Люксембург долучився до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України

До артилерійської коаліції долучився Люксембург. Також він купуватиме дрони для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомили у міністерстві, одним з результатів 20-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" стало приєднання Люксембурга до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина.

Також Люксембург закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами.

"Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - наголосили в українському Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Люксембург підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, - Шмигаль

Військова допомога для України

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.