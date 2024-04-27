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Новости Помощь Украине
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Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на $100 млн, - Шмыгаль

шмигаль,марлз

Австралия выделит Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов, которые будут направлены на ПЗРК, беспилотники и другие военные нужды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр – министр обороны Австралии Ричард Марлз договорились во время встречи во Львове.

"Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долларов – на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма – на другие военные нужды", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".

Читайте также: В Австралии будут производить дальнобойные ракеты для HIMARS на нужды Украины, - The Wall Street Journal

В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов - это именно военная помощь.

"Чрезвычайно ценим такую солидарность австралийского народа с Украиной. Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем вместе до победы. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы", – добавил Шмыгаль.

Читайте также: Австралия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

Автор: 

Австралия (429) помощь (7758) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+2
Думаю не "савпадєніє" Залужний у незалежному від ЄС Лондоні , я ще не думаю що по бажанню вови . Скинув він так, за "рекомендацією" Єрмака а от призначив у Лондон???
У посольстві в Києві вже нікуди столів ставити для військових аташе - інспекторів зі США , бувших генералів НАТО а для генералів, викинутих вовою , шо у Лондоні місця не вистачить? Безугла ляпнула що вони комісовані за здоровʼям, а потім пішли слухи що навмисне їх не збували військово статусу. Луценко недавно сказав- Залужний вже сформував своюкеоманду й отримав агреман - ТО Щ військового. Як ви думаєте?
А я думаю , якщо вже на вовині шмарклі зі США почали показувати зі свободою слова, а про Єрмакоставку мовчатимуть?
Швець учора доповів, що усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ ... думаєте бреше гебістбувшимнебуває як кажуть ПОДЛЯКІВСЬКІ? Кому віриитимемо?

ОТАК ВСЕ ДАВТИМУТЬ МАРОДЕРНІ ПЯТИКОЛОННІЙ й без вимог до НЕТРЯПЧАНОГО Єрмакоборделю? НЕ ДУМАЮ
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27.04.2024 16:43
+1
100-50-30=20.... тобто 20 лярдів скомуниздят під виглядом інші військові потреби я вірно зрозумів шмигу?
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27.04.2024 16:40
+1
Раб ПРовоняного рашкою Козира готується у дипломати?
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27.04.2024 16:41
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Правила форума Совет форумчан
100-50-30=20.... тобто 20 лярдів скомуниздят під виглядом інші військові потреби я вірно зрозумів шмигу?
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27.04.2024 16:40 Ответить
«37 мільярдів ми вкрали… Ой, вклали в фортифікації»

https://youtu.be/_zsEMjEhI9Q
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27.04.2024 17:12 Ответить
Раб ПРовоняного рашкою Козира готується у дипломати?
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27.04.2024 16:41 Ответить
Думаю не "савпадєніє" Залужний у незалежному від ЄС Лондоні , я ще не думаю що по бажанню вови . Скинув він так, за "рекомендацією" Єрмака а от призначив у Лондон???
У посольстві в Києві вже нікуди столів ставити для військових аташе - інспекторів зі США , бувших генералів НАТО а для генералів, викинутих вовою , шо у Лондоні місця не вистачить? Безугла ляпнула що вони комісовані за здоровʼям, а потім пішли слухи що навмисне їх не збували військово статусу. Луценко недавно сказав- Залужний вже сформував своюкеоманду й отримав агреман - ТО Щ військового. Як ви думаєте?
А я думаю , якщо вже на вовині шмарклі зі США почали показувати зі свободою слова, а про Єрмакоставку мовчатимуть?
Швець учора доповів, що усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ ... думаєте бреше гебістбувшимнебуває як кажуть ПОДЛЯКІВСЬКІ? Кому віриитимемо?

ОТАК ВСЕ ДАВТИМУТЬ МАРОДЕРНІ ПЯТИКОЛОННІЙ й без вимог до НЕТРЯПЧАНОГО Єрмакоборделю? НЕ ДУМАЮ
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27.04.2024 16:43 Ответить
Початок ніби не поганий, але: знову вам "Швець учора доповів" 🤮

"Усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ" - 🤣
Друзі Червінського передали КДБ-шному Чмоні матеріали по "Вангергейту", а він (той Чмоня) у Госдепі двері ногою відкриває 😂

Ніяк людей не навчить Люся Арестович та інші інформаційні аферисти, домогосподарки обов'язково повинні мати свого "гуру", та чомусь серед інших обирають самого КДБ-шного...
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27.04.2024 17:01 Ответить
ха-ха зрівняли ЛЮСЮ йперевербованного агента рашки - це як палець вови на роялі з його імітацією члена
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27.04.2024 17:03 Ответить
Тут перекладач потрібний - з сумбурного на людську...
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27.04.2024 17:05 Ответить
А хто це - "перевербований агент рашки"?
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27.04.2024 17:10 Ответить
Я навіть отримала відповідь "прочитано"на свій текст на номер телефону Джонсона зі зверненням про допомогу Україні . ще місяць тому . не думаю що читав саме він але все ж... Рашкін дав номера з закликом бомбити його зверненнями, й справді після якось часу банення прийшло сповіщення "прочитано"
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27.04.2024 20:36 Ответить
Це так, на телефон та у "Х" писати потрібно, це має сенс.
Але КДБ-шний Чмоня бреше та грає "Джеймса Бонда" - саме тому його в КДБ й вчили (брехати та маніпулювати легковірними).
Розвідки США знають набагато більше ніж сподівається єрмачня, тим більше що це була сумісна операція спецслужб декількох країн.
Байден ручкається з єрмаком не тому що він не знає що то за Чмоня, а тому що воно так його влаштовує. Коли Байдена не влаштовував генпрокурор Пшонка, він заставив Порошенка зняти його та поставити іншого.
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27.04.2024 20:50 Ответить
Здається в Австралії ми мали замовити мінімум 100 бойових модулів для БТР чи БМП.
Але ж знову.
Не на часі. Сарказм.
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27.04.2024 16:44 Ответить
Схоже на те, що всі країни вирішили одночасно скинути купу зброї, щоб потім протягом двох років і слухавку від Зелеби не брати.
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27.04.2024 17:03 Ответить
На лайномарафон досить,чи мало?
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27.04.2024 17:49 Ответить
 
 