Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначається, про це він заявив після зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні.

За словами Шольца, коаліція із закупівель реактивної артилерії буде сформована в рамках контактної групи Рамштайн.

Крім цього, члени "Веймарського трикутника" домовились про розширення виробництва військової техніки для України.

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"Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і шляхом співпраці з партнерами в Україні", – сказав Шольц.

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.