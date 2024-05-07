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Новости Война
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НАТО о ядерных угрозах РФ: Альянс остается бдительным, такая риторика опасна

нато

В НАТО отреагировали на планы РФ провести ядерные учения.

Об этом сообщила спикер Альянса Фара Дахлалла в комментарии RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам,"НАТО остается бдительным". А ядерную риторику России она назвала опасной и безответственной.

"Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса", - сказала Дахлалла.

В то же время спикер подчеркнула, что "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать".

Также она добавила, что Россия начала эту незаконную войну и должна ее закончить.

Также читайте: ЕС отреагировал на планы РФ провести учения по применению ядерного оружия: Кремль заинтересован в дальнейшей эскалации

Россия проведет ядерные учения

Ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

В Беларуси также объявили проверку подразделений, способных применять ядерное оружие.

Читайте также: Соединенные Штаты не видят признаков, что россияне применят ядерное оружие против Украины, - Госдеп США

Автор: 

НАТО (9963) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+2
Якщо треба знищити планету,щоб тільки ліквідувати кацапню-то чому би і ні. Оцю інформацію треба доносити до їбучих лаптємордих. А не нити та скиглити з кожного приводу кацапам на радість.
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07.05.2024 17:03
+1

Альянс залишається пильним
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07.05.2024 17:07
+1
А не то шо?
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07.05.2024 17:15
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Якщо треба знищити планету,щоб тільки ліквідувати кацапню-то чому би і ні. Оцю інформацію треба доносити до їбучих лаптємордих. А не нити та скиглити з кожного приводу кацапам на радість.
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07.05.2024 17:03 Ответить

Альянс залишається пильним
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07.05.2024 17:07 Ответить
Нє. Все вірно. Альянс залишиться пильним і кожного разу реагуватиме на ядерні погрози, але є нюанс. Бо реакція альянсу завжди миттєва - не давати Україні знову потрібного озброєння або заморозити його постачання на невизначений час, як вже було.
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07.05.2024 18:45 Ответить
А не то шо?
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07.05.2024 17:15 Ответить
НАТО ж каже що вони все знають про ядерку мордера і все в них під контролем, так якщо вам угрожають чого ви дурні чекаете яка моча залле мозки дурню путіну сьогодні чи завтра, вспомнить по свої яйце та ******** по всім ядерним пусковим обектам параші раз і назавжди. А потім чекайте що ця блідна моль буде белькотити. Мені здаеться всреться одразу і замовкнить на віки.
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07.05.2024 17:23 Ответить
Этот альянс существует пока не запахло жареным.Все почему то думают что кто то другой вместо них приедет и будет умирать за них. Кстати , ещё интересный момент. Большинство профессиональных военных в странах НАТО шли туда не за героической смертью за свободу маленькой Трансильвании или ещё там чего. Они шли туда в лучшем случае пострелять бесплатно из интересных стволов, получить бабло и раннюю пенсию, бесплатное образование, дешёвые кредиты в Америке. Поэтому когда придет время , с мотивацией будут большие вопросы
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07.05.2024 17:51 Ответить
не пиши херні!
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07.05.2024 18:34 Ответить
*****, та перестаньте ви вже лякатися, зробіть раз і назавжди свій крок, покажіть, на що ви здатні! Навіщо це все робилося, щоби потім сцяти окропом!!!!!
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07.05.2024 18:33 Ответить
Абсолютно сцикливі заяви, які просто провокують на розкручування ядерної істерії.
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07.05.2024 18:46 Ответить
На «авгурації»

Прийшов Кадиров. "Дон-дон-дон!"- пробовкав він,

Не знаючи, що втрапив у месії:

Приніс на «авгурацію» подзвін

По майбуттю і Путіна, й Росії.
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07.05.2024 19:25 Ответить
В Європі ядерна зброя у Франції і Великобританії. Американська ядерна зброя розміщена в Німеччині, Бельгії, Нідерландах і в Туреччині. Також Польща просить американців розмістити ядерну зброю на її території. То для кого така риторика більш небезпечна?
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07.05.2024 19:40 Ответить
 
 