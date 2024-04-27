Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на $100 млн, - Шмыгаль

Австралия выделит Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов, которые будут направлены на ПЗРК, беспилотники и другие военные нужды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр – министр обороны Австралии Ричард Марлз договорились во время встречи во Львове.

"Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долларов – на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма – на другие военные нужды", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".

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В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов - это именно военная помощь.

"Чрезвычайно ценим такую солидарность австралийского народа с Украиной. Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем вместе до победы. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы", – добавил Шмыгаль.

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