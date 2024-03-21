Австралія долучилася до "коаліції дронів" для України
Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна долучилася до української "коаліції дронів".
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - заявив Марлес на пресконференції з британським міністром оборони Грантом Шеппсом.
Він додав, що Австралія продовжить "робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".
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Михайло Иляш
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