Люксембург долучився до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України
До артилерійської коаліції долучився Люксембург. Також він купуватиме дрони для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.
Як повідомили у міністерстві, одним з результатів 20-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" стало приєднання Люксембурга до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина.
Також Люксембург закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами.
"Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - наголосили в українському Міноборони.
Військова допомога для України
Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.
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https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024
https://dl-news.defence-line.org/?p=26061
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