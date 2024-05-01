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Новости Война
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Умеров обсудил с министром обороны Австралии Марлесом создание совместных предприятий

Умєров провів розмову з главою Міноборони Австралії Річардом Марлесом

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с австралийским коллегой Ричардом Марлесом.

Об этом Умеров сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, а также возможность создания совместных предприятий с австралийской оборонной промышленностью", - отметил министр обороны Украины.

Министр также поблагодарил Австралию за новый пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

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Умеров отметил, что несмотря на значительное расстояние между нашими странами, австралийская поддержка остается непоколебимой.

"Вместе мы выгоним врага с украинской земли", - добавил украинский министр.

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Автор: 

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А рустемчик все обговорює. Трудяга.
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01.05.2024 15:28 Ответить
Консервовану кенгурятину..бо наврядчи озброєння..
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01.05.2024 15:41 Ответить
Умєркін! Збирай чумайдани! Тебе переводять на міністра інфраструктури. Справи здавай Безумній разом з Верещучкою.
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01.05.2024 16:51 Ответить
 
 