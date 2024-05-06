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Новости Война
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Украина и Европа должны перейти к промышленности военного времени, - Кулеба

дмитро,кулеба

Только вместе Украина и Европа помогут защитить континент от агрессии, в частности российской.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы. Ни одна страна не может помочь Украине и защитить Европу самостоятельно. Мы можем этого достичь только коллективными усилиями", - сказал он.

Читайте также: Кулеба и Сикорский обсудили укрепление украинской ПВО и евроинтеграцию

По словам Кулебы, успех развития европейской оборонной промышленности зависит от трех составляющих:

  • Создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС, а также стран-партнеров и стран-кандидатов. В частности, общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть проблемы, возникающие из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.
  • Долгосрочное планирование, контракты и закупки.
  • Усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.

Министр отметил, что уже сделано "много смелых шагов", чтобы пробудить Европу и превратить ее в настоящего глобального игрока, в то же время надо сделать еще больше шагов для победы Украины над российской агрессией и долговременного мира во всей Европе.

Офис оборонных инноваций

Напомним, Евросоюз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве. Он должен стать своеобразным мостом между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными Силами.

Читайте: Главная цель российских диверсий в Европе - подорвать поддержку Украины, - спецслужбы Финляндии

Автор: 

Европа (1836) Евросоюз (17067) Кулеба Дмитрий (2880) ОПК (142)


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Топ комментарии
+18
Тобто, за 2 з гаком роки війни, Україна (в особі вас, зелених мародерів) не почухалася перейти на військові рейки? Відразу видно, як ви працюєте на перемогу.
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06.05.2024 13:17
+16
А що, Україна ще НЕ ПЕРЕЙШЛА?!
І, навіть, "Уряд Національної Єдності" НЕ СТВОРИЛА?!
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06.05.2024 13:12
+12
Все в Україні розвалити і просрати, а потім з дерев'яними мордами розповідати щось Європі. І хто говорить? Не профільні міністри, не Шмигаль і, тим більше, не опудало "президента". Тулить Кулєба - помічник офіціанта Єрмака. Шкарпетки хоч надів?
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06.05.2024 13:19
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нудить від слів...
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06.05.2024 13:05 Ответить
Мають? - рашка вже давно на воєнних реиках
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06.05.2024 13:09 Ответить
капітан ачєвідность. такий вумний, аж страшно
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06.05.2024 13:11 Ответить
А що, Україна ще НЕ ПЕРЕЙШЛА?!
І, навіть, "Уряд Національної Єдності" НЕ СТВОРИЛА?!
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06.05.2024 13:12 Ответить
Що спільного між переходом на воєнну економіку і своренням , якогось , "уряду єдності" ...?!
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06.05.2024 13:38 Ответить
Мабуть у ЕФЕКТІВНОСТІ та обмеженні КОРУПЦІЇ?
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06.05.2024 13:52 Ответить
Тільки у "особо одарьоних" не виникає у мозку зв'язку між причинами і наслідками.
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06.05.2024 13:58 Ответить
дивуватись тампаксу Зебіленського чи скорочено тріплуіхто- це не осягати степінь його вміння вилизувати дупу Вави підЄрмаківської.
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06.05.2024 15:20 Ответить
О мудрий кулебо!
О "умудрьонний мудростью мудрих"! (с)
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06.05.2024 13:13 Ответить
Це із серії "Тупе поїхало в турне".
Ця кукла намагаєтья ще щось вказувати партнерам коли, як і що робити! Ти, блдь, покажи ЩО ваша шобла зробила хоч за оці 2 роки навали! Кого і де ви перевели на "воєні рейки"? Ви навіть досі не об'явили "воєний стан" в країні, на яку напав скажений сусід, а хочете щось вказувати тим, у кого взагалі війни не має! І це, курво, номінальний "міністр" закордоних справ...нібито.
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06.05.2024 14:06 Ответить
Тобто, за 2 з гаком роки війни, Україна (в особі вас, зелених мародерів) не почухалася перейти на військові рейки? Відразу видно, як ви працюєте на перемогу.
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06.05.2024 13:17 Ответить
Піди курни
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06.05.2024 13:17 Ответить
Все в Україні розвалити і просрати, а потім з дерев'яними мордами розповідати щось Європі. І хто говорить? Не профільні міністри, не Шмигаль і, тим більше, не опудало "президента". Тулить Кулєба - помічник офіціанта Єрмака. Шкарпетки хоч надів?
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06.05.2024 13:19 Ответить
Вони не розвлили та не просрали.
Вони роз3,14здили та розкрали.
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06.05.2024 13:30 Ответить
Україна зеленского на третьому році війни не перейшла, та не збирається - чому Европа повина це робити - у них немає війни. А вас же, зелені гниди попереджали дорослі дядьки - немає миру в очах вбивці - але клоун йього, мир, бачив і всім три роки доказував - і шо з цього вийшло. Смерть, кров, гвалтування, пустиня в Україні на місці дій.
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06.05.2024 13:24 Ответить
З добрим ранком, кулеба. Нарешті прокинулось сіре чмо.
Ай яй, воно прямо не чучело міністра закордоних справ, а капітан Очевідність!
Поц, а хто заважал це зробити відразу після 24.02.2022 року: Чі шо завожало та заважа? Оманські домовленності піськограя чі дЕрьмак та інші парашні кроти?
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06.05.2024 13:27 Ответить
Попередні коменти явно ворожі, хоча озвучено єдиний реальний шлях для стримання ворога. Ждунів ще багато. І вони не тільки в Україні, вони і за кордоном. Наявність українського паспорту нажаль ще не говорить про українську позицію. "Біженці" почали марити іншим громадянством і переход до європейської економіки й промисловості воєнного часу тим маринням на заваді. Послідовна політика України щодо повернення своїх громадян в Україну буде успішною.
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06.05.2024 13:28 Ответить
А шо не вірного у, наприклад, мойому коменті? Пояснить, будь ласка.
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06.05.2024 13:31 Ответить
Та це зебіл, або подоляцьке біосміття.
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06.05.2024 13:40 Ответить
коза у воду?
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06.05.2024 13:46 Ответить
Це не комент, це маячня.
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06.05.2024 14:05 Ответить
не пройшло і двох років війни, і от наші очильникі почали задумуватись, що треба б промисловість переводити у військовий режим. А те, що Росія давно в три зміни виробляє ракети та шахеди, вони досі не знають?
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06.05.2024 14:16 Ответить
"Гігант мислі" (*** твою мать! - і ця ******* нами керує...)
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06.05.2024 14:24 Ответить
допису та надіюсь, що не майбутньому хрестику?
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06.05.2024 15:22 Ответить
А що ж заважало Україні за 5 років перейти до промисловості воєнного часу?

Не ЗЄзідент раптово є причиною того, що Україна не була у 2022 році і досі не є готовою до оборони?
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06.05.2024 14:26 Ответить
Цікава схема
Від ЄС- промисловість та інвестиції,
від України- кульома та ще 5÷6 ефективних мародерів.
Результат співпраці: ЄС втратить бабло та заводи, Україна вратить "правєрєнниє кадри"
Розплачуватись за "художєства нічтожєств" доведеться Україні, у якої і так держборг >150 млрд$ дякуючі ЗЕмародерам.
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06.05.2024 15:07 Ответить
Масонські світлодятли повстали проти хабадних саботажників.
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06.05.2024 15:20 Ответить
 
 