ЕС отреагировал на планы РФ провести учения по применению ядерного оружия: Кремль заинтересован в дальнейшей эскалации
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался относительно намерений России провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия. Он считает, что это является еще одним доказательством того, что страна-агрессор заинтересована в дальнейшей эскалации ситуации.
Об этом Петер Стано заявил на форуме в Брюсселе, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.
По словам Стано, планы Кремля относительно таких учений являются продолжением "российского безответственного поведения".
"Это является еще одним доказательством, что Кремль заинтересован только в дальнейшей эскалации ситуации, которая была вызвана его незаконной агрессией против Украины",- заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.
Представитель ЕС также призвал Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и поведение, а также остановить агрессию против Украины.
Россия анонсировала учения с применением тактического ядерного оружия
В опубликованном в понедельник, 6 мая, сообщении министерства обороны РФ говорится о том, что Россия в ближайшее время проведет учения "с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач",
Соответствующее поручение дал диктатор РФ Владимир Путин. Отмечается, что Генштаб страны-агрессора начал подготовку учений "с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота".
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Перед цим він подавав сигнал SOS в зв'язку з розгерметизацією😱😱
Чекаємо на подальші новини🙏🙏
наступний крок буде, тактичний ядерний удар.
достатньо згадати каховську гес.
Ви тут з усіх сил "уникаєте ескалації", а вона йде і йде.
Може щось не так робите?