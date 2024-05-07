НАТО про ядерні погрози РФ: Альянс залишається пильним, така риторика небезпечна
У НАТО відреагували на плани РФ провести ядерні навчання.
Про це повідомила речниця Альянсу Фара Дахлалла у коментарі RMF FM, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, "НАТО залишається пильним". А ядерну риторику Росії вона назвала небезпечною та безвідповідальною.
"Наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу", - сказала Дахлалла.
Водночас речниця наголосила, що "Україна має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати".
Також вона додала, що Росія почала цю незаконну війну і повинна її закінчити.
Росія проведе ядерні навчання
Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
У Білорусі також оголосили перевірку підрозділів, здатних застосовувати ядерну зброю.
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Альянс залишається пильним
Прийшов Кадиров. "Дон-дон-дон!"- пробовкав він,
Не знаючи, що втрапив у месії:
Приніс на «авгурацію» подзвін
По майбуттю і Путіна, й Росії.