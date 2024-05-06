Украина и Европа должны перейти к промышленности военного времени, - Кулеба
Только вместе Украина и Европа помогут защитить континент от агрессии, в частности российской.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы. Ни одна страна не может помочь Украине и защитить Европу самостоятельно. Мы можем этого достичь только коллективными усилиями", - сказал он.
По словам Кулебы, успех развития европейской оборонной промышленности зависит от трех составляющих:
- Создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС, а также стран-партнеров и стран-кандидатов. В частности, общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть проблемы, возникающие из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.
- Долгосрочное планирование, контракты и закупки.
- Усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.
Министр отметил, что уже сделано "много смелых шагов", чтобы пробудить Европу и превратить ее в настоящего глобального игрока, в то же время надо сделать еще больше шагов для победы Украины над российской агрессией и долговременного мира во всей Европе.
Офис оборонных инноваций
Напомним, Евросоюз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве. Он должен стать своеобразным мостом между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными Силами.
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І, навіть, "Уряд Національної Єдності" НЕ СТВОРИЛА?!
О "умудрьонний мудростью мудрих"! (с)
Ця кукла намагаєтья ще щось вказувати партнерам коли, як і що робити! Ти, блдь, покажи ЩО ваша шобла зробила хоч за оці 2 роки навали! Кого і де ви перевели на "воєні рейки"? Ви навіть досі не об'явили "воєний стан" в країні, на яку напав скажений сусід, а хочете щось вказувати тим, у кого взагалі війни не має! І це, курво, номінальний "міністр" закордоних справ...нібито.
Вони роз3,14здили та розкрали.
Ай яй, воно прямо не чучело міністра закордоних справ, а капітан Очевідність!
Поц, а хто заважал це зробити відразу після 24.02.2022 року: Чі шо завожало та заважа? Оманські домовленності піськограя чі дЕрьмак та інші парашні кроти?
Не ЗЄзідент раптово є причиною того, що Україна не була у 2022 році і досі не є готовою до оборони?
Від ЄС- промисловість та інвестиції,
від України- кульома та ще 5÷6 ефективних мародерів.
Результат співпраці: ЄС втратить бабло та заводи, Україна вратить "правєрєнниє кадри"
Розплачуватись за "художєства нічтожєств" доведеться Україні, у якої і так держборг >150 млрд$ дякуючі ЗЕмародерам.