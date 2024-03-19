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Новини
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Люксембург долучився до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України

люксембург

До артилерійської коаліції долучився Люксембург. Також він купуватиме дрони для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомили у міністерстві, одним з результатів 20-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" стало приєднання Люксембурга до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина.

Також Люксембург закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами.

"Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - наголосили в  українському Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Люксембург підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, - Шмигаль

Військова допомога для України

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.

Автор: 

коаліція (407) Люксембург (141) артилерія (801) дрони (4903)


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10 лет войны (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024

https://dl-news.defence-line.org/?p=26061

Важливий аналіз для Українців!!
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19.03.2024 21:25 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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19.03.2024 21:27 Відповісти
Залишилися Ліхтенштейн, Монако, Андорра, Гібралтар, Ватикан, Сан Томе і Принсіпі...
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19.03.2024 21:30 Відповісти
Залишилося подякувати людям що допомагають , а якщо щось не влаштовує - усі претензії до сонцесяйного шашличника .
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20.03.2024 02:01 Відповісти
коли читаю коаліція, чомусь згадую йулю. напевно наповнення цього виразу таке ж.
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19.03.2024 22:53 Відповісти
А де наш мільон дронів,гроші тю тю,а дронівннема
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20.03.2024 01:24 Відповісти
 
 