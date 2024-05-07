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Новини Війна
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НАТО про ядерні погрози РФ: Альянс залишається пильним, така риторика небезпечна

нато

У НАТО відреагували на плани РФ провести ядерні навчання.

Про це повідомила речниця Альянсу Фара Дахлалла у коментарі RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "НАТО залишається пильним". А ядерну риторику Росії вона назвала небезпечною та безвідповідальною.

"Наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу", - сказала Дахлалла.

Водночас речниця наголосила, що "Україна має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати".

Також вона додала, що Росія почала цю незаконну війну і повинна її закінчити.

Також читайте: Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді, але поки що просимо про зброю

Росія проведе ядерні навчання

Раніше  російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

У Білорусі також оголосили перевірку підрозділів, здатних застосовувати ядерну зброю.

Читайте: Сполучені Штати не бачать ознак, що росіяни застосують ядерну зброю проти України, - Держдеп США

Автор: 

НАТО (6424) ядерна зброя (1147)


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Топ коментарі
+2
Якщо треба знищити планету,щоб тільки ліквідувати кацапню-то чому би і ні. Оцю інформацію треба доносити до їбучих лаптємордих. А не нити та скиглити з кожного приводу кацапам на радість.
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07.05.2024 17:03
+1

Альянс залишається пильним
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07.05.2024 17:07
+1
А не то шо?
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07.05.2024 17:15
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Якщо треба знищити планету,щоб тільки ліквідувати кацапню-то чому би і ні. Оцю інформацію треба доносити до їбучих лаптємордих. А не нити та скиглити з кожного приводу кацапам на радість.
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07.05.2024 17:03 Відповісти

Альянс залишається пильним
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07.05.2024 17:07 Відповісти
Нє. Все вірно. Альянс залишиться пильним і кожного разу реагуватиме на ядерні погрози, але є нюанс. Бо реакція альянсу завжди миттєва - не давати Україні знову потрібного озброєння або заморозити його постачання на невизначений час, як вже було.
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07.05.2024 18:45 Відповісти
А не то шо?
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07.05.2024 17:15 Відповісти
НАТО ж каже що вони все знають про ядерку мордера і все в них під контролем, так якщо вам угрожають чого ви дурні чекаете яка моча залле мозки дурню путіну сьогодні чи завтра, вспомнить по свої яйце та ******** по всім ядерним пусковим обектам параші раз і назавжди. А потім чекайте що ця блідна моль буде белькотити. Мені здаеться всреться одразу і замовкнить на віки.
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07.05.2024 17:23 Відповісти
Этот альянс существует пока не запахло жареным.Все почему то думают что кто то другой вместо них приедет и будет умирать за них. Кстати , ещё интересный момент. Большинство профессиональных военных в странах НАТО шли туда не за героической смертью за свободу маленькой Трансильвании или ещё там чего. Они шли туда в лучшем случае пострелять бесплатно из интересных стволов, получить бабло и раннюю пенсию, бесплатное образование, дешёвые кредиты в Америке. Поэтому когда придет время , с мотивацией будут большие вопросы
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07.05.2024 17:51 Відповісти
не пиши херні!
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07.05.2024 18:34 Відповісти
*****, та перестаньте ви вже лякатися, зробіть раз і назавжди свій крок, покажіть, на що ви здатні! Навіщо це все робилося, щоби потім сцяти окропом!!!!!
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07.05.2024 18:33 Відповісти
Абсолютно сцикливі заяви, які просто провокують на розкручування ядерної істерії.
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07.05.2024 18:46 Відповісти
На «авгурації»

Прийшов Кадиров. "Дон-дон-дон!"- пробовкав він,

Не знаючи, що втрапив у месії:

Приніс на «авгурацію» подзвін

По майбуттю і Путіна, й Росії.
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07.05.2024 19:25 Відповісти
В Європі ядерна зброя у Франції і Великобританії. Американська ядерна зброя розміщена в Німеччині, Бельгії, Нідерландах і в Туреччині. Також Польща просить американців розмістити ядерну зброю на її території. То для кого така риторика більш небезпечна?
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07.05.2024 19:40 Відповісти
 
 