НАТО про ядерні погрози РФ: Альянс залишається пильним, така риторика небезпечна

У НАТО відреагували на плани РФ провести ядерні навчання.

Про це повідомила речниця Альянсу Фара Дахлалла у коментарі RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "НАТО залишається пильним". А ядерну риторику Росії вона назвала небезпечною та безвідповідальною.

"Наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу", - сказала Дахлалла.

Водночас речниця наголосила, що "Україна має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати".

Також вона додала, що Росія почала цю незаконну війну і повинна її закінчити.

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Росія проведе ядерні навчання

Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

У Білорусі також оголосили перевірку підрозділів, здатних застосовувати ядерну зброю.

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