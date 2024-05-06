ЕС откроет офис оборонных инноваций в Киеве: практическая работа уже началась

Европейский Союз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве. Ожидается, что он становится своеобразным мостом между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными силами.

Об этом на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

По словам Бретона, недавно Европейский Союз принял новую стратегию в сфере оборонной индустрии. Он отметил, что эта стратегия призвана не только поддержать европейскую оборонную готовность, но также и усилить связи между европейской и украинской оборонными индустриями.

Бретон добавил, что одним из приоритетов новой стратегии является дальнейшее развитие сотрудничества. Именно поэтому ЕС планирует запустить в украинской столице Офис оборонных инноваций.

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"Вот почему мы откроем Офис оборонных инноваций в Киеве - чтобы создать мост между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными силами, чтобы европейские стартапы могли помочь украинским солдатам на поле боя. И я рад, что практическая работа по выполнению этой задачи уже началась", - сказал он.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас идет работа над формированием задач и структуры будущего Офиса оборонных инноваций.

Что известно о Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина

В понедельник, 6 мая, в Брюсселе начался Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. Его главной целью является укрепление сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью и помощь Украине в получении возможностей в приоритетных сферах, среди которых противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.

Кроме этого, Форум оборонной промышленности ЕС-Украина является первым конкретным шагом в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS) и важной частью более широкой поддержки ЕС Украины в ее борьбе за суверенитет, свободу и независимость против агрессивной войны России.

В мероприятии примут участие высокий представитель Жозеп Боррель, еврокомиссар Тьерри Бретон, министр обороны Бельгии Людвин Дедондер. Украинскую сторону будет представлять министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

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