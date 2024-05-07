НАТО о ядерных угрозах РФ: Альянс остается бдительным, такая риторика опасна

В НАТО отреагировали на планы РФ провести ядерные учения.

Об этом сообщила спикер Альянса Фара Дахлалла в комментарии RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам,"НАТО остается бдительным". А ядерную риторику России она назвала опасной и безответственной.

"Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса", - сказала Дахлалла.

В то же время спикер подчеркнула, что "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать".

Также она добавила, что Россия начала эту незаконную войну и должна ее закончить.

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Россия проведет ядерные учения

Ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

В Беларуси также объявили проверку подразделений, способных применять ядерное оружие.

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