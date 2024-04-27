Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн, - Шмигаль

Австралія виділить Україні новий пакет допомоги у 100 мільйонів доларів, які буде спрямовано на ПЗРК, безпілотники та інші військові потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрем’єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз домовилися під час зустрічі у Львові.

"Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів - на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми - на інші військові потреби", - зазначив Шмигаль.



Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

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Загалом підтримка Австралією України вже становить понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів - це саме військова допомога.



"Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили", - додав Шмигаль.

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