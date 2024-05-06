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Новости
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ЕС отреагировал на планы РФ провести учения по применению ядерного оружия: Кремль заинтересован в дальнейшей эскалации

ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался относительно намерений России провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия. Он считает, что это является еще одним доказательством того, что страна-агрессор заинтересована в дальнейшей эскалации ситуации.

Об этом Петер Стано заявил на форуме в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

По словам Стано, планы Кремля относительно таких учений являются продолжением "российского безответственного поведения".

"Это является еще одним доказательством, что Кремль заинтересован только в дальнейшей эскалации ситуации, которая была вызвана его незаконной агрессией против Украины",- заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Читайте также: Украина и Европа должны перейти к промышленности военного времени, - Кулеба

Представитель ЕС также призвал Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и поведение, а также остановить агрессию против Украины.

Россия анонсировала учения с применением тактического ядерного оружия

В опубликованном в понедельник, 6 мая, сообщении министерства обороны РФ говорится о том, что Россия в ближайшее время проведет учения "с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач",

Соответствующее поручение дал диктатор РФ Владимир Путин. Отмечается, что Генштаб страны-агрессора начал подготовку учений "с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота".

Читайте: Путин поручил провести военные учения с применением нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ

Автор: 

россия (95388) ядерное оружие (1328) Евросоюз (17069) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+7
❗️В Росії зник з радарів пасажирський літак авіакомпанії Nordwind, який виконував рейс Москва - Орєнбург.
Перед цим він подавав сигнал SOS в зв'язку з розгерметизацією😱😱

Чекаємо на подальші новини🙏🙏
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06.05.2024 14:57
+2
Але ми відповідати нічим не будемо, бо обісрані до жуті
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06.05.2024 14:58
+2
Нажаль вже знов з'явився на Флайт радар......
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06.05.2024 15:02
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Правила форума Совет форумчан
❗️В Росії зник з радарів пасажирський літак авіакомпанії Nordwind, який виконував рейс Москва - Орєнбург.
Перед цим він подавав сигнал SOS в зв'язку з розгерметизацією😱😱

Чекаємо на подальші новини🙏🙏
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06.05.2024 14:57 Ответить
Нажаль вже знов з'явився на Флайт радар......
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06.05.2024 15:02 Ответить
помолимся всеже за кобзоновское приземление 🤞
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06.05.2024 15:11 Ответить
Але ми відповідати нічим не будемо, бо обісрані до жуті
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06.05.2024 14:58 Ответить
Наступний хід Макрона
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06.05.2024 15:06 Ответить
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06.05.2024 15:01 Ответить
Це все наслідки "пекельних санкцій" ... бо якщо б діяли санкції, вони б за два роки дірявими трусами мали б махати, а не ядерною зброєю...
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06.05.2024 15:15 Ответить
Треба оголосити агресора Росію ,,країною терористкою,, із усіма що випливають наслідками.
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06.05.2024 15:17 Ответить
от як тільки кацапи проведуть ядерне випробування, європі кабзда!
наступний крок буде, тактичний ядерний удар.

достатньо згадати каховську гес.
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06.05.2024 15:18 Ответить
О, ескалація. Ота яку союзники дуже бояться. А кацапи її попри всі застороги роздувають.
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06.05.2024 15:23 Ответить
Дивина, ...ля.
Ви тут з усіх сил "уникаєте ескалації", а вона йде і йде.
Може щось не так робите?
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06.05.2024 15:27 Ответить
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06.05.2024 15:27 Ответить
Ответ должен быть в стиле: "При попытке применения любого из видов ЯО по территории Украины, это будет расцениваться как нападение на страны НАТО, и вызовет ответ военными средствами". Только такой ответ не даст плешивому карлику и всей его оборзевшей нацистской Z-своре даже заикаться о применении ТЯО.
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06.05.2024 16:29 Ответить
Кремль не зацікавлений у подальшій ескалації, кремль зацікавлений у створенні ілюзії зацікавлености в ескалації.
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06.05.2024 18:22 Ответить
Плевать, это лишь признак безнадеги и паники, раз начинают "брать на пушку и понты"!!!!
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06.05.2024 21:16 Ответить
 
 