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Украина и Люксембург подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о деталях визита в Люксембург и подписании соглашения о сотрудничестве между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.

"Во время визита нашей правительственной команды подписали с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетелем соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Это упростит реализацию программ и проектов помощи Украине", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства провел встречу с Великим герцогом Люксембургским Анри и поблагодарил его за неизменную солидарность с Украиной во время полномасштабной войны.

"Дальнейшие шаги в совместной борьбе против агрессора, европейскую и евроатлантическую интеграцию, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге обсудили с президентом Палаты депутатов Клодом Вислером и парламентариями. Поблагодарил за принятие заявлений в поддержку Украины и признание Голодомора геноцидом украинского народа", - написал премьер-министр.

Читайте также: Замороженные в Люксембурге более 6 млрд евро российских активов должны работать на Украину уже сейчас, - Шмыгаль

Автор: 

Люксембург (121) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+3
шмигаль- це НУЛЬ умовний фальшивий премʼєр , там в міністерствах орудують бувші головні менеджери батька війни в Україні Ахмєтова - КОЗИРА як представника й Кремля й Ахмєтова . Бо головна ціль олігархату Пінчук--- АХМЕТОВ-БЕНЯ... не Україну зберегти а свої бізнеси на території України .
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19.03.2024 19:06 Ответить
+2
шмигаль- це підшмигувач влади Партії Регіонів - влади 7-ми менеджерів (після повернення Тимошенка) для мародерства у війні - а значить для буксування перемоги .ГЕТЬ НЕКОНСТИТКЦІЙНУ ОПУ З КОЗИРЕМ ТА ЙОГО ПОСІПАКАМИ !
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19.03.2024 19:01 Ответить
+1
Два окупанти які дивом вижили при славно звісному штурмі українських позицій, повертаються в рідні болота, радіють що вижили та закликають росіян не їхати на війну ні за які гроші - https://t.me/pecherymordora356
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19.03.2024 19:01 Ответить
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Два окупанти які дивом вижили при славно звісному штурмі українських позицій, повертаються в рідні болота, радіють що вижили та закликають росіян не їхати на війну ні за які гроші - https://t.me/pecherymordora356
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19.03.2024 19:01 Ответить
шмигаль- це підшмигувач влади Партії Регіонів - влади 7-ми менеджерів (після повернення Тимошенка) для мародерства у війні - а значить для буксування перемоги .ГЕТЬ НЕКОНСТИТКЦІЙНУ ОПУ З КОЗИРЕМ ТА ЙОГО ПОСІПАКАМИ !
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19.03.2024 19:01 Ответить
шмигаль- це НУЛЬ умовний фальшивий премʼєр , там в міністерствах орудують бувші головні менеджери батька війни в Україні Ахмєтова - КОЗИРА як представника й Кремля й Ахмєтова . Бо головна ціль олігархату Пінчук--- АХМЕТОВ-БЕНЯ... не Україну зберегти а свої бізнеси на території України .
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19.03.2024 19:06 Ответить
Пані забула написати ім'я ще одного олігарха. Для цілісності картини. Але то таке. На цьому сайті його можна лише возвеличувати.
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19.03.2024 19:37 Ответить
Вони нам техніку, а ми їм фінанси ! Все буде добре.
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19.03.2024 19:02 Ответить
Диктатура - це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога, - «слуга народу» Демченко

https://republic.com.ua/article/diktatura-cze-toj-instrument-yakij-mozhe-dopomogti-peremogti-voroga-sluga-narodu-demchenko.html
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19.03.2024 19:12 Ответить
Диктатор з Зе ніякий. Диктатурка відсохла.
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19.03.2024 19:35 Ответить
ШміґАль - не забудь повісити у своєму кабінеті, під іконою Хочбивтіка, цю угоду з провідною економікою ЄС - Лбксембургом. Це дійсно величне досягнення команди зєбанатських манагерів на чолі з дєрьмаком.
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19.03.2024 19:42 Ответить
А ще меншої країни він не знайшов?
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19.03.2024 19:54 Ответить
От що в Люксембурзі є - то це великі дата-центри, до яких стікаються магістральні лінії зв'язку.
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19.03.2024 20:01 Ответить
 
 