронту, логістичне плечо не дозволило москалям перекидувати підкріплення в достатній кількості і з потрібною інтенсивністю, щоб відбити той контрнаступ ЗСУ.
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07.05.2024 22:38 Ответить
Що за контрнаступ ЗСУ ? Це незначні просування під Роботине та Кліщіївкою ? І про які перекидання кацапів йде річ ? Перекидання відбувались у 2023 році тільки для наступу кацапів на Бахмут, Авдіївку. З тилу на ростовській області й Донбасу. У них не було ЧП з резервами. Ніколи. РДК пішли навесні на Бєлгород ? Чому ? Наші заявляють про перекидання з Куп'янського напрямку. А хто перевіряв ? Я схиляюсь, що нагнали мобіків з московії.
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07.05.2024 22:58 Ответить
Мова йшла про контрнаступ, звільнивший Харьківську область.
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07.05.2024 23:18 Ответить
просирський ? а може найвеличніший зелений прошлепок ? це тільки щоб Залужного не згадувати
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07.05.2024 22:18 Ответить
🤣
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07.05.2024 22:28 Ответить
ЗСУ мають певні успіхи

- Уверяю вас, д-р Броуди, д-р Джонс. Над этим работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты. Высокой квалификации.

(хф "В поисках утраченного ковчега")
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07.05.2024 22:36 Ответить
Тільки перший рядок зрозуміло, а далі якесь хрюхрюхрю пішло...
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07.05.2024 22:41 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.05.2024 22:47 Ответить
Повідомляють, що невідомі дрони почали переслідувати потяги у Курській області на пітьмі.
Перший такий випадок стався 2 травня з поїздом "адлер-москва".
Про аналогічний інцидент повідомив і машиніст рухомого складу вантажного потяга, що прямував поблизу станції Вози в Курській області.
показать весь комментарий
07.05.2024 22:54 Ответить
 
 