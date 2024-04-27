Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн, - Шмигаль
Австралія виділить Україні новий пакет допомоги у 100 мільйонів доларів, які буде спрямовано на ПЗРК, безпілотники та інші військові потреби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрем’єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз домовилися під час зустрічі у Львові.
"Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів - на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми - на інші військові потреби", - зазначив Шмигаль.
Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".
Загалом підтримка Австралією України вже становить понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів - це саме військова допомога.
"Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили", - додав Шмигаль.
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https://youtu.be/_zsEMjEhI9Q
У посольстві в Києві вже нікуди столів ставити для військових аташе - інспекторів зі США , бувших генералів НАТО а для генералів, викинутих вовою , шо у Лондоні місця не вистачить? Безугла ляпнула що вони комісовані за здоровʼям, а потім пішли слухи що навмисне їх не збували військово статусу. Луценко недавно сказав- Залужний вже сформував своюкеоманду й отримав агреман - ТО Щ військового. Як ви думаєте?
А я думаю , якщо вже на вовині шмарклі зі США почали показувати зі свободою слова, а про Єрмакоставку мовчатимуть?
Швець учора доповів, що усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ ... думаєте бреше гебістбувшимнебуває як кажуть ПОДЛЯКІВСЬКІ? Кому віриитимемо?
ОТАК ВСЕ ДАВТИМУТЬ МАРОДЕРНІ ПЯТИКОЛОННІЙ й без вимог до НЕТРЯПЧАНОГО Єрмакоборделю? НЕ ДУМАЮ
"Усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ" - 🤣
Друзі Червінського передали КДБ-шному Чмоні матеріали по "Вангергейту", а він (той Чмоня) у Госдепі двері ногою відкриває 😂
Ніяк людей не навчить Люся Арестович та інші інформаційні аферисти, домогосподарки обов'язково повинні мати свого "гуру", та чомусь серед інших обирають самого КДБ-шного...
Але КДБ-шний Чмоня бреше та грає "Джеймса Бонда" - саме тому його в КДБ й вчили (брехати та маніпулювати легковірними).
Розвідки США знають набагато більше ніж сподівається єрмачня, тим більше що це була сумісна операція спецслужб декількох країн.
Байден ручкається з єрмаком не тому що він не знає що то за Чмоня, а тому що воно так його влаштовує. Коли Байдена не влаштовував генпрокурор Пшонка, він заставив Порошенка зняти його та поставити іншого.
Але ж знову.
Не на часі. Сарказм.