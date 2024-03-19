Україна та Люксембург підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про деталі візиту в Люксембург та підписання угоди про співробітництво між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

"Під час візиту нашої урядової команди підписали з Міністром закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетелем угоду про технічне та фінансове співробітництво. Це спростить реалізацію програм і проєктів допомоги Україні", - зазначив Шмигаль.

Крім того, глава уряду провів зустріч із Великим Герцогом Люксембурзьким Анрі та подякував йому за незмінну солідарність з Україною під час повномасштабної війни.

"Подальші кроки у спільній боротьбі проти агресора, європейську та євроатлантичну інтеграцію, конфіскацію заморожених російських активів у Люксембургу обговорили з Президентом Палати депутатів Клодом Віслером та парламентарями. Подякував за ухвалення заяв на підтримку України й визнання Голодомору геноцидом українського народу", - написав прем'єр-міністр.

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