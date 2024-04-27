Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на $100 млн, - Шмыгаль
Австралия выделит Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов, которые будут направлены на ПЗРК, беспилотники и другие военные нужды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр – министр обороны Австралии Ричард Марлз договорились во время встречи во Львове.
"Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долларов – на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма – на другие военные нужды", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".
В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов - это именно военная помощь.
"Чрезвычайно ценим такую солидарность австралийского народа с Украиной. Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем вместе до победы. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы", – добавил Шмыгаль.
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https://youtu.be/_zsEMjEhI9Q
У посольстві в Києві вже нікуди столів ставити для військових аташе - інспекторів зі США , бувших генералів НАТО а для генералів, викинутих вовою , шо у Лондоні місця не вистачить? Безугла ляпнула що вони комісовані за здоровʼям, а потім пішли слухи що навмисне їх не збували військово статусу. Луценко недавно сказав- Залужний вже сформував своюкеоманду й отримав агреман - ТО Щ військового. Як ви думаєте?
А я думаю , якщо вже на вовині шмарклі зі США почали показувати зі свободою слова, а про Єрмакоставку мовчатимуть?
Швець учора доповів, що усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ ... думаєте бреше гебістбувшимнебуває як кажуть ПОДЛЯКІВСЬКІ? Кому віриитимемо?
ОТАК ВСЕ ДАВТИМУТЬ МАРОДЕРНІ ПЯТИКОЛОННІЙ й без вимог до НЕТРЯПЧАНОГО Єрмакоборделю? НЕ ДУМАЮ
"Усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ" - 🤣
Друзі Червінського передали КДБ-шному Чмоні матеріали по "Вангергейту", а він (той Чмоня) у Госдепі двері ногою відкриває 😂
Ніяк людей не навчить Люся Арестович та інші інформаційні аферисти, домогосподарки обов'язково повинні мати свого "гуру", та чомусь серед інших обирають самого КДБ-шного...
Але КДБ-шний Чмоня бреше та грає "Джеймса Бонда" - саме тому його в КДБ й вчили (брехати та маніпулювати легковірними).
Розвідки США знають набагато більше ніж сподівається єрмачня, тим більше що це була сумісна операція спецслужб декількох країн.
Байден ручкається з єрмаком не тому що він не знає що то за Чмоня, а тому що воно так його влаштовує. Коли Байдена не влаштовував генпрокурор Пшонка, він заставив Порошенка зняти його та поставити іншого.
Але ж знову.
Не на часі. Сарказм.