Украина и Люксембург подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о деталях визита в Люксембург и подписании соглашения о сотрудничестве между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.

"Во время визита нашей правительственной команды подписали с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетелем соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Это упростит реализацию программ и проектов помощи Украине", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства провел встречу с Великим герцогом Люксембургским Анри и поблагодарил его за неизменную солидарность с Украиной во время полномасштабной войны.

"Дальнейшие шаги в совместной борьбе против агрессора, европейскую и евроатлантическую интеграцию, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге обсудили с президентом Палаты депутатов Клодом Вислером и парламентариями. Поблагодарил за принятие заявлений в поддержку Украины и признание Голодомора геноцидом украинского народа", - написал премьер-министр.

Читайте также: Замороженные в Люксембурге более 6 млрд евро российских активов должны работать на Украину уже сейчас, - Шмыгаль