Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Der Spiegel.
Як зазначається, про це він заявив після зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні.
За словами Шольца, коаліція із закупівель реактивної артилерії буде сформована в рамках контактної групи Рамштайн.
Крім цього, члени "Веймарського трикутника" домовились про розширення виробництва військової техніки для України.
"Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і шляхом співпраці з партнерами в Україні", – сказав Шольц.
Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.
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Скоро кількість коаліцій пережене кількість снарядів, що надходять.
То це буле як з Таурусами.
слово Шольця коштуе небагато..
Все його військові разробки була довжиною у 6 місяців.
Він хотів швидкий результат. А грошей було не дуже…
КДБФСБ "характєрістіку - об'єктівку". А там буде написано: "під час сво надавав ракети великої дальності укронацистам". Шкандаль!
До цього дня вони тіпа нахєр не були потрібні. А от "відтепер"...
Завод під Карпатами, ракетне паливо, електроніка і все таке.... Було б не зайве.
Коаліція - ya, ya, ya !!
Тауруси - nicht, nicht, nicht.
Але ми змогем, але не сейчас.
2. Вона ще нікуди не летить.
3. Вона замість ATACMS 610 мм 1700 кг. Не 300 мм 800 кг.
Тому не бачу проблеми у б\ч 150 кг на 200 км.
Якщо PrSM ще не принята на озброєння, то це не означає, що вона не летить на 500 км.
Буде запрос - все буде літати. А запрос у військових заходу буде. І у нас теж.
Чи спробуй пошукати Індіанців в Північній Америці.
Чи австралійських аборигенів. Чи айнів в Японії.
І які реальні справи всіх цих коаліцій? Танки та бронетранспортери везуть до нас цілими ешелонами? А що там з Ф-16?
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66-річний Кирило Ющенко закінчив військове училище Сен-Сір і має за плечима десятки успішних операцій у Боснії, Джибуті, ПАР, Чаді, Малі, Буркіна-Фасо.
Вон кулеба говорил, что они лопатами будут отбиваться от оккупантов.