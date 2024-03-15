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Новини
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Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначається, про це він заявив після зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні.

За словами Шольца, коаліція із закупівель реактивної артилерії буде сформована в рамках контактної групи Рамштайн.

Крім цього, члени "Веймарського трикутника" домовились про розширення виробництва військової техніки для України.

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"Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і шляхом співпраці з партнерами в Україні", – сказав Шольц.

Нагадаємо, союзники України вже створили кілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Зокрема, це танкова коаліція, коаліція з постачання бронетранспортерів, коаліція з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з протиповітряної оборони, IT-коаліція, а також коаліція дронів.

Автор: 

коаліція (407) артилерія (797) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+27
Толкова ініціатива. Враховуючи те що Німеччина "реактивної артилерії великої дальності" не виробляє. На відміну від крилатих ракет великої дальності які не боїться давати. Навіть через треті країни.
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15.03.2024 21:38
+20
Чого тільки не напридумуєш аби тільки Тауруси не давать...
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15.03.2024 21:41
+11
лайки ставлять хто зрозумів.
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15.03.2024 21:44
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Толкова ініціатива. Враховуючи те що Німеччина "реактивної артилерії великої дальності" не виробляє. На відміну від крилатих ракет великої дальності які не боїться давати. Навіть через треті країни.
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15.03.2024 21:38 Відповісти
лайки ставлять хто зрозумів.
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15.03.2024 21:44 Відповісти
Чесно - я вже заплутався від кількості тих коаліцій...
Скоро кількість коаліцій пережене кількість снарядів, що надходять.
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15.03.2024 22:08 Відповісти
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15.03.2024 22:43 Відповісти
Скоро они создадут коалицию по созданию коалиций
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15.03.2024 23:07 Відповісти
Якщо Шольц візьметься керувати реактивною артілеріею великою дальності ,

То це буле як з Таурусами.

слово Шольця коштуе небагато..
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16.03.2024 05:41 Відповісти
Шо? Таки Макрончик гризонув разок?
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15.03.2024 21:39 Відповісти
Чи присунув на піввершка.
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15.03.2024 21:42 Відповісти
В Макрона є атомна бомба, а в Шольца нема...
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15.03.2024 21:59 Відповісти
А все через предків, які з 1933 по 1945 роки третій рейх будували. А так була б і Німеччина з ядерною зброєю.
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15.03.2024 22:01 Відповісти
Вони тоді найбільших успіхів у тій сфері досягли, щоправда...
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15.03.2024 22:47 Відповісти
Гітлер ніколи не будував ЯЗ.

Все його військові разробки була довжиною у 6 місяців.
Він хотів швидкий результат. А грошей було не дуже…
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16.03.2024 05:44 Відповісти
Є. Але чужі. На додачу до інших семи країн-членів ядерного клубу (Велика Британія, Франція, Китай, Ізраїль, Індія, Пакистан, та Північна Корея), на території п'яти країн-членів НАТО (Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина) є близько 150 американських ядерних бомб на шести авіабазах.
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15.03.2024 22:11 Відповісти
Чого тільки не напридумуєш аби тільки Тауруси не давать...
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15.03.2024 21:41 Відповісти
Герр Шольц ніяк не може собі дозволити дати "Телят". Уявіть, прийде час, подасть він резюме на вакантну посаду "член наглядової ради "Газпрому". Газпром, як годиться, запросить у КДБ ФСБ "характєрістіку - об'єктівку". А там буде написано: "під час сво надавав ракети великої дальності укронацистам". Шкандаль!
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15.03.2024 21:56 Відповісти
Ну даст він 10 таурусів, це звісно добре але війну не виграти без своєї ракетної програми
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15.03.2024 22:07 Відповісти
"Відтепер"!
До цього дня вони тіпа нахєр не були потрібні. А от "відтепер"...
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15.03.2024 21:43 Відповісти
Гут, гер Шольц. Зер гут.
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15.03.2024 21:44 Відповісти
Років через ** надцять буде, значить.
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15.03.2024 21:44 Відповісти
Можливо, але труби мають бути квадратовими)))
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15.03.2024 22:07 Відповісти
Допоможуть Україні з "Нептунами"?

Завод під Карпатами, ракетне паливо, електроніка і все таке.... Було б не зайве.
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15.03.2024 21:45 Відповісти
Шольц:
Коаліція - ya, ya, ya !!
Тауруси - nicht, nicht, nicht.
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15.03.2024 21:45 Відповісти
Не вже передумав і на решті дасть згоду на Taurus???
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15.03.2024 21:47 Відповісти
MLRS це такий аналог Хаймарс на гусеницях Німеччина вже надавала. Цікаво Тауруси можна у вищезазначені системи залпового вогню засунути і вистрілити у окупантів?
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15.03.2024 21:50 Відповісти
M142 HIMARS это облегченная M270 MLRS, с 6 а не 12 ракетами и на автомобильном шасси. "Засунуть" Taurus не получится).
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15.03.2024 21:58 Відповісти
Жаль.
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15.03.2024 21:59 Відповісти
Якщо Хаймарсу приладнати крила і підняти в небо, то можна і вистрілити!
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15.03.2024 22:05 Відповісти
Mars nemeckyje nazyvajetsia MLRS.Glavnoje skolko raket dast dlia nix sojuzniki.Brity i amerikansi kogda sturmovali placdarmi primerno zapuskali 300 raket v cas i bolse
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15.03.2024 23:35 Відповісти
нам для Курської, Брянської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської області потрібна своя "Вільха". Бо ваша сциклива реактивна артилерія через кордон не літає.
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15.03.2024 21:50 Відповісти
Німецька промисловість могла б половину комплектуючих до Вільхи освоїти за пару місяців, разом з чехами чи шведами 75%. В Україні залишилось би тільки збирати докупи. Але шоу про щось інше.
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15.03.2024 22:03 Відповісти
То все наші тимчасово окуповані землі. Туди треба танками та САУ заходити. А ракети потрібні на 300-500-700-1000 км.
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15.03.2024 22:33 Відповісти
хай туди заходять РДК з ЛСРами. А нам треба мати свою реактивну артилерию на кордонах 91-го року з дальністю 200+ км. Нашого вже там ***** нема, там вже все таке токсичне, що його ніколи не перетравити.
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15.03.2024 22:46 Відповісти
Вільха то Смерч. РСЗВ 300 мм. Нема там 200+ км від слова "ніяк".
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15.03.2024 22:54 Відповісти
ніхто нам не заважає "розігнати" "Вільху" на 200+ км.
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15.03.2024 23:10 Відповісти
Китайцям, пакистанцям, туркам і ізраїльтянам щось таки завадило.
Але ми змогем, але не сейчас.
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15.03.2024 23:19 Відповісти
задача така не стояла. У них на таку дальність є інша зброя плюс спроможності авіації. Буде замовлення від МО - полетить і на триста.
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15.03.2024 23:29 Відповісти
З часів першого Шатлу ніякого прогресу у твердопаливних ракетних двигунах немає. В новітній SLS за ******** мільярдів доларів стоять майже ті самі прискорювачи. Тому полетить, але с БЧ не 250 кг, а в кращому випадку з 25 кг. Ну і накой возити ракети по 800 кг, які пулять 25 кг?
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15.03.2024 23:38 Відповісти
PrSM летить на 500, тому не бачу труднощів для виробнитва ракет РСЗВ на 200+ км.
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16.03.2024 00:22 Відповісти
і так, для справки - б\ч у неї при тому 90 кг.
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16.03.2024 00:25 Відповісти
1. 90 не 250
2. Вона ще нікуди не летить.
3. Вона замість ATACMS 610 мм 1700 кг. Не 300 мм 800 кг.
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16.03.2024 00:30 Відповісти
але ж і 200+ км - це не 500 км.
Тому не бачу проблеми у б\ч 150 кг на 200 км.
Якщо PrSM ще не принята на озброєння, то це не означає, що вона не летить на 500 км.
Буде запрос - все буде літати. А запрос у військових заходу буде. І у нас теж.
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16.03.2024 01:24 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/scho_treba_znati_pro_raketu_prsm_jaku_armija_ssha_otrimuje_zamist_atacms-13759.html Армія США оголосила, що почала отримувати далекобійні ракети Precision Strike Missile (або ж PrSM) у базовій версії Increment 1 Early Operational Capability (Inc 1), що передбачає дальність стрільби до 500 кілометрів.
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16.03.2024 01:28 Відповісти
Ніколи не говори "ніколи".
Чи спробуй пошукати Індіанців в Північній Америці.
Чи австралійських аборигенів. Чи айнів в Японії.
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15.03.2024 23:01 Відповісти
вам в приклад ватна Німеччина, яка по цих пір не перетравила свій "совок". А на кацапії тамошнє населення - це вам навіть не НДР. Це вже споконвічна помийка. Дай нам Бог "перетравити" років за 30 повернутий Крим і Донбас, щоб не отруїти життя наших дітей та онуків.
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15.03.2024 23:14 Відповісти
Не дайте йому можливості очолить цю коаліцію, навіть якщо це він її запропонував. Бо одержимо чергові багатомісячні пустопорожні обіцянки пообіцяти, а потім зненацька -ніхт нікогда!
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15.03.2024 21:51 Відповісти
"Зокрема, це танкова коаліція, коаліція , коаліція об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з , а також

І які реальні справи всіх цих коаліцій? Танки та бронетранспортери везуть до нас цілими ешелонами? А що там з Ф-16?
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15.03.2024 21:52 Відповісти
Навпаки.. Тягну ногу, плутаю слід...В юрбі і тауруси легше давати
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15.03.2024 21:55 Відповісти
Муділо, то все добре, але про тауруси не забувай.
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15.03.2024 22:00 Відповісти
Мда, що небуть вигадають аби тільки не дати. Так і скажіть -"не дамо ракет, і не діставайте''.
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15.03.2024 22:01 Відповісти
Щоб було про що поговорити замість таурусів.
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15.03.2024 22:01 Відповісти
Спиніть дужика!
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15.03.2024 22:02 Відповісти
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15.03.2024 22:03 Відповісти
То вже створіть коаліцію по гальмуванню надання далекобійного озброєння.
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15.03.2024 22:04 Відповісти
Шольц крутиться як воша на сковорідці = Таурус належить до реактивної артилерії
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15.03.2024 22:04 Відповісти
Буде потужна коаліція з Люксембургу, Латвії та Молдови. Вони точно зможуть задавити кацапів економікой
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15.03.2024 22:05 Відповісти
Насамперед велика подяка Макрону - це мужик з ...цями.
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15.03.2024 22:11 Відповісти
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15.03.2024 22:19 Відповісти
Головнокомандувач Іноземного Французького Легіону - Бригадний Генерал - Кирило Ющенко, етнічний Українець
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?comment_id=Y29tbWVudDo3MTM5NjI1NzIyODIxODAzXzY2NjAwNTk3NTU4MDQwNg%3D%3D&__cft__[0]=AZWdS3NY2oBuftLu5IeZD5wQ0a41CgCzWWz1eXeBIUw_mkM7FH6bz6b7o31fgc-dahYnqmpdGz6evdpfaymO5wUM1inZQjI8kH-3Duea5t-_oJNR9gZMFpsiOvYl5niUyihssWohOevqdIPE-oeIcpDelzqpIB-ou77PWseRwugDeA&__tn__=R*F Олександер Турчинов

66-річний Кирило Ющенко закінчив військове училище Сен-Сір і має за плечима десятки успішних операцій у Боснії, Джибуті, ПАР, Чаді, Малі, Буркіна-Фасо.
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15.03.2024 22:20 Відповісти
Таурус давай шольц хітрожопий!!! Як ви всі плешивого гітлера сцитеся аж по ногам тече….
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15.03.2024 22:19 Відповісти
така ж сама мабуть куйня для України .як з 1 млн *********** до березня, як з літаками F-16,котрих буде можливо аж 6, з ракетами "Taurus і з американськими 61 млрд.доларів допомоги Україні...Аферисти довершені...
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15.03.2024 22:31 Відповісти
Зате як гарно звучить - коаліція...
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15.03.2024 23:16 Відповісти
Каоліції, форуми і різні сборища--а толку немає Одне базікання і переливання з "пустого в порожнє" Наших хлопчиків водять за ніс як лохів.а допомоги немає.
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15.03.2024 22:36 Відповісти
Постачання Таурусів стало хоч на крок ближче?
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15.03.2024 22:45 Відповісти
смертельна...бюрократія.
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15.03.2024 23:11 Відповісти
Це щоб таурусів не давати і натомість збирати старий радянський мотлох по всьому світі?
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15.03.2024 23:14 Відповісти
Як гнівно каже одна бабуся- це ІГРИЩА.
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16.03.2024 00:48 Відповісти
Позорный клоун и просто куколд.
Вон кулеба говорил, что они лопатами будут отбиваться от оккупантов.
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16.03.2024 00:50 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1768570611519860748 реактивні карлсони вже вилетіли
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16.03.2024 02:33 Відповісти
Как думаете путлер спит в бункере, или еще нет?
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16.03.2024 12:11 Відповісти
Прочитав інтерв"ю Сирського... Приоритетом в нього дрончики... 15 дронів треба щоб укалампоцати одного загарбника... От скільки взривчатки може нести один дрончи в порівнянні з снарядом 155 калібру? (Про ракети я вже мовчу... Скільки ще треба часу, щоб ВСУ стали силою з якою будуть рахуватися загарбники (не тільки росіянські)?
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18.03.2024 23:04 Відповісти
 
 