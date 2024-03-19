Украина и Люксембург подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о деталях визита в Люксембург и подписании соглашения о сотрудничестве между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.
"Во время визита нашей правительственной команды подписали с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетелем соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Это упростит реализацию программ и проектов помощи Украине", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства провел встречу с Великим герцогом Люксембургским Анри и поблагодарил его за неизменную солидарность с Украиной во время полномасштабной войны.
"Дальнейшие шаги в совместной борьбе против агрессора, европейскую и евроатлантическую интеграцию, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге обсудили с президентом Палаты депутатов Клодом Вислером и парламентариями. Поблагодарил за принятие заявлений в поддержку Украины и признание Голодомора геноцидом украинского народа", - написал премьер-министр.
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https://republic.com.ua/article/diktatura-cze-toj-instrument-yakij-mozhe-dopomogti-peremogti-voroga-sluga-narodu-demchenko.html