УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9232 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
1 791 14

Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн, - Шмигаль

шмигаль,марлз

Австралія виділить Україні новий пакет допомоги у 100 мільйонів доларів, які буде спрямовано на ПЗРК, безпілотники та інші військові потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрем’єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марлз домовилися під час зустрічі у Львові.

"Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів - на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми - на інші військові потреби", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

Читайте: В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети для HIMARS на потреби України, - The Wall Street Journal

Загалом підтримка Австралією України вже становить понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів - це саме військова допомога.

"Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія долучилася до "коаліції дронів" для України

Автор: 

Австралія (428) допомога (8288) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Думаю не "савпадєніє" Залужний у незалежному від ЄС Лондоні , я ще не думаю що по бажанню вови . Скинув він так, за "рекомендацією" Єрмака а от призначив у Лондон???
У посольстві в Києві вже нікуди столів ставити для військових аташе - інспекторів зі США , бувших генералів НАТО а для генералів, викинутих вовою , шо у Лондоні місця не вистачить? Безугла ляпнула що вони комісовані за здоровʼям, а потім пішли слухи що навмисне їх не збували військово статусу. Луценко недавно сказав- Залужний вже сформував своюкеоманду й отримав агреман - ТО Щ військового. Як ви думаєте?
А я думаю , якщо вже на вовині шмарклі зі США почали показувати зі свободою слова, а про Єрмакоставку мовчатимуть?
Швець учора доповів, що усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ ... думаєте бреше гебістбувшимнебуває як кажуть ПОДЛЯКІВСЬКІ? Кому віриитимемо?

ОТАК ВСЕ ДАВТИМУТЬ МАРОДЕРНІ ПЯТИКОЛОННІЙ й без вимог до НЕТРЯПЧАНОГО Єрмакоборделю? НЕ ДУМАЮ
показати весь коментар
27.04.2024 16:43
+1
100-50-30=20.... тобто 20 лярдів скомуниздят під виглядом інші військові потреби я вірно зрозумів шмигу?
показати весь коментар
27.04.2024 16:40
+1
Раб ПРовоняного рашкою Козира готується у дипломати?
показати весь коментар
27.04.2024 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100-50-30=20.... тобто 20 лярдів скомуниздят під виглядом інші військові потреби я вірно зрозумів шмигу?
показати весь коментар
27.04.2024 16:40 Відповісти
«37 мільярдів ми вкрали… Ой, вклали в фортифікації»

https://youtu.be/_zsEMjEhI9Q
показати весь коментар
27.04.2024 17:12 Відповісти
Раб ПРовоняного рашкою Козира готується у дипломати?
показати весь коментар
27.04.2024 16:41 Відповісти
Думаю не "савпадєніє" Залужний у незалежному від ЄС Лондоні , я ще не думаю що по бажанню вови . Скинув він так, за "рекомендацією" Єрмака а от призначив у Лондон???
У посольстві в Києві вже нікуди столів ставити для військових аташе - інспекторів зі США , бувших генералів НАТО а для генералів, викинутих вовою , шо у Лондоні місця не вистачить? Безугла ляпнула що вони комісовані за здоровʼям, а потім пішли слухи що навмисне їх не збували військово статусу. Луценко недавно сказав- Залужний вже сформував своюкеоманду й отримав агреман - ТО Щ військового. Як ви думаєте?
А я думаю , якщо вже на вовині шмарклі зі США почали показувати зі свободою слова, а про Єрмакоставку мовчатимуть?
Швець учора доповів, що усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ ... думаєте бреше гебістбувшимнебуває як кажуть ПОДЛЯКІВСЬКІ? Кому віриитимемо?

ОТАК ВСЕ ДАВТИМУТЬ МАРОДЕРНІ ПЯТИКОЛОННІЙ й без вимог до НЕТРЯПЧАНОГО Єрмакоборделю? НЕ ДУМАЮ
показати весь коментар
27.04.2024 16:43 Відповісти
Початок ніби не поганий, але: знову вам "Швець учора доповів" 🤮

"Усі матеріали про зраду у вагнергейті від друзів Червінськго особисто передав до ГОСДЕПУ" - 🤣
Друзі Червінського передали КДБ-шному Чмоні матеріали по "Вангергейту", а він (той Чмоня) у Госдепі двері ногою відкриває 😂

Ніяк людей не навчить Люся Арестович та інші інформаційні аферисти, домогосподарки обов'язково повинні мати свого "гуру", та чомусь серед інших обирають самого КДБ-шного...
показати весь коментар
27.04.2024 17:01 Відповісти
ха-ха зрівняли ЛЮСЮ йперевербованного агента рашки - це як палець вови на роялі з його імітацією члена
показати весь коментар
27.04.2024 17:03 Відповісти
Тут перекладач потрібний - з сумбурного на людську...
показати весь коментар
27.04.2024 17:05 Відповісти
А хто це - "перевербований агент рашки"?
показати весь коментар
27.04.2024 17:10 Відповісти
Я навіть отримала відповідь "прочитано"на свій текст на номер телефону Джонсона зі зверненням про допомогу Україні . ще місяць тому . не думаю що читав саме він але все ж... Рашкін дав номера з закликом бомбити його зверненнями, й справді після якось часу банення прийшло сповіщення "прочитано"
показати весь коментар
27.04.2024 20:36 Відповісти
Це так, на телефон та у "Х" писати потрібно, це має сенс.
Але КДБ-шний Чмоня бреше та грає "Джеймса Бонда" - саме тому його в КДБ й вчили (брехати та маніпулювати легковірними).
Розвідки США знають набагато більше ніж сподівається єрмачня, тим більше що це була сумісна операція спецслужб декількох країн.
Байден ручкається з єрмаком не тому що він не знає що то за Чмоня, а тому що воно так його влаштовує. Коли Байдена не влаштовував генпрокурор Пшонка, він заставив Порошенка зняти його та поставити іншого.
показати весь коментар
27.04.2024 20:50 Відповісти
Здається в Австралії ми мали замовити мінімум 100 бойових модулів для БТР чи БМП.
Але ж знову.
Не на часі. Сарказм.
показати весь коментар
27.04.2024 16:44 Відповісти
Схоже на те, що всі країни вирішили одночасно скинути купу зброї, щоб потім протягом двох років і слухавку від Зелеби не брати.
показати весь коментар
27.04.2024 17:03 Відповісти
На лайномарафон досить,чи мало?
показати весь коментар
27.04.2024 17:49 Відповісти
 
 