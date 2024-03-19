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Україна та Люксембург підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про деталі візиту в Люксембург та підписання угоди про співробітництво між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

"Під час візиту нашої урядової команди підписали з Міністром закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетелем угоду про технічне та фінансове співробітництво. Це спростить реалізацію програм і проєктів допомоги Україні", - зазначив Шмигаль.

Крім того, глава уряду провів зустріч із Великим Герцогом Люксембурзьким Анрі та подякував йому за незмінну солідарність з Україною під час повномасштабної війни.

"Подальші кроки у спільній боротьбі проти агресора, європейську та євроатлантичну інтеграцію, конфіскацію заморожених російських активів у Люксембургу обговорили з Президентом Палати депутатів Клодом Віслером та парламентарями. Подякував за ухвалення заяв на підтримку України й визнання Голодомору геноцидом українського народу", - написав прем'єр-міністр.

Читайте також: Заморожені у Люксембурзі понад 6 млрд євро російських активів мають працювати на Україну вже зараз, - Шмигаль

Автор: 

Люксембург (141) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+3
шмигаль- це НУЛЬ умовний фальшивий премʼєр , там в міністерствах орудують бувші головні менеджери батька війни в Україні Ахмєтова - КОЗИРА як представника й Кремля й Ахмєтова . Бо головна ціль олігархату Пінчук--- АХМЕТОВ-БЕНЯ... не Україну зберегти а свої бізнеси на території України .
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19.03.2024 19:06 Відповісти
+2
шмигаль- це підшмигувач влади Партії Регіонів - влади 7-ми менеджерів (після повернення Тимошенка) для мародерства у війні - а значить для буксування перемоги .ГЕТЬ НЕКОНСТИТКЦІЙНУ ОПУ З КОЗИРЕМ ТА ЙОГО ПОСІПАКАМИ !
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19.03.2024 19:01 Відповісти
+1
Два окупанти які дивом вижили при славно звісному штурмі українських позицій, повертаються в рідні болота, радіють що вижили та закликають росіян не їхати на війну ні за які гроші - https://t.me/pecherymordora356
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19.03.2024 19:01 Відповісти
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Два окупанти які дивом вижили при славно звісному штурмі українських позицій, повертаються в рідні болота, радіють що вижили та закликають росіян не їхати на війну ні за які гроші - https://t.me/pecherymordora356
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19.03.2024 19:01 Відповісти
шмигаль- це підшмигувач влади Партії Регіонів - влади 7-ми менеджерів (після повернення Тимошенка) для мародерства у війні - а значить для буксування перемоги .ГЕТЬ НЕКОНСТИТКЦІЙНУ ОПУ З КОЗИРЕМ ТА ЙОГО ПОСІПАКАМИ !
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19.03.2024 19:01 Відповісти
шмигаль- це НУЛЬ умовний фальшивий премʼєр , там в міністерствах орудують бувші головні менеджери батька війни в Україні Ахмєтова - КОЗИРА як представника й Кремля й Ахмєтова . Бо головна ціль олігархату Пінчук--- АХМЕТОВ-БЕНЯ... не Україну зберегти а свої бізнеси на території України .
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19.03.2024 19:06 Відповісти
Пані забула написати ім'я ще одного олігарха. Для цілісності картини. Але то таке. На цьому сайті його можна лише возвеличувати.
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19.03.2024 19:37 Відповісти
Вони нам техніку, а ми їм фінанси ! Все буде добре.
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19.03.2024 19:02 Відповісти
Диктатура - це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога, - «слуга народу» Демченко

https://republic.com.ua/article/diktatura-cze-toj-instrument-yakij-mozhe-dopomogti-peremogti-voroga-sluga-narodu-demchenko.html
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19.03.2024 19:12 Відповісти
Диктатор з Зе ніякий. Диктатурка відсохла.
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19.03.2024 19:35 Відповісти
ШміґАль - не забудь повісити у своєму кабінеті, під іконою Хочбивтіка, цю угоду з провідною економікою ЄС - Лбксембургом. Це дійсно величне досягнення команди зєбанатських манагерів на чолі з дєрьмаком.
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19.03.2024 19:42 Відповісти
А ще меншої країни він не знайшов?
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19.03.2024 19:54 Відповісти
От що в Люксембурзі є - то це великі дата-центри, до яких стікаються магістральні лінії зв'язку.
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19.03.2024 20:01 Відповісти
 
 