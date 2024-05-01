Умеров обсудил с министром обороны Австралии Марлесом создание совместных предприятий

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с австралийским коллегой Ричардом Марлесом.

Об этом Умеров сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, а также возможность создания совместных предприятий с австралийской оборонной промышленностью", - отметил министр обороны Украины.

Министр также поблагодарил Австралию за новый пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Также читайте: Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на $100 млн, - Шмыгаль

Умеров отметил, что несмотря на значительное расстояние между нашими странами, австралийская поддержка остается непоколебимой.

"Вместе мы выгоним врага с украинской земли", - добавил украинский министр.

Читайте также: В Австралии будут производить дальнобойные ракеты для HIMARS на нужды Украины, - The Wall Street Journal