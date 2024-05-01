Умеров обсудил с министром обороны Австралии Марлесом создание совместных предприятий
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с австралийским коллегой Ричардом Марлесом.
Об этом Умеров сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, а также возможность создания совместных предприятий с австралийской оборонной промышленностью", - отметил министр обороны Украины.
Министр также поблагодарил Австралию за новый пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.
Умеров отметил, что несмотря на значительное расстояние между нашими странами, австралийская поддержка остается непоколебимой.
"Вместе мы выгоним врага с украинской земли", - добавил украинский министр.
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Gary Grant
показать весь комментарий01.05.2024 15:28 Ответить Мне нравится 1
Марина Нєчаєва #584540
показать весь комментарий01.05.2024 15:41 Ответить Мне нравится 0
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olko11 olko
показать весь комментарий01.05.2024 16:51 Ответить Мне нравится 0
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