УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10672 відвідувача онлайн
Новини
785 5

Австралія долучилася до "коаліції дронів" для України

австралія

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна долучилася до української "коаліції дронів".

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - заявив Марлес на пресконференції з британським міністром оборони Грантом Шеппсом.

Він додав, що Австралія продовжить "робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люксембург долучився до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України

Автор: 

Австралія (436) коаліція (407) дрони (4920)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ще раз каже - це 3 світова. Всюди де брала участь Австралія - це світові війни
показати весь коментар
21.03.2024 10:07 Відповісти
Як завжди буде скромненько. на 3 долара.
показати весь коментар
21.03.2024 10:34 Відповісти
Тоді другою світовою війною є війна з ему (1932 рік)
показати весь коментар
21.03.2024 11:53 Відповісти
То шо долучилась це добре. А Австралія не хоче ще розібратись з кацапською пропагандою на її державному телеканалі?
показати весь коментар
21.03.2024 10:10 Відповісти
То наведення альтернативної думки згідно стандартів ВВС...
показати весь коментар
21.03.2024 10:20 Відповісти
 
 