Украина и Европа должны перейти к промышленности военного времени, - Кулеба

Только вместе Украина и Европа помогут защитить континент от агрессии, в частности российской.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы. Ни одна страна не может помочь Украине и защитить Европу самостоятельно. Мы можем этого достичь только коллективными усилиями", - сказал он.

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По словам Кулебы, успех развития европейской оборонной промышленности зависит от трех составляющих:

Создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС, а также стран-партнеров и стран-кандидатов. В частности, общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть проблемы, возникающие из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.

Долгосрочное планирование, контракты и закупки.

Усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.

Министр отметил, что уже сделано "много смелых шагов", чтобы пробудить Европу и превратить ее в настоящего глобального игрока, в то же время надо сделать еще больше шагов для победы Украины над российской агрессией и долговременного мира во всей Европе.

Офис оборонных инноваций

Напомним, Евросоюз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве. Он должен стать своеобразным мостом между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными Силами.

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