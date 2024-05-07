НАТО о ядерных угрозах РФ: Альянс остается бдительным, такая риторика опасна
В НАТО отреагировали на планы РФ провести ядерные учения.
Об этом сообщила спикер Альянса Фара Дахлалла в комментарии RMF FM, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам,"НАТО остается бдительным". А ядерную риторику России она назвала опасной и безответственной.
"Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса", - сказала Дахлалла.
В то же время спикер подчеркнула, что "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать".
Также она добавила, что Россия начала эту незаконную войну и должна ее закончить.
Россия проведет ядерные учения
Ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.
В Беларуси также объявили проверку подразделений, способных применять ядерное оружие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Альянс залишається пильним
Прийшов Кадиров. "Дон-дон-дон!"- пробовкав він,
Не знаючи, що втрапив у месії:
Приніс на «авгурацію» подзвін
По майбуттю і Путіна, й Росії.